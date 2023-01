‘HEJ, PUTINOVA LUTKO, GDJE SI?!’ Vučiću i Srbiji prijeti udar moćne tajne organizacije: ‘Naša kolektivna reakcija bit će odlučna i trenutna’

Poznata hakerska skupina Anonymous opet se oglasila s porukom srpskom predsjedniku Aleksandru Vučiću.

Anonymousi su tako obavijestili javnost da su vrlo angažirani i te kako su prikupili e-mail adrese stotina dužnosnika iz različitih ministarstava. Svoju poruku su završili s pitanjem upućenim Vučiću: “Hej, Putinova lutko, gdje si? Još sa psima?!“ piše Nova.rs.

Podsjećamo, ova je skupina krajem prosinca jednu svoju objavu na Twitteru posvetila Vučiću. Tada su objavili i videozapis u kojem uz uvrede i prijetnje govore o događajima na Kosovu.

“Primijetili smo da srpske kriminalne grupe tenzijama i ratnohuškačkim provokacijama na sjeveru Kosova pokušavaju izazvati oružani sukob. Srpski autokratski predsjednik Aleksandar Vučić, marioneta Vladimira Putina, pokušava destabilizirati regiju koristeći mehanizme nasilja i terora ratnog zločinca Slobodana Miloševića, ali zna se da će njegovi pokušaji biti samoubilački”, poručili su Anonymousi krajem prošle godine.

“Na vrhuncu rata u Ukrajini Srbija je i dalje bila jedina država koja je službeno proglasila savez s Rusijom, odbijajući stalne pozive Zapada da se pridruži sankcijama Europske unije”, osvrnuli su se tada i na poziciju koju je Srbija zauzela prema ratu u Ukrajini.

JUST IN: The #Anonymous collective leaked the email addresses of hundreds of Serbian government officials in various ministries. #OpSerbia engaged.

Link: https://anonfiles[.]com/Jct6DdQ1y1/SerbianGOVEmailLeaks_rar

Hey, Putin’s puppet, where are you? With the dogs, yet?! pic.twitter.com/v4T9aH3Ust

— Anonymous TV 🇺🇦 (@YourAnonTV) January 8, 2023