‘HINA LAŽE!’ SELAK RASPUDIĆ OBJASNILA I ŽELI ODGOVOR: Kako ja mogu nakon ovog tendencioznog i zlonamjernog istupa očekivati objektivnost Hine?

Autor: L.B.

Nakon što je ravnateljica Hine Branka Gabriela Vojvodić optužila u ponedjeljak saborsku zastupnicu Mariju Selak Raspudić, da je vršila pritisak na novinarku Hine, o čemu je obavijestila i Hrvatski sabor i Hrvatsko novinarsko društvo, o cijelom slučaju i o optužbama na njezin račun oglasila se i Marija Selak Raspudić.

Ona je odgovorila o optužbama kako “Hina laže” te iznijela svoju verziju priče o tome što se zapravo dogodilo u saborskoj novinarskoj sobi

Priopćenje prenosimo u cijelosti u nastavku:





‘Laž je da sam vršila pritisak na Hininu novinarku’

“Priopćenje povodom lažnog navoda Hine o vršenju pritiska na njenu novinarku

1) Laž je da sam vršila pritisak na Hininu novinarku.

2) Laž je da sam tvrdila da me Hina namjerno „šikanira i cenzurira“.

3) Laž je da sam „pritiskala novinare Hine da moraju više i ljepše pisati o meni“ kao što su neki mediji prenijeli.

‘Ne prate pažljivo saborsku raspravu’

4) Istina je da sam došla upitati Hininu novinarku, nakon što je objavila priopćenje o saborskom glasovanju u petak, zašto je potpuno izostavila moj govor u ime Kluba Mosta, premda je prethodno redom navela što su rekli Peđa Grbin, Katarina Peović i Anka Mrak Taritaš, preskočila mene, pa potom nastavila s Brankom Bačićem, koji je bio sljedeći govornik, i Sandrom Benčić. Moje pitanje je bilo sljedeće: „Zašto središnja izvještajna agencija ne prenosi informacije iz Hrvatskog sabora, nego uređuje sadržaj koji izlazi u javnost i zašto je pritom preskočena moja izjava?“.

5) U raspravi koja je uslijedila spomenula sam da se nije samo jednom dogodilo da Hina ne prenese kronologiju saborskih rasprava, nego onoga tko govori prvi navede zadnjeg i tome slično te navela konkretne slučajeve, a nerijetko i ne prati pažljivo saborsku raspravu, nego navede prvih par ili zadnjih par govora o temi koja je na dnevnom redu.









‘Hina je javna ustanova, hrvatska javnost ima pravo na cjelovite informacije’

6) U raspravi sam također nedvosmisleno i u pomirljivom tonu istaknula da ne želim da se ništa napravi oko ovog slučaja, da mi ne pada pisati pisma nadređenima, da ne tražim niti očekujem da me se stavlja u naslove ili svaki put prenese, ali da ne razumijem zašto preskaču ono što se dogodilo i da mislim da to nije u redu jer hrvatska javnost ima pravo na cjelovite informacije o tome što se događa u Saboru.

7) Hina je javna ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska i koja prema svome Statutu treba „djelovati po načelima neovisnog, nepristranog i profesionalnog novinsko-agencijskog izvještavanja“. U tom smislu i rad njezinih novinara, baš kao i rad saborskih zastupnika, podložan je propitivanju. Imajući u vidu da je riječ o agenciji koja servisira informacijama sve ostale medije i time oblikuje javno mnijenje u Hrvatskoj pristranost i cenzura nedopustiva je u djelovanju njezinih novinara, jednako kao i pritisak na saborske zastupnike koji se usude postavljati pitanja oko preskakanja određenih saborskih rasprava. Kako ja mogu nakon ovog tendencioznog i zlonamjernog istupa očekivati objektivnost Hine prilikom mog sljedećeg javnog istupa?

Govor koji je Hina preskočila

8) Sve što od novinara Hine očekujem je da kao dio javnog servisa nepristrano prenose informacije iz Sabora kronološkim slijedom događaja. Nažalost ovaj put to nije bio slučaj, a sada se tuđa šeprtljavost ili svjesno cenzuriranje pokušava prikriti prebacivanjem odgovornosti na onoga tko je postavio pitanje i argumentirano ukazao na propust u izvještavanju prošlog petka.









9) Ovo je tekst mog govora o SDP-ovom prijedlogu „Zakona o pobačaju“ koji je Hina preskočila:

“Odavno netko nije ovako ugrozio ženska prava kao tzv. „progresivna“ ljevica sa svojim prijedlogom „Zakona o pobačaju“. Naime osim što je potpuno nestručan, pokazuje temeljno nerazumijevanje medicinske terminologije u situaciji gdje se regulira medicinski zahvat, od toga što znače gestacijski tjedni pa sve do medikamentoznog pobačaja. Štoviše, on ne nudi nikakvo rješenje problema kasnih pobačaja, što je navodno bio povod da skupite potpise da zakon sada dođe na dnevni red. Time ste priznali da vam cilj nije bio pomoći trudnici i djetetu, nego iskoristiti njezinu situaciju za vlastiti politički probitak. No ja vas ne prozivam tek zbog licemjernog političkog profiterstva, nego vas direktno smatram odgovornima za regresiju ženskih prava koja će biti posljedica vaše zlouporabe ovih pitanja koju je javnost prepoznala i zbog koje će u budućnosti u najmanju ruku sa skepsom gledati na različite situacije u kojima ženska prava doista jesu ugrožena. Zaključno, vaš je amaterizam toliko velik da ste kao tzv. progresivna ljevica uspjeli predložiti zakon koji je restriktivniji i diskriminatoran u odnosu na stari zakon. Stoga vas, kolegice i kolege s „progresivne ljevice“, kad već niste povukli ovaj zakonski prijedlog na vrijeme da prikrijete vlastitu potkapacitiranost u pokušaju zakonskog reguliranja prekida trudnoće, pozivam da i sami glasujete protiv svog prijedloga zakona jer nije u skladu s vašim proklamiranim stavovima. Ako podržite ovakav prijedlog zakona dugoročno ste ne samo narušili ženska prava u smislu u kojem ih inače vi tako bučno zagovarate nego i izdali vlastito biračko tijelo!”