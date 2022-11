HLADNA OSVETA NAJDUGOVJEČNIJEG ŽUPANA! Plenkovićevi u šoku, ostat će bez svega: Dat će ostavku dva dana prije isteka dvije godine mandata

Autor: Eduard Petranović/7dnevno

Iako su sve oči uprte u zbivanja u Ukrajini, inflaciju i posljedice lockdowna diljem svijeta, u tišini ugodnih ureda hrvatski lokalni političari razmišljaju kako učvrstiti svoju poziciju ili tek postati šefom u svojoj maloj ili većoj zajednici.

Situacija je više nego zamršena u Zagrebačkoj županiji, gdje se još od lokalnih izbora razmišlja nekoliko koraka unaprijed i što će biti kad sadašnja vlast odstupi ili padne…

Jedan od onih koji su, čini se, na kraju svoje duge političke karijere odlučio se na potez koji će uskoro uzdrmati političku scenu i potencijalno srušiti neka velika imena.





Najdugovječniji je župan u Hrvatskoj s čak šest osvojenih mandata, koalirao je s gotovo svim bitnim strankama u hrvatskom političkom ringu, odolijeva USKOK-ovim optužnicama od kojih neke još čekaju u ladicama, a posljednje vrijeme bori se i protiv teške bolesti.

Sve je to dugovječni župan Zagrebačke županije – Stjepan Kožić.

Sporni ručak

A upravo je krajem prošle godine Kožiću USKOK pokucao na vrata, od župana su zatražili da im preda dokumentaciju zbog prijave za kazneno djelo koje je, kako se sumnjalo, počinio u svojstvu župana.

Kožić je, tereti ga se, obilan ručak platio iz županijske blagajne i to uknjižio kao trošak reprezentacije koji je nastao na sastanku s drugim državnim tijelom, a zapravo se radilo, tko bi rekao, o njegovu privatnom trošku.

Doznalo se da je Županija po nalogu Stjepana Kožića prijavila da je riječ o ručku u popularnom zaprešićkom restoranu Trajbar.

Ipak, ručka nije bilo u tom restoranu, nego je Trajbar isporučio hranu i piće u bolnicu Merkur. Slijedom toga je drugookrivljena vlastoručno potpisala narudžbenicu jednom trgovačkom društvu kojom je naručila konzumaciju u iznosu od 5250 kuna.

Župan je, naravno, sve navedene optužbe opovrgnuo.









“Sve ove godine obnašam dužnost župana časno i pošteno, što su više puta potvrdili građani na izborima. To ću dokazati i u ovom slučaju jer nisam počinio nikakvo kazneno djelo. Jučer sam osobno bio u policiji i nije bilo nikakve potrebe da policija upada u moj dom i radi pretres, kako se netočno prenosi”, priopćio je tada Kožić i nastavio obnašati svoju dužnost.

Dodao je i da, s obzirom na to da je postupak u tijeku, ne može iznositi više detalja.

“Međutim, ne mogu se oteti dojmu, s obzirom na količinu neistina koja se iznosi u medijima, da je riječ o politički motiviranom procesu kojemu je jedini cilj da me oblati u javnosti i pred građanima. Vjerujem u institucije RH, vjerujem da će dobro odraditi svoj posao i siguran sam da ću dokazati svoju nevinost”, dodao je Kožić.









Ipak, s obzirom na sve što se posljednjih godina događa u javnom sektoru i na to da smo i ove godine (slučaj murterski načelnik i bordel) još jednom svjedočili da su janjetina, alkohol i žene sumnjivog morala modus operandi brojnih čelnih ljudi prekobrojnih hrvatskih lokalnih jedinica, ovih 5250 kuna čini se kao kap u oceanu.

No dovoljno je to bilo da se na dotad neokrznutog župana krene s pritiscima onih koji na tu poziciju pikiraju godinama, ali nikada nisu postali dovoljno jaki da sruše ovog neuništivog čelnika.

Politički trik

I godine čine svoje pa je tako župan u međuvremenu imao i zdravstvenih problema koje vuče i danas te je sve to bilo dovoljno da političari željni županijske vlasti i slasti počnu raditi na usponu i planovima za eventualne prijevremene izbore i slagati mozaik od svojih kadrova.

Iz vrlo dobro upućenog izvora iz Županije doznajemo da je župan Kožić odlučio donijeti presedansku odluku te sam izazvati nove izbore zbog problema koje mu u posljednje vrijeme zadaju HDZ-ovci i najbliži suradnici premijera Andreja Plenkovića.

Naime, HDZ-ovci diljem županije uvelike su počeli, kako to znaju, igrati po svome, sve su županove ljude od povjerenja i dugogodišnje saveznike polako pridobili na svoju stranu, a sumnja se i da inkriminirajuće informacije koje dolaze u javnost stižu iz HDZ-ove kuhinje.

Ipak, čini se da će župan Kožić, inače u županiji vrlo popularni Štef, preduhitriti HDZ-ovce i izvesti svojevrsni politički trik te odigrati jaku kartu.

“On planira donijeti veliku odluku koja je iznenadila sve koji su doznali za to – dat će ostavku vrlo vjerojatno samo dva dana prije isteka svojih dviju godina mandata. Time bi osvetu HDZ-ovcima za sve nedaće koje mu zadaju, kao što se kaže, servirao hladnu i otišao u tišinu svoga doma brinuti se o svom zdravlju”, rekao nam je naš izvor.

