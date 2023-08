Hebrang prozvao ‘žestokog komunista’ koji se ušuljao preblizu Tuđmanu: ‘Sram vas bilo i fuj’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Bivši šef Službe za informiranje i sigurnost (SIS) i nekadašnji Tuđmanov savjetnik za nacionalnu sigurnost, Markica Rebić, posljednjih je dana podigao pravu buru svojim intervjuima u kojima je javno optužio bivše bliske suradnike prvog hrvatskog predsjednika za pokušaj rušenja njegove vlasti.

Među spomenutima su Mate Granić, Hrvoje Šarinić, Andrija Hebrang i Franjo Gregurić.

Hebrang oštro: Rebić je bio žestoki komunist

Andrija Hebrang, živi svjedok tog vremena, koji je od početka stvaranja hrvatske države bio bliski suradnik Franje Tuđmana kao ministar zdravstva te nakon Gojka Šuška i ministar obrane, za Dnevno.hr kaže, istup Markice Rebića dolazi u predizborno vrijeme kada treba srušiti ono što je hrvatsko i domoljubno, a kako tvrdi, valja se prisjetiti i Rebićevog političkog puta kako bi neke stvari bile jasnije.

“Ovo nećete pročitati u njegovoj biografiji, no Markica Rebić je bio žestoki komunist prije 1990. Biografija mu tad počinje. Nije on bio običan komunist, u Imotskoj krajini govore da je kao profesor učenicima skidao lančiće s križevima. Tako treba znati da je upravo on bio najveći protivnik Franje Tuđmana i HDZ-a. U prvim danima demokracije bio je tajnik Koalicije narodnog sporazuma koju je vodila Savka Dabčević Kučar“, počinje priču Hebrang.

‘Tuđman je rekao: Primite sve komuniste, bolje da su nam blizu’

Logično, postavlja se pitanje kako je, kao takav kadar, završio tako blizu Tuđmanu.

“Jednostavno, kada su komunisti i koalicijski partneri izgubili izbore, preko noći su se upisali u HDZ. Markica Rebić je plakao da ga upišemo. Tuđman je tada rekao ‘primite ih sve’ jer je smatrao da je te ljude bolje imati blizu da ih se može držati pod kontrolom. Istina, Rebić je bio puno preblizu, dizala ga je komunistička mafija, a bio je jedan od rijetkih komunista s VSS-om. No, nikada nije prestao mrziti Tuđmana. Ali, nije on jedini, preko noći je 98 tisuća komunista prešlo u HDZ. Tuđman je toliko želio Hrvatsku da je uvijek govorio ‘ako ne idemo svi, nemamo šanse, sve ih prihvatite’. Čak ih je postavljao za premijere, sjetite se samo Mesića, Manolića. Nevoljko smo prihvatili te stavove, no bilo je jasno da, ako uđemo u okršaj s njima, nemamo šanse obraniti Hrvatsku. Držali su sve institucije”, tvrdi Hebrang.









‘Markica Rebić je podrivao sustav sigurnosti’

Zatim se prisjetio Rebića iz poslijeratnih vremena. Naime, Hebrang je kao ministar obrane s njim imao priliku blisko surađivati.

“Bio je najnesposobniji zaposlenik, podrivao je sigurnosni sustav. Sjećam se nekoliko stvari, primjerice, kada mi je kao ministru obrane u posjetu dolazio vojni ataše Njemačke. Tražio sam dosje da znam s kim ću pričati, a Rebić mi kaže da nemaju vremena pratiti dosjee svih atašea. Zatim, u ministarstvu su me znali pozdravljati ‘Hello mister minister’. Bilo je tamo puno stranaca, što je bilo u redu, no kao ministar sam želio imati popis tih ljudi. A što mi on odgovara? Da je to nemoguće jer ‘znate, da kompleks ima pet ulaza, tko bi to pratio’. SIS je bio daleko iznad njegovih kapaciteta. Jednom ga nisam mogao dobiti čak tri dana jer je pecao na nekom jezeru”, prisjeća se Hebrang.

Zadnje Hebrangove riječi Tuđmanu: Bog vam dao snage da razlikujete dobro od zla

Pitali smo ga, je li sam Franjo Tuđman bio svjestan kakav kadar ima oko sebe. Hebrang kaže, jest.









“Kada sam mu pokazao da ga je Rebić ozvučio, pratio i kontrolirao, postalo mu je jasno. Markica Rebić bio je poznat i po tome što je davao podršku generalu Zagorcu, koji je vodio najveći financijski resor RH Alan, u kojem se svašta događalo, ali bio je rat. Ja sam to čak tolerirao, no nakon rata sam rekao da treba podvući crtu da sve bude po zakonu, na što on kaže ‘ministre, što zakon?’. Tuđman je prihvatio moje smjene pomoćnika, među kojima je bio i Rebić, no nakon toga on poziva pet članova državnog vodstva i kaže mi da su generali bili dobri u ratu pa su dobri i u miru. Što su oni napravili? Poslali Zagorca da sabotira tu smjenu, a ja sam na to dao ostavku. Tuđman me dva tjedna svaki dan zvao, da se vratim u ministarstvo. To sam odbio”, prisjeća se Hebrang koji tvrdi da je prvom hrvatskom predsjedniku tada rekao kako ga ne zanima država s Rebićem i Zagorcem.

Na to mu je Tuđman, tvrdi Hebrang, rekao kako je za njega oslobodio mjesto ministra znanosti, no i to je odbio.

“Zadnja rečenica koju sam mu rekao za života je bila: Ne razumijete, ne interesira me mjesto u Vladi, mene zanima stvoriti civiliziranu europsku državu, a to s ovim kadrom nije moguće”.

Dodaje, još mu je na kraju poručio:

“Dao vam Bog snage da razlikujete dobro od zla!”.

Granića nikad nije cijenio, a s njim je optužen za urotu

Hebrang je također u nevjerici jer ga je Rebić stavio u isti koš s Matom Granićem.

“Nikad u životu nismo kavu popili, nisam ga cijenio jer se okretao od Tuđmana za svakim tko ga je pozvao dok se Tuđman još nije ni ohladio”.

Na kraju Hebrang smatra da je prava tragedije u tome što se komunistički kadrovi opet povlače za razne obračune unutar vrha vlasti jer, uvjeren je, Rebić se sam gura u medije.

“Ali mene sve to ne zanima, davno sam se izliječio od Hrvatske i Hrvata. Kada je narod više glasova dao jednom Josipoviću nego meni, dezerteru u obrani od srpske agresije, naspram meni koji sam bio dragovoljac… Narod koji bira Račana, Mesića, Milanovića ili Plenkovića, sve koji su izbjegli služiti domovini kada je trebalo, nije narod kojim bih se ja zabavljao”, zaključuje i na kraju cijelu priču sažima u jednoj rečenici.

“Sram vas bilo i fuj!”.