‘HOĆE LI BITI MUŠKARCI U HALJINAMA?’ Milanović će im dići živac, nije pozvan ali svejedno dolazi

Autor: Dnevno.hr

Predsjednik Zoran Milanović u subotu ipak ide u Dubrovnik, gdje će odati počast poginulim hrvatskim braniteljima i civilima u Domovinskom ratu.

Milanović će položiti vijenac i zapaliti svijeću kod Spomen-križa na gradskom groblju Boninovo povodom obilježavanja 30. obljetnice oslobađanja juga Hrvatske, javljaju iz Ureda predsjednika i dodali kako će Milanović u Dubrovniku biti u 10 sati.

Podsjetimo, organizacijski odbor proslave 30. obljetnice oslobađanja juga Hrvatske i deblokade Dubrovnika potvrdio je u petak kako predsjednik i vrhovni zapovjednik Zoran Milanović nije pozvan jer se radi o proslavi branitelja koja ne smije biti zasjenjena dnevnopolitičkim prepucavanjima.





Zašto nije pozvan? ‘Nedopustivo je da to zasjene svađe koje proizvodi’

Istaknuli su kako je odluka donesena jer je “nedopustivo da ovakvu dostojanstvenu manifestaciju, u kojoj su u središtu branitelji i hrvatsko zajedništvo, zasjene prijepori, svađe i razdori koje dnevno producira naš predsjednik”.

“Odluka nema nikakve veze sa strankama, niti postoje bilo kakve zabrane pozivanja predsjednika. Daljnje komentiranje ovoga skreće pozornost s onoga bitnog, a to je 30 godina od obrane i oslobađanja juga, no nakon proslave stojimo na raspolaganju za obrazloženja”, stoji u odgovoru Organizacijskog odbora proslave.

Milanović o nepozivanju: Neće doći nitko relevantan

Predsjednik Milanović ranije danas je u izjavi novinarima komentirao nepozivanje na obljetnicu oslobođenja juga Hrvatske.

“Kakvo obilježavanje, tko to organizira? Hoće li biti muškarci u haljinama? To nije svečano, to je radno. Dubrovačko-neretvanska županija ili još jedna ćelija HDZ-a”, rekao je.

“Dakle ja poziv nisam dobio, dobio ga je moj Marijan Mareković koji je nakon pokojnog Janka Bobetka bio prvi zapovjednik. On naravno neće doći jer ide sa mnom. Dakle, neće doći nitko relevantan, a doći će svi HDZ-ovci i Bane. Bit će jako svečano, stavit će perike i pelerine. To je jedna beskrupulozna seljačka uzurpacija nečega što je hrvatska svetinja”, komentirao je predsjednik Zoran Milanović.