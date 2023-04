HDZ U POTRAZI ZA LOJALNOM ZAMJENOM! Nova lica stižu u DORH i USKOK: Ovo su omiljena lica koja žele vidjeti u vrućim foteljama

Autor: Iva Međugorac

Već se dugo u javnom prostoru problematizira rad Državnog odvjetništva, posebno glavne državne odvjetnice Zlate Hrvoj Šipek, koja se posljednji put na udaru oporbenih saborskih zastupnika našla usred afere AP, kada su je propitkivali zbog čega nije na razgovor pozvala premijera Andreja Plenkovića kako bi možda i od njega pokušala doznati pojedinosti o prepisci između bivše državne tajnice Josipe Rimac i nekadašnje HDZ-ove ministrice Gabrijele Žalac.

Upravo je zbog slučaja Žalac kojim se bavi Ured europskog javnog tužitelja Hrvoj Šipek ušla na sklizak teren, jer da nije bilo europskih tužitelja, ta bi golema afera premijerove prijateljice vrlo vjerojatno ostala u USKOK-ovim ladicama. Slučaj je to kojim je kompromitirana i ravnateljica USKOK-a Vanja Marušić, no zanimljivo, ona zbog Žalac nije ponudila ostavku, upravo suprotno, nedugo nakon te afere ponovno se kandidirala za ravnateljicu USKOK-a znajući da joj Hrvoj Šipek, a navodno ni HDZ-ovci nisu previše naklonjeni jer je smatraju kadrom predsjednika Milanovića u DORH-u.

No, prije pet mjeseci ponovo je izabrana zato što je bila jedini kandidat, a i tada je bilo čudno zašto je HDZ dopustio takav rasplet događaja ako joj Marušić nije po volji. Sada kada odlazi iz USKOK-a po kuloarima se govori o mnogim mogućim razlozima za to, pa se tako kao jedna od opcija spominje politički pritisak vezan uz nagodbu koju je s USKOK-om navodno postigla bivša državna tajnica Josipa Rimac, a koja je povučena zbog političkog pritiska na Zlatu Hrvoj Šipek iz vrha vladajuće stranke. Među upućenima kola i druga verzija, po kojoj je prvenstveno kao osvetu zbog slučaja Žalac, ali i brojnih ‘soliranja’ – istraga o kojim je nije obavijestila – poput slučaja Horvat i nagodbe s Rimac, Hrvoj Šipek iskoristila anonimnu prijavu vezanu uz vozača Vanje Marušić i tako je natjerala na ostavku.





O ostavci Vanje Marušić ponešto je iznio i saborski zastupnik Nikola Grmoja podsjećajući na kompromitaciju u aferi Žalac.

Sanirana šteta

“Zato mi nije uvjerljiva izlika kako je šefica USKOK-a dala ostavku zbog nekog vozača. Prije bih rekao da se Vanja sada nastoji izvući od svake odgovornosti – pa i kaznene – zbog sudjelovanja u zataškavanjima kriminala u DORH-u, čiji je sastavni dio USKOK. Neki govore da je Vanja Marušić željela oprati svoj obraz i da je željela otvoriti istrage protiv A. P.-a i Banožića, govori se čak i o tome da je nudila nagodbu Josipi Rimac koja bi dovela do istrage protiv Plenkovića, ali da Šipek to nije dopustila. Kako god bilo, ova ostavka zbog nekakvog smiješnog razloga i vozača koji je slupao službeni auto nikako mi ne drži vodu. Osim ako Šipek time nije ucijenila Marušić. Nadam se da će jednom u Hrvatskoj svi biti jednaki pred zakonom, uključujući Zlatu, Vanju i A. P.-a”, rekao je Grmoja.

Službena verzija priče kaže da je Marušić odstupila zbog prometne nesreće koju je njezin vozač skrivio još u ožujku prošle godine, što mnogima nije uvjerljivo, iako navodno glavna državna odvjetnica za tu nesreću i štetu od 100 tisuća kuna nije znala. Pet je mjeseci navodno bilo potrebno da se automobil popravi i da se šteta sanira, a Hrvoj Šipek je za sve to doznala iz anonimne prijave. Kada se uvjerila da su detalji iz anonimne prijave točni, Hrvoj Šipek se nad tim zgranula, ne zbog nesreće, nego zbog toga što ju je Marušić zatajila. Iako je ona tvrdila kako je to zaboravila prijaviti, Hrvoj Šipek to opravdanje nije prihvatila te je zahtijevala da Marušić odstupi s dužnosti, što je ona potom i učinila. Važno je napomenuti kako u zakonu ne postoji odredba po kojoj bi ravnateljica USKOK-a trebala glavnoj državnoj odvjetnici prijaviti prometni udes svog vozača.

Spekulira se da će Vanju Marušić na čelu USKOK-a zamijeniti zamjenica glavne državne odvjetnice Željka Mostečak, a spekulacija odavno nije to da se u pravosudnim krugovima Marušić cijenila kao stručnjakinja i profesionalka, što se za glavnu državnu odvjetnicu nikada nije govorilo. Govorilo se zato o konfliktima između nje i Marušić koji su sada, lako moguće, došli na naplatu ravnateljici USKOK-a, koja se tijekom karijere obračunavala i s HDZ-ovcima. Za razliku od nje, Hrvoj Šipek je uvijek dosad imala svojevrsnu političku zaštitu. No, čini se kako su Vanju Marušić, kao vrsnu profesionalku koja je jako dobro radila, počele braniti njene kolege iz USKOK-a, pa je navodno i premijer Plenković oko cijelog slučaja i ostavke šefice USKOK-a odlučio povući ručnu.