A ta bi ostavka značila da Kožić izaziva prijevremene izbore, jer ako se to dogodi prije isteka polovice mandata, ide se u nove izbore, a ako se to dogodi nakon pola vremena mandata, mijenjaju ga zamjenici.

Na taj bi način zabio nož u leđa HDZ-ovcima jer, kako doznajemo iz te stranke, oni zapravo nemaju adekvatnog i prepoznatljivog kandidata za županiju, kao što to godinama nisu imali u Zagrebu (ako pokojnog Milana Bandića ne svrstamo kao njihova čovjek jer on je bio svačiji i ničiji). Tim činom bi HDZ u županiji pao na najniže grane jer postoje opcije koje su se izgradile od posljednjih izbora i za preuzimanje županije se spremaju ozbiljno i operativno.

Od stranačkog izvora doznali smo da je HDZ proveo internu anketu svojih jedinih potencijalnih kandidata za župana te je i sam Plenković ostao vidno razočaran. U anketi su se građanima ponudila četiri kandidata, a rezultati su sljedeći: 1. Krešimir Ačkar, gradonačelnik Velike Gorice, 2. Tomislav Okroša, načelnik općine Dubrava i saborski zastupnik, 3. Željko Turk, gradonačelnik Zaprešića, 4. Mato Čičak, načelnik općine Rugvica i saborski zastupnik.

Blagoslov premijera

Razočaravajuće je to za HDZ-ovce zato što, kako doznajemo iz stranke, jedini od ponuđenih kandidata koji odgovara stranci i premijeru je Mato Čičak, koji se prema preferencijama građana nalazi na posljednjem mjestu, odnosno nema nikakvih šansi za uspjeh. Ačkar za tu poziciju nije zainteresiran, mladi Okroša uz dobru kampanju mogao bi pomrsiti račune protivnicima, no stranka ga ne vidi na toj poziciji i Čičak radi sve da tog HDZ-ova mladog lava ponizi u stranci i spriječi njegovu eventualnu kandidaturu. Prekaljeni politički debelokožac Turk zadovoljan je svojom pozicijom u Zaprešiću i jedini tko bi dobio blagoslov premijera jest Čičak koji prema anketi ne može skupiti dovoljno glasova za ozbiljnu političku utrku.

Sve to iz pozadine prati mladi saborski zastupnik Dario Zurovec, gradonačelnik Svete Nedelje, koji je sa svojim Fokusom na posljednjim lokalnim izborima postigao velik uspjeh i osvojio takozvani “zagrebački prsten”. Četiri važna grada i velik broj vijećničkih mjesta diljem županije veliki su politički kapital i svjesni su toga i u toj mladoj liberalnoj stranci.

Nije tajna da Zurovec, koji slovi kao uspješni gradonačelnik u bogatoj hrvatskoj poduzetničkoj meki Svetoj Nedelji, pikira na mjesto župana.

Ovaj je FER-ovac, iako mlad, profiliran u županiji te je postao vidljiv u Saboru. Znaju ga od sela do sela, kažu da je ugodnog vanjskog izgleda, što je u hrvatskom političkom cirkusu ponekad vrlo bitno, a političku karijeru usmjeravaju mu jaki PR magovi koji su u političkoj areni u nebesa uzdizali Miroslava Škoru i brojne druge jake figure.

“Zna se već dulje da Zurovec planira kandidaturu za župana, on redovito osluškuje događanja te je do njega naravno došla informacija kako Kožić planira ponuditi svoju ostavku. Ima Zurovec iz prošlosti i svoje veze s HDZ-om pa je upoznat s time da ta stranka nema adekvatnog kandidata ako dođe do izazivanja prijevremenih izbora, SDP-ova partija je u rasulu, HSS je u banani, iako bi mogao biti poželjan koalicijski partner bude li potrebe za time. Sve u svemu, miriše na nešto veliko”, rekao nam je izvor blizak Zurovcu.

Anketni signali

Drugi izvor, inače blizak suradnik Darija Zurovca, potvrdio je da ova priča drži vodu, doduše, rekao nam je što bi bilo dođe li do redovnih lokalnih izbora i bi li se njihov šef kandidirao za zagrebačkog župana. “Ako ankete budu dobre i prođe opet u parlament, a to je izvjesno, onda da. Ako ankete budu loše i Zurovec ne uđe u Sabor, to bi nam bio signal da nije vrijeme ni za tu kandidaturu”, rekao je.

Inače, Dario Zurovec je rođen 25. studenoga 1986. godine te je jedan od najmlađih gradonačelnika izabranih na izborima 2017.

Po struci je magistar inženjer elektrotehnike, a do izbora za gradonačelnika Svete Nedelje radio je kao programer u tvrtki Ericsson Nikola Tesla d.d. na poziciji razvojnog i servisnog inženjera u OSS-u, a završio je i specijalistički studij ekonomije. Član je Mense, voli knjige, sport, glazbu i filmove.

Na izbore je izašao kao nezavisni kandidat, a izabran je u drugom krugu s osvojenih 53,17 posto glasova, pobijedivši bivšeg gradonačelnika Dragu Prahina i HDZ-ova kandidata Damira Halužana.

Svoj drugi mandat na čelu Svete Nedelje osvojio je pobjedom u prvom krugu izbora 2021., sa osvojenih 64,48 posto glasova uz svoju stranku Fokus.