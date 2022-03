HLADNOĆA NE POPUŠTA: Danas sunčanije, ali i dalje ništa od proljetnih temperatura

Autor: Dnevno.hr

Na Jadranu će danas biti pretežno sunčano.

U unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenljivu naoblaku, sunčanije prijepodne, te uglavnom suho, prognozira DHMZ.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka, na udare i olujna bura u postupnom slabljenju, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 5 do 10, na Jadranu između 8 i 12 °C.

Vremenska prognoza za Zagreb

Pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu, od sredine dana i povećanu naoblaku. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka od 8 do 10 °C.