Tajni posjeti

Bez obzira na cijeli niz propusta i cijeli niz propitkivanja, pa i unatoč tomu što je javnost s Hrvoj Šipek na čelu Državnog odvjetništva gotovo u cijelosti izgubila povjerenje u pravosudni sustav, premijer Andrej Plenković i vladajuća većina ostali su odani Hrvoj Šipek i njezinu upravljanju DORH-om, koji se i nedavno izblamirao zbog vještačenja u slučaju Agrokor koje je sud odbacio, a koje je po svemu sudeći tvrtki KPMG iz Poljske plaćeno pod sumnjivim uvjetima i okolnostima.

Bilo kako bilo, Hrvoj Šipek je danas tu gdje jest, kao prva tužiteljica u Hrvata kojoj kritičari spočitavaju i to što nema doticaja s kaznenim pravom, koje i jest osovina djelovanja Državnog odvjetništva. Neki će reći kako vremešna Hrvoj Šipek u ovom mandatu nakon kojeg bi se trebala povući u mirovinu ionako nije mogla djelovati i pokazati što zna i umije kada je DORH ostao pod utjecajem bivšega glavnog državnog odvjetnika Mladena Bajića.









Više puta u javnosti su se spominjali tajni sastanci između premijera Plenkovića i Hrvoj Šipek, za koju se doznalo da se sastajala i s bivšom državnom tajnicom Rimac koja je prije samo nekoliko tjedana javno progovorila o tome kako je s glavnom državnom odvjetnicom svojedobno razgovarala o vjetroelektranama koje su u međuvremenu prerasle u jednu od najvećih afera nekadašnje kninske kraljice. Vrlo hitro te su sastanke u DORH-u demantirali, stajući uz glavnu državnu odvjetnicu, kojoj usput budi rečeno za godinu dana istječe mandat.

Znajući za to da se Zlati Hrvoj Šipek bliži kraj karijere, odnosno mandata, u ovim novim okolnostima u HDZ-u su intenzivno krenuli u potragu za novim kandidatom za tu poziciju koja je vladajućoj stranci veoma važna. Jedno vrijeme govorilo se da bi je mogao preuzeti HDZ-ov odvjetnik Vladimir Terešak, no premijer Plenković i njegovi stručnjaci za pravosuđe svjesni su da bi takav angažman izazvao lavinu negativnih reakcija u javnom prostoru pa se već sada Terešakovo pozicioniranje u DORH-u dovodi u pitanje. Nije nemoguće da poziciju glavnog državnog odvjetnika preuzme netko iz odvjetničkih krugova, poput lažnog masona Veljka Miljevića koji je i na prošlim izborima u DORH-u pretendirao na to mjesto. No i Dražen Jelenić smijenjen je, formalno, zbog članstva u lažnim masonima.

Dodatan problem

Tada su se za prvog čovjeka DORH-a natjecali i odvjetnik Mladen Dragičević te zamjenik županijskog državnog odvjetnika iz Splita Nikša Wagner koji je navodno tada dobro kotirao zato što dolazi iz državnoodvjetničkog sustava, ali je iznimno kritičan prema Bajiću pa od njegova imenovanja gotovo sigurno neće biti ništa. Nije nemoguće da se i sada na čelo Državnog odvjetništva ugura netko iz njihovih redova, a u dijelu HDZ-a vjeruje se da bi to čak mogao biti i voditelj DORH-ova Kaznenog odjela Darko Klier, koji je ujedno i zamjenik glavne državne odvjetnice te prvi čovjek DOV-a, tijela od 11 članova koje je pandan Državnom sudbenom vijeću u Državnom odvjetništvu.









DOV inače imenuje i razrješava sve zamjenike državnih odvjetnika, od općinskih do zamjenika glavnog državnog odvjetnika. Tko god da od Zlate Hrvoj Šipek preuzme upravljanje DORH-om, ondje bi ga mogli dočekati mnogobrojni izazovi, uključujući i one kadrovske prirode jer Državno odvjetništvo posljednjih godina doživljava ozbiljan odljev kadrova, a situacija je najsloženija u jednome od najvažnijih tužiteljstava – u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu koje je prošle godine funkcioniralo sa samo 39 posto kadra. Prema sistematizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave, prošle su godine u OKDO-u Zagreb trebala biti zaposlena 82 zamjenika općinskog državnog odvjetnika, ali ih je formalno bilo zaposleno samo 52. Dodatan problem je to što njih 12 ni ne radi u zagrebačkom Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu, nego su poslani na rad u druga državna odvjetništva, u kojima također nedostaje kadrova. Tako je njih devetero preraspoređeno u USKOK, njih dvoje u DORH, a jedan u zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo.

Ova kadrovska kriza jasno ukazuje na to da u Državnom odvjetništvu, sve i da žele, jednostavno ne mogu kvalitetno obavljati svoj posao, posebice zbog toga što im manjka iskusnih tužitelja koji su nužni za rad na velikim predmetima, s trenutnim brojem u DORH-u uspijevaju pokriti uglavnom hitne pritvorske predