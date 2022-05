HEROJ VILI U PROBLEMU, MILIJUNI U PITANJU! Tu se vrzma i jedna Maja: Padale su fotografije, Plenković se hvata za glavu

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Oni idu na njega i da ima bilo kakvu aferu ili kontroverziju iza sebe, već bi bio srušen. Tim riječima u vladajućim redovima komentiraju posljednje afere koje su se otvorile nad aktualnim, ali i bivšim ministrima iz Vlade premijera Andreja Plenkovića. Kada u Vladi tvrde da “oni idu na njega”, tada aludiraju na Državno odvjetništvo koje je po svemu sudeći zbog sukoba Plenkovića i bivšega glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića odlučilo krenuti u proces destabilizacije Vlade, a time i u proces rušenja Plenkovića koji je Bajiću jasno dao do znanja da je krajnje vrijeme da se povuče iz DORH-a i umirovi.

Osim što na Plenkovića i sada, nakon provedene rekonstrukcije Vlade, juriša Bajić, i u samom HDZ-u postoji niz nezadovoljnika koji smatraju da je premijer potpuno izgubio kompas.

Niz je onih koji smatraju da je trebalo provesti širu rekonstrukciju Vlade te i iz nje maknuti kontaminirane, ali i nesposobne ministre, no s druge strane, u najkritičnijem dijelu stranke naglašavaju kako bi u tom slučaju Plenković iz Vlade ispratio gotovo sve kadrove jer se dosad afere nisu povukle samo za ministrom branitelja Tomom Medvedom i samozatajnom ministricom turizma Nikolinom Brnjac, svi ostali u nekom trenutku spominjani su u neugodnom kontekstu, a veliki je problem i to što su novi ministri, Ivan Paladina i Davor Filipović, pod povećalom javnosti zbog negativnog dojma koji su stekli praktički i prije nego što su počeli voditi svoje sektore.





Jedini saveznik

Nezadovoljni su u takozvanoj HDZ-ovoj konzervativnoj struji i time što Plenković nema snage oduprijeti se SDSS-u, no kako zasad stvari stoje, sviđalo se to HDZ-ovcima ili ne, Plenković baš u Miloradu Pupovcu ima najvjernijeg saveznika. Savezništva je zato sve manje u vladajućim redovima, jasno je da je Plenković u dubokoj krizi, već time što je tjednima tragao za novim ministarskim kadrovima premijer je neizravno dao do znanja da HDZ grca u problemima kadrovske naravi, a ujedno se otkrilo kako je sve manje onih koji žele surađivati s njim jer takva suradnja nerijetko prerasta u rizik.

Stranka je očito na velikoj prekretnici, s tim da nitko u HDZ-u još nema hrabrosti naglas reći sve ono što ih tišti, osječki župan Ivan Anušić još stidljivo kritizira sve ono što mu je problematično u stranačkim redovima, no ni on zasad nema snage ni dovoljno političke karizme kojom bi doveo u pitanje Plenkovićevu poziciju, koju zato praktički na dnevnoj bazi propitkuje predsjednik Zoran Milanović.

On se potajno sastaje s predstavnicima oporbe, koji također formiraju blok s kojim će uskoro krenuti u destabilizaciju aktualne Vlade. Plenkovićeva je sreća u tome što oporba, bez obzira na Milanovićev “poguranac” nema snage za njegovo rušenje. Zato je sve snažniji unutarstranački otpor prema Plenkoviću i njegovim odlukama, što je velik zaokret s obzirom na to da je nakon parlamentarnih izbora uživao veliku potporu te imao odriješene ruke.

Da tomu više nije tako, vidljivo je iz toga što je Plenković na ministarskim pozicijama zadržao ljude kojima ni sam nije sklon, tako je pod pritiskom Ivana Anušića u fotelji ministrice regionalnog razvoja ostala Nataša Tramišak, premda je najmlađa ministrica izblamirala i sebe i Plenkovića tvrdnjama o navodnim prijetnjama koje dobiva, a koje nikomu nije prijavila iako je o njima progovorila u medijima.

Tko je taj netko tko prijeti ministrici nikada se nije doznalo, ali se zato u HDZ-u priča kako je Plenkoviću osječki župan Anušić jasno dao do znanja da dio HDZ-ovih zastupnika neće podržati rekonstrukciju Vlade ako se odrekne Tramišak pa je mlada ministrica i prije nego što je Plenković objavio finalni popis rekonstruiranih ministara samouvjereno novinarima poručivala kako ona neće podleći procesu rekonstrukcije. Tom procesu nije podlegao ni ministar obrane Mario Banožić, kojega je zaštitio konflikt s predsjednikom Milanovićem, ali i utjecajni vinkovački HDZ. Zaštitu ministrici poljoprivrede Mariji Vučković osigurao je njezin južnjački kolega Branko Bačić, međutim, to što ju je premijer ostavio u Vladi već sada ukazuje na nove probleme.

Packe iz EU

Naime, Vladi je ovih dana iz Europske komisije stigao dokument koji vrvi primjedbama na račun hrvatskog Strateškog plana za poljoprivredu koji bi trebao biti jedan od najvažnijih dokumenata za razvoj domaće poljoprivrede. Prigovore je Plenković zaprimio još 21. travnja, ali tada je već bilo prekasno krenuti u potragu za novim ministrom, iako je Plenković odredio da se na greške i prigovore fokusira Tugomir Majdak, državni tajnik i nesuđeni ministar koji uživa njegovo povjerenje. Dokument Europske komisije otkriva da je stanje u hrvatskoj poljoprivredi poražavajuće, a uz to, ovaj ključni dokument otkriva kako je problematično to što se izravnim potporama pogoduje velikim poljoprivrednim proizvođačima, dok su mali stjerani na margine, a time je i njihova opstojnost dovedena u pitanje.









