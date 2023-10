Hitno evakuiran njemački kancelar: Presreli dvije rakete, svi su morali leći na pistu

Jučer je u izraelskoj zračnoj luci Ben Gurion nakon raketnih napada evakuiran zrakoplov njemačkog kancelar Olafa Scholza. Incident se dogodio tijekom Scholzovog posjeta Izraelu, gdje je izrazio solidarnost sa zemljom nakon nedavnih napada Hamasa i nastojao deeskalirati napetosti u regiji, kao i poboljšati humanitarnu pomoć za palestinske civile u Gazi.

Posljednja izvješća govore da je zrakoplov njemačkog kancelara morao biti evakuiran nakon što su sustav protuzračne obrane presreo dvije rakete koje su se približavale zračnoj luci.

German Chancellor Olaf Scholz had to evacuate his plane as he was about to leave Israel, due to a missile alarm at the airport.

Scholz was driven by car to a nearby shelter while other passengers were ordered to lie on the ground near the plane: https://t.co/h2tcjN5Z7Z pic.twitter.com/vYvk4DNSSi

— DW News (@dwnews) October 17, 2023