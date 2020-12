HITNO ZATVORITI ŠKOLE! Epidemiolozi poručuju kako mladi šire i prenose zarazu svojim kolegama i obiteljima

Autor: Sanja Plješa/Dnevno

Zatvaranje osnovnih i srednjih škola te fakulteta na nacionalnoj razini, prvi je sljedeći korak koji Vlada mora poduzeti kako bi hitno smanjila broj novozaraženih, smatra nekoliko članova Vladina znanstvenog savjeta koji zastupaju sve glasnije.

Dio članova tog savjeta drži kako je Vlada već odavno trebala donijeti tu odluku jer mladi, naročito srednjoškolci i studenti mogu prenositi zarazu, rekla je za Večernji.hr Andreja Ambriović Ristov, članica Znanstvenog savjeta Vlade.

Ona je istaknula kako su simpotomi uglavnom asimptomatski, ne može ih se prepoznati da su zaraženi koronavirusom i pridonose širenju infekcije, kako među svojim kolegama tako i u vlastitim domovima.

Članovi Vladina savjeta naglašavaju kako je to problematična opcija jer ravnatelj svake pojedinačne škole u suradnji s lokalnim stožerom donosi odluku o moguća tri modela nastave koji su na raspolaganju školama od početka ove školske godine s obzirom na to da Hrvatska ne stiže testirati ni sve one sa simptomima, a kamoli sve učenike.

S druge strane, dio lokalnih epidemiologa smatra kako je postojeći model po kojem škole u suradnji s lokalnim stožerima donose odluke o modelu nastave dobar jer im odobrenje Ministarstva obrazovanja u odluci koji će model nastave primijeniti nije potrebno i djeluju u skladu sa situacijom.

Drugim riječima, odgovornost je prebačena na ravnatelje i lokalne epidemiologe.

Načelnik istarskog stožera Dino Kozlevac ističe da je to dobar model, da je bolje koristiti ponuđena tri modela nastave i ako je potrebno prijeći kada to pokaže situacija na online nastavu, naglašavajući da će Istra poštovati svaku nacionalnu odluku.

“U našoj županiji 60 do 70 posto škola normalno radi. Zna se dogoditi da poneki prijeđu na mješoviti model nastave ili tjedan dva imaju online nastavu i mi uspijevamo održavati taj model. Po našoj procjeni, djeca nisu uzročnici zaraze. Ovaj model da sami odlučujemo je dobar”, rekao je Kozlevac.

S druge strane, Andreje Ambriović Ristov ipak smatra da je zatvaranje škola na nacionalnoj razini sljedeća mjera.

Da škole trebaju ići na online već se dugo u javnosti zalaže i epidemiolog Branko Kolarić.

“Apeliram da škole prijeđu na online nastavu do Božića. Za djecu bolest uglavnom i nije ozbiljna, i za njih je korisnije da budu fizički na nastavi, ali oni se voze u javnom prijevozu, gdje se voze i radnici koji idu u domove za starije u kojima je trenutačno zaraženo više od 1100 korisnika i 370 djelatnika. Moramo reducirati što je više moguće kontakte. Moramo na sve načine sačuvati i pokušati spasiti što je više moguće naše starije i sustav socijalne skrbi i zdravstva. Čak se i Švedska odlučila za online nastavu. Ne vidim kod nas ni najmanje epidemiološko opravdanje da barem srednje škole ne bi išle online iako se zalažem za to da idu i viši razredi osnovnih”, napisao je Kolarić na svojoj Facebook stranici.

U Ministarstvu obrazovanja školske praznike su produljili u siječnju kako bi upravo nakon blagdanskih druženja, koje ni sami roditelji iz raznoraznih razloga ne mogu ili ne žele zabraniti svojoj djeci, spriječili širenje zaraze u školama.

Uostalom u Hrvatskoj je trenutačno zatvoreno 110 srednjih škola, odnosno u pet hrvatskih županija u suradnji s ravnateljima i lokalnim stožerima već su prešli na online nastavu.

“Želimo naglasiti da se od početka školske godine srednje škole zatvaraju i prelaze na online nastavu, i to upravo temeljem zahtjeva epidemiologa, a u suradnji s ravnateljima, osnivačima i lokalnim stožerima. Prema trenutačnom modelu o zatvaranju srednjih škola Ministarstvo ne izdaje suglasnost nego samo zaprima obavijest tako da Ministarstvo nema nikakve mehanizme ‘ne dopustiti’ zatvaranje srednjih škola. Isto tako, prema trenutačnom modelu moguće je da sve srednje škole budu zatvorene te da prijeđu na online nastavu, a preduvjet za to je procjena ravnatelja, osnivača i lokalnih stožera da je epidemiološka situacija takva u svim srednjim školama u svim županijama da moraju prijeći na nastavu na daljinu”, poručili su iz Ministarstva obrazovanja, piše Večernji.hr.