Jednako tako postavlja se pitanje hoće li nakon tih primjedbi i grešaka resornog ministarstva domaći poljoprivrednici ostati bez europskih milijuna koje su trebali dobiti na temelju kvalitetno odrađenog Strateškog plana. Uz to što je na ministarskoj poziciji ostavio Mariju Vučković, premijer Plenković nije imao snage ulaziti u procese pripajanja ministarstava, o čemu se također spekuliralo po HDZ-ovim kuloarima, no najveći trn u oku kritičara unutar vladajuće stranke jest to što se Plenković nije odrekao ministra zdravstva Vilija Beroša, ali ovdje ipak govorimo o problemima tehničke naravi.

Plenković se doista htio zahvaliti Berošu na suradnji, ali njegovu poziciju dvije godine prije izbora nitko nije želio preuzeti, osim Ivice Lukšića kojeg premijer ipak nije želio da mu ne bi spočitavali obiteljsku povezanost, pa je silom prilika Berošu dao rok od dva mjeseca da napokon iznjedri reformu zdravstva.

Čini se, međutim, da Beroš, bez obzira na taj ultimatum, za takvo što neće imati vremena jer je samo nekoliko dana nakon rekonstrukcije Vlade medijske stupce napunila njegova nova afera, tako se doznalo za uređaj za intraoperativno zračenje koje je njegovo ministarstvo platilo 11,2 milijuna kuna.









Sumnjivi poslovi

Riječ je o uređaju namijenjenom KBC-u Sestre milosrdnice, i možda bi doista bilo pohvalno to što Beroš nabavlja zdravstvenu opremu za Vinogradsku bolnicu koja se proslavila preko zaboravljene doktorice Dijane Zadravec, da taj isti uređaj nije preplaćen za 111 posto, čime se odlučio pozabaviti i USKOK. Isti izbor Ministarstvo je dalo i KBC-u Rijeka, no u toj bolnici natječaj nisu okončali jer žele kupiti uređaj po realnoj cijeni. Kao da ovi izvidi nisu dovoljni, USKOK je izvide pokrenuo i u slučaju spornih isplata Ministarstva zdravstva tvrtki Cuspis u vlasništvu Beroševa prijatelja Vinka Kojundžića koji je dobio ugovore za nadogradnju informatičkih programa.

Cuspis je posao koji je obavljao samo 12 dana naplatio basnoslovnih 1,75 milijuna kuna, s tim da im je novac isplaćen još 2020. Prema izvješću Državne revizije, iz isplatnih dokumenata na temelju kojih su obračunate usluge i ispostavljen i plaćen račun nije jasno koliko je osoba i u kojem opsegu, ali i u kojem vremenskom intervalu obavljalo te usluge pa su stoga izdali nalog Ministarstvu da provjeri istinitost ispostavljenih računa prije nego što se oni podmire.

Nije zgoreg u kontekstu ove priče podsjetiti da je Beroš s Kojundžićem surađivao i na platformi CijepiSe koja je u međuvremenu prerasla u fijasko, tu je platformu, osim Cuspisa, prema objavi iz Ministarstva zdravstva, radila tvrtka in2 te Ericsson Nikola Tesla, a za taj posao izdvojeno je 4,35 milijuna kuna. Dok se razglabalo o toj platformi, doznalo se da je Kojundžić blizak prijatelj ministra Beroša te da njih dvojica ljetuju u istom mjestu. Inače je tvrtka Cuspis izrasla iz tvrtke London Cuspis, čiji su suvlasnici Vinko i Maja Kojundžić, a njezino je poslovanje procvalo 2018., kada je Beroš postao pomoćnik nekadašnjeg ministra zdravstva Milana Kujundžića.

Život u luksuzu

S Kojundžićem se Beroš fotografirao tijekom predizbornih kampanja, njih dvojica često su se susretala i na ljetovanju, dok je Kojundžićeva supruga Maja medijski eksponirana uglavnom u takozvanim ženskim magazinima revijalnog tipa. Iz tih njezinih istupa nije teško zaključiti da bračni par Kojundžić živi na visokoj nozi mijenjajući adrese od Zagreba do Londona, gdje se atraktivna gospođa Maja jednom prilikom fotografirala i sa samim premijerom Plenkovićem.

Fotografirala se u jeku koronakrize nacija s ministrom Berošem, koji je preko noći stasao u najpopularnijeg političara u državi, laskala mu je oporba, laskali su mu analitičari, pa i sami HDZ-ovci koji su u njemu vidjeli svoju veliku političku zvijezdu. Svoj status Beroš je potvrdio na parlamentarnim izborima na kojima je osvojio najviše preferencijskih glasova, ali kako je pandemija odmicala, tako je Nacionalni stožer, u čijem sastavu djeluje Beroš, počeo nizati gafove, što se odrazilo na njegov rejting pa je tako preko noći od najveće političke zvijezde u zemlji postao jedan od omraženih političara.

Nije Berošu previše pomogao njegov komunikacijski stil i angažman PR stručnjaka koji su na tome radili, narodu je dozlogrdila njegova pandemijska retorika, propala je njegova kampanja s cijepljenjem iako se dio uglednika cijepio preko veze. Beroš nije riješio probleme s dugovima prema veledrogerijama koji premašuju pet milijardi kuna, niti se nazire kraj problemima s listama čekanja. Kraj se ne nazire ni problemima premijera Andreja Plenkovića, kojega na čelu Vlade drži samo to što nema ni jednu osobnu aferu, ali se zato okružio ljudima suspektnih biografija i upitnih sposobnosti koji bi ga mogli srušiti i ugroziti njegov opstanak usprkos tomu što on sada političkim vodama pliva čistih ruku.