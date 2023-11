HGSS na Velebitu spasio dvoje planinara: Krenuli ‘izbrisanom’ stazom, spašavali ih 10 sati

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Gospićki HGSS jučer oko 1z sati dobio je poziv da se na području NP Sjeverni Velebit izgubilo dvoje planinara koji su pokušali napraviti kružnu turu kroz Rožanske kukove stazom koja je “izbrisana” od strane NP Sjeverni Velebit jer se radi o strogom rezervatu prirode. Nakon što su u razgovoru s njima saznali da nisu ozlijeđeni, HGSS-ovci su krenuli u akciju spašavanja koja je trajala 10 sati, izvijestio je HGSS Stanica Gospić na svojoj Facebook stranici.





Izgubljeni planinari su znali svoju približnu lokaciju, ali i da nisu u mogućnosti sami izaći iz prirodnih vrleti koje ih okružuju, a uz to brzo je padala noć, a s njom i temperatura zraka.

Neprohodan teren

“Iako planinari nisu bili ozlijeđeni s obzirom na udaljenost, teški teren, vremenske uvjete i njihovu opremu koja nije bila za duži boravak, ova akcija zahtijevala je hitnost. Osam spasitelja s dva terenska vozila i s potrebnom opremom za eventualni transport ili ostanak na lokaciji do idućeg jutra nakon prikupljenih informacija, brzog organiziranja kreće u akciju spašavanja. Prva dionica je vožnja terencima 100 km do udaljenog Zavižana odnosno mjesta od kuda kreće poznata Premužićeva staza, za što je potrebno nešto manje od dva sata. Od tog mjesta spasitelji nastavljaju Premužićevom stazom do Rosijevog skloništa gdje uočavaju svjetlosni signal te se odvajaju prema Rožanskim kukovima kroz vrlo težak gotovo neprohodan teren”, izvijestio je HGSS na svojoj stranici.

Spasitelji su oko 21 sat došli do izgubljenih, ali iscrpljenih planinara te nakon kraćeg odmora i okrepe svi zajedno kreću natrag prema Premužićevoj stazi koja je u ovoj situaciji bila kao autocesta u odnosu na šumsku vlaku. Laganim korakom uz povremene kraće odmore spašavatelji s planinarima u 1 sat iza pola noći dolaze do vozila. Akcija spašavanja je završila u 3 sata povratkom spasitelja u bazu.