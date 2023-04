‘HERCEGOVCI, BOSANCI I SRBI IMAJU TU ZAJEDNIČKU CRTU!’ Neki misle da ‘ne zaslužuju toliki hejt’, drugi pak kažu: ‘Kad čujem po naglasku da je iz Bosne, hvatam se za glavu’

Kao i o svakom narodu, pogotovo u njegovu okruženju, postoje predrasude koje najčešće proizvode njihovi susjedi. Tako to nije ništa različito niti kod nas, pa nam preko usta, nerijetko s lakoćom, prelaze razni zaključci i tvrdnje.

Naime, Hercegovci i Bosanci tako imaju posebnu poziciju, pogotovo u Zagrebu, budući ih je u tom gradu što se tiče Hrvatske, logično, najviše. Njima se generalno zamjera što, kako se često tvrdi, imaju veze i konekcije koje koriste za sve i svašta, od zapošljavanja, preko liječničkih pregleda, pa do upisa u škole i na fakultete, ali i takozvani ‘plemenski mentalitet’.

Upravo su predrasude prema ljudima iz Bosne i Hercegovine u Zagrebu postale vrlo komentirana tema na Redditu, gdje je jedan od korisnika ostale upitao kakva su njihova iskustva s Hercegovcima i Bosancima te zaključio kako “ne zaslužuju toliki hejt” i etiketu “dežurnog krivca za sve u državi”.





‘Svi najžešći Boysi i generalno mrzitelji koje sam upoznao po Zagrebu su Bosanci’

“Ja sam Hrvat rodom iz Boke Kotorske i nisam primijetio neke velike razlike između nekog iz BiH i nekog iz Hrvatske, osim što su malo konzervativniji, ali naravno i to ovisi iz kojeg dijela Hrvatske su ovi drugi s kojima ih uspoređuješ.

Jedino negativno što sam primijetio je da BiH Hrvati, a pogotovo ovi iz Zagreba uglavnom puno više mrze pripadnike druge skupine, pa bila u pitanju nekakva ideološka i politička podjela ili sportska. Recimo nikad nisam sreo toliko jaku i aktivnu mržnju prema Dalmošima i Hajdukovcima kao kod prve/druge generacije zagrebačkih Bosanaca.

Svi najžešći Boysi i generalno mrzitelji (mrzitelji na granici fizičkog obračuna) koje sam upoznao po Zagrebu su Bosanci, onaj Hrle iz Soma Dolara mi je čak prijetio na društvenim mrežama i pozivao na obračun lol … Razlika nebo i zemlja između Purgera i Hrvata iz okolice, oni su puno manje emocionalno angažirani i puno manje opterećeni takvim glupostima.

Ali generalno smatram da ne zaslužuju toliki hejt i etiketu “dežurnog krivca” za sve u državi. Čak su dosta zabavni i gostoljubivi ako te prihvate kao frenda. Kakva su vaša iskustva?”, pitao je ostale korisnike Reddita.

‘Ne volim ljude koji imaju plemenski mentalitet’

Ubrzo su se ispod njegove objave počeli nizati odgovori i iskustva ljudi s Hercegovcima i Bosancima.

“Ne volim ljude koji imaju plemenski mentalitet, ‘use, nase podase’ i nemaju ‘ja’ nego ‘mi’ mentalitet, sebičnjastvo, glasni a glupi i primitivni. Nebitno mi je dal su purgeri, bosanci, dalmatinci. Ako su primitivni, lokal patriotizam, čoporaši i sve gore navedeno, ne podnosim takve ljude. Jednom sam bila na poslu i jedina sam bila baš rođena u Zagrebu , svi su se čudili. Nikad se nisam osjećala ko purger, pripadnik nečeg, ono obična radnička obitelj. Da je bilo više sreće i da sam se rodila malo zapadnije, bila bih Slovenka. Čista slučajnost da sam u Zagrebu ili bilo gdje drugdje. Ponos radi toga mi nikada nije bio jasan. Kao da sam ponosna jer sam visoka. Kakva je to moja zasluga..nikad mi nije bilo jasno to”, komentirala je jedna korisnica.









Druga je bila nešto žešća, pa je navela kako ih ona, koja radi u trgovini, doživljava.

“Radim u trgovini i ono, ajme. Kad čujem po naglasku da je iz Bosne, hvatam se za glavu. Dobri ljudi, dobri kupci, ali dok mu nešto objasniš, prođe ti smjena”, navela je.

‘Hercegovci, Bosanci i Srbi imaju tu zajedničku crtu svojatanja’

Čak i neki koji jesu porijeklom Hercegovci, pišu na Redditu kako im način ponašanja ljudi iz BiH ne odgovara.









“Donedavno sam radio u firmi (750-800 ljudi), više manje električari i monteri. Firma iz Slovačke ali 97 posto ljudi s ‘naših’ prostora. Najgori ljudi s kojima sam radio su ovi iz Bosne i Hercegovine s hrvatskim papirima. Pljuju po Hrvatskoj, istoj onoj koja im je osigurala rad (preko EU papira). Osobno mi je otac iz Hercegovine pa su me smatrali svojim. Ali način ponašanja odvratan”, naveo je jedan, očito Hercegovac.

No, jedan je korisnik imao zanimljivu teoriju, temeljenu na vlastitim opservacijama, pa je napisao u komentaru:

“Hercegovci, Bosanci i Srbi imaju tu zajedničku crtu svojatanja … zanimljivo, kod drugih europskih naroda to sam vidio još samo u Turaka. Ostale kulture uglavnom svojataju teritorije, dok gore navedena ekipa uglavnom svojata ljude/narode lol!”

‘Moje iskustvo s Hercegovcima koji su živjeli u Hercegovini i onda došli u Zagreb i u Split’

Jedna je korisnica odlučila sve argumentirati i na kraju zaključila da su joj četiri od pet Hercegovaca i Bosanaca koje je upoznala “digli živce”.

“Nisu sve ove priče iz Zagreba, ali evo:

Ja imam učestalo prezime, ali moje porijeklo nema veze s Hercegovinom. Ima ljudi s mojim prezimenom iz više dijelova Hrvatske. Jedan Hercegovac u Zagrebu me uvjerava da sam ja iz Hercegovine. Ja uporno da nisam jer znam svoje korijene i nemam ništa s Hercegovinom. Ne pušta on. Još se hvalio kako ima puno veza i može rišit sve šta treba. Fuj gadljivo.

Upoznala još dvi ženske iz Hercegovine koje su došle tu studirat i onda su nama koji smo od tu počele s*at kako mi Dalmatinci to govorimo i rugat se. A one su tek došle bile ima misec dana.

Još jedan lik mi je sam od sebe počea pričat kako je način na koji oni govore ispravan i pravi standardni jezik.

Ja ništa od ovoga nisam isprovocirala, niti sam komentirala kako oni govore, da se razumimo. Svatko nek’ govori kako hoće, ali tako se ponašat. Kompleksaši. To je moje iskustvo s Hercegovcima koji su živili u Hercegovini i onda došli u Zagreb i u Split. Još sam jednog Hercegovca upoznala koji je bio skroz normalan i chill i to je to. Znači 4/5 su mi digli živce unutar vrlo kratkog vremena sa svojim kompleksima”, zaključila je korisnica iz Dalmacije.

A javio se i prozvani, pa je jedan korisnik poentirao:

“Hercegovac u Zagrebu ovdje! Radi svog porijekla nikada nisam bio zakinut u smislu da me netko nije htio zaposliti, sjediti sa mnom, družiti se. Puno su gore po tom pitanju prolazili Dalmatinci!”