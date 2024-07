Hidžab plaža na Jadranu samo je početak, evo zloslutne prognoze stručnjakinje: ‘Moramo to pitati’

I dok je mnogima nepojmljivo da neka Europljanka uopće pomisliti Irakom ili Marokom prošetati “neprikladno odjevena”, u našem susjedstvu otvara se poseban dio plaže rezerviran samo za žene koje nose hidžab.

Crna Gora nedavno je odlučila da će u svom turističkom biseru Ulcinju zaštititi privatnost gospođi pokrivenih tradicionalnom islamskom odjećom kako bi mogle “uživati u kupanju i sunčanju u skladu sa svojim religijskim običajima”. Plaža će biti zatvorenog tipa, ograđena i rezervirana samo za žene, a one će moći odmarati na 20-ak ležaljki, bez neželjenih pogleda muškaraca.

Brzinom munje ova je vijest odjeknula medijima, a ljudi, čini nam se, nisu baš oduševljeni “korakom ka inkluziji” i još jednim primjerom “poštovanja različitih kultura i običaja”.

Koliko je ovo opasno?

Sva ta multikulturalnost jednog dana će nas doći glave i učiniti nas manje vrijednim ljudima u svojoj vlastitoj državi, pišu ogorčeni komentatori ispod članaka na društvenim mrežama, ne zaboravivši dodati i da se “svatko mora prilagoditi zemlji u koju dolazi”, a to baš ne vidimo na primjerima diljem Europe.

Kakvu točno poruku šalje otvaranje ovakve specifične plaže upitali smo komunikacijsku stručnjakinju Ankicu Mamić, koja ističe da se svaki potez može ocjenjivati prema onome što je eventualni cilj.

“Dakle, prvo moramo postaviti to pitanje! Ako je cilj da se migranti iz muslimanskih zemalja u kojima se hidžab nosi integriraju u društvo u koje dolaze onda bi možda bilo bolje da nema odvojenih plaža. No ako je cilj omogućiti nekome da prakticira svoje običaje i da isti budu s istima, to je već nešto drugo. Koliko znam u Ulcinju nema toliko turista iz arapskih zemalja pa to možda rade za one muslimane koji su doselili u Crnu Goru. Ja osobno nemam ništa protiv, neka cvijeta tisuću cvjetova”, govori nam Mamić.

Upitali smo ju i misli li da se muslimanima u posljednje vrijeme Europa malo previše prilagođava, dok istovremeno to oni baš i ne čine diljem starog kontinenta gdje su iz dana u dan sve brojniji pa se odmah nameće i pitanje postoji li realna opasnost da Zapad “potone” pod njihovom “najezdom”.









Mamić odgovara da smo upravo postavili pitanje svih pitanja. “Dakle, činjenica je da Europa odumire i da je Europa stari kontinent, ne samo geološki, nego star u smislu populacije. I druga stvar koja je isto tako važna u europskoj, demokrščanskoj kulturi jest da više nema dovoljno obitelji s puno djece koja omogućavaju prirodni priraštaj. S druge strane, doseljenici koji dolaze iz muslimanskih zemalja,prije svega imaju velike obitelji i puno djece pa samim time njihov broj u društvu jako raste. Koliki je kapacitet društva da asimilira različitu kulturu to je jako teško reći”, upozorava komunikacijska stručnjakinja i napominje da postoje dvije vrste doseljenika.









Prvi su, kaže, oni koji se žele integrirati u društvo u koju su došli, a drugi oni koji žele prenijeti svoje običaje i kulturu na novi teritorij.

“To zasigurno predstavlja izazov za sve politike i za sve europske države. Dakle, mi smo stari, sve manje nas se rađa i trebamo radnu snagu. A onda je tu i činjenica da to pak možete dobiti tamo gdje možete dobiti. Ne možete dobiti dovoljno Hrvata, dakle ljudi iz iste vjere, civilizacije i kulture, dođu u Njemačku ili Švedsku. Tako da to su pitanja koja zahtijevaju jednu ozbiljnu i promišljenu politiku koja bi doista trebala bila zajednička s svim zemljama Europske unije”, govori nam Mamić.

A od takvog dokumenta još smo daleko, slaže se analitičarka. “Upravo nerješavanje pitanja imigranata uzrok je porasta desnih opcija u velikim državama Unije, prije svega u Francuskoj i Njemačkoj. Možda ne jedini razlog, ali zasigurno dosta velik”, zaključuje Ankica Mamić.