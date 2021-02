HOĆE LI BOLEST PREKINUTI DUGOTRAJNU VLADAVINU? Bandićevi suradnici otkrivaju da mora hitno usporiti zbog ozbiljne dijagnoze

Autor: Dražen Krajcar

Najbliži suradnici zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića ovih su dana posebno uznemireni. Premda bi se očekivalo da nemire u redove prvog čovjeka metropole unose nadolazeći lokalni izbori i poplava ozbiljnih protukandidata, njegovi partneri svjedoče kako im trenutno svibanjski izbori nisu ni u primisli. Naime, među Bandićevim suradnicima proširila se glasina o njegovu nikad ozbiljnijem zdravstvenom stanju.

Navodno mu je nedavno dijagnosticirana ozbiljna autoimuna bolest zbog koje je upitan njegov opstanak na čelu grada. Situacija je do te mjere složena da se Bandićevi suradnici pribojavaju za njegov život te kažu da je upitno hoće li ovako narušenog zdravstvenog stanja uopće moći sudjelovati u kampanji koja će biti življa nego ikada. Iako svjestan situacije, Bandić od utrke za sedmi mandat ne odustaje pa nastoji ostaviti dojam nedodirljivog i neumornog gradonačelnika tako što sa svojim suradnicima obilazi grad i susreće se s brojnim građanima.

Da se s Bandićevim zdravljem nešto neobično događa, dalo se naslutiti u lipnju prošle godine, kada je kasnio na događaj “Urbano biovrtlarstvo” u Sesvetama. Kada se na koncu ondje ukazao, svi sudionici zamijetili su kako se gradonačelnik ljulja i tetura, a mnoge je iznenadilo to što nije mogao održati govor kakav inače drži. Premda su suradnici sljedećeg dana tvrdili da je gradonačelnik popio pokoju čašu žestice, Bandić je tvrdio da je preskočio terapiju za tlak.

Brojni problemi

No baš u to vrijeme Bandić je obavljao zdravstvene pretrage u KBC-u Zagreb, a od tog lipnja ponovno se intenzivirala priča o njegovu zdravlju koje je svojedobno ozbiljno poljuljao moždani udar od kojeg se Bandić, kao što je poznato, tjednima oporavljao. Bandić je moždani udar pretrpio davne 2003. godine te je tada nekoliko dana proveo i u bolnici. U međuvremenu je, prema vlastitom priznanju, operirao sinuse pa bruh, a osim toga, u listopadu 2017. godine ugrađen mu je stent zbog suženja krvnih žila srca. I u prosincu 2018. godine Bandić je hitno hospitaliziran na Jordanovcu, gdje je vodio bitku s embolijom. Ritam je usporio i zbog problema s nogom jer je imao trostruki prijelom potkoljenice, a u tom periodu na konferencijama za novinare pojavljivao se sa štakama.









Njegovi suradnici svjesni su koliko je gradonačelnikovo stanje kompleksno te priznaju kako strahuju za njega jer su se zadnjih tjedana Bandićevi zdravstveni problemi ponovno intenzivirali. Međutim, tvrdoglav kakav jest, on na upozorenja o tome da mora usporiti ne reagira. Oni kojima je do Bandića stalo ne prestaju mu ponavljati da ne može tako te priznaju kako postoji mogućnost da se zbog svoga životnog stila jedan dan samo sruši. Dok Bandić i dalje vjeruje kako mu ni bolest ne može stati na put i da je dobro, njegovo zdravstveno stanje mijenja se iz sata u sat. “Ja još imam energije za dva čovjeka, tako će biti dok god radim ovaj posao, a radit ću ga, vjerujte mi, još dugo”, tvrdio je Bandić ljetos kada se u medijima povela debata o njegovu zdravstvenom stanju.

Da taj posao planira raditi još dugo, svjedoči i to što je za kampanju već angažirao komunikacijskog stručnjaka Borisa Maleševića, ali i to što su njegovi planovi za glavni grad doista dugoročni iako ni sam ne zna kako će dočekati konac svibnja kada se održavaju lokalni izbori. Izbori koji će za Bandićevu političku karijeru biti presudni jer na njega se udari spremaju sa svih strana.

Političke kalkulacije









Jedno se vrijeme po opskurnim portalima i forumima pričalo kako je Bandić sa svojim suradnicima često putovao u Rim iz zdravstvenih razloga te da se u jednoj tamošnjoj klinici liječio od leukemije, no za te tvrdnje nikada nije ponuđen adekvatan dokaz. Dokaze za putovanja zato su tražili istražitelji koji su odlučili provjeriti što je Bandić radio 62 puta u Rimu, kamo je putovao o trošku svojih sugrađana. U tu se priču svojedobno uključivalo i Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, dok su se iz Bandićeva ureda pravdali tvrdnjama da je u talijansku prijestolnicu odlazio na sastanke sa svojim kolegama gradonačelnicima i tamošnjim političarima.

Sastao se Bandić navodno još ljetos sa svojom zamjenicom Jelenom Pavičić-Vukičević, koju je ovlastio da bude privremena gradonačelnica ako on na dulje vrijeme bude spriječen obnašati svoju dužnost. Vjerna Bandićeva suradnica na sebe je navodno i preuzela velik dio gradonačelnikovih obveza, a gradonačelniku su i sami liječnici koji su upućeni u njegovo zdravstveno stanje savjetovali da miruje i uspori tempo. Sva ta brojna i učestala upozorenja očito nisu urodila plodom, Bandić je, kad je o kampanji riječ, korak ispred svih, no nastave li se nizati zdravstvene tegobe, to bi ga moglo posve izbaciti iz utrke i srušiti njegove neupitne ambicije. U konačnici, možda Bandić s čela grada kojim upravlja gotovo dva desetljeća i ne ode zbog konkurenata, nego zbog zdravlja. Taj bi scenarij u neugodnu poziciju doveo i njegove suradnike, koji vrlo dobro znaju da s njegovim padom i krajem slijedi i njihov kraj.