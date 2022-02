HOĆE LI CRNA GORA DOBITI ALBANCA ZA PREMIJERA? ‘Sanjam da potpiše ugovor sa SPC-om!’ Srbi prijete: ‘Ponijet ćemo barjak otpora’

Autor: Daniel Radman

Razgovori o novoj crnogorskoj Vladi počet će već sutra (subota), izjavio je nakon izglasavanja nepovjerenja Krivokapićevoj Vladi Miloš Konatar iz “Koalicije Crno na Bijelo”.

“Nemamo vremena za čekanje. Ja očekujem da ćemo već u narednih nekoliko dana napraviti značajan korak prema formiranju nove vlade.”

Jasno, nije govorio o novom mandataru, no on bi osobno volio da to bude njegov čovjek, dosadašnji potpredsjednik Vlade Dritan Abazović. Doduše, to nije čudo jer je u skupštini danas izjavio da “sanja Crnu Goru u kojoj će premijer, nacionalni Albanac, potpisati Temeljni ugovor sa SPC koji je u interesu države Crne Gore”, jasno aludirajući na Abazovića.

Nije govorio ni o strankama, no poslao je poruku DPS-u Mile Đukanovića koju su svrgnuli s vlasti. “Važno je da dođemo do minimuma od 49 zastupnika, a vidjet ćemo tko će od tih 49 biti u novoj vladi. Svako tko je zloupotrijebio državni novac i tko je prekršio zakon ne smije biti pošteđen”, rekao je.

Đukanovićev DPS, dakako, likuje, Građani su već slavili ispred stranački prostorija, a Danijel Živković, šef kluba zastupnika u Skupštini, izjavio je da njegova stranka dala “ključan doprinos u rušenju Vlade Zdravka Krivokapića koja je godinu dana radila protiv nacionalnih interesa i interesa građana”. Naglasio je kako je danas “važan dan za demokratski proces u Crnoj Gori” te da će DPS biti ključan nositelj društvene odgovornosti u narednom razdoblju.

No, nije htio govoriti na koji će način njegova stranka podržati novu Vladu. Postoje dvije opcije, da se sastavi manjinska vlada kojoj će DPS dati podršku u Skupštini ili da će i oni dati ministre. “Sačekajmo prijedlog od strane inicijatora”, kratko je odgovorio.

Dosta toga će se pitati i Demokratski front, prosrpsku koaliciju koja će svakako završiti u oporbi (sada su davali podršku Krivokapićevoj vladi, ali nisu sudjelovali u njoj). Milan Knežević, najistaknutiji lider DF-a, danas je izgovorio znakovite riječi. Odgovornim za pad Vlade nazvao je Krivokapića i njegovog “albanskog brata” Dritana Abazovića. “Ako želite da sačuvate izbornu volju, morate razgovarati s nama. A ako ne želite, evo vam DPS, a mi ćemo pokrenuti vaninstitucionalne borbe i ponijeti barjak otpora protiv prekrajanja izborne volje građana”.

Poručio je građanima da Demokratski front nikada neće izdati volju građana i dodao da će doći vreme kada će se vidjeti “tko je vjera, a tko nevjera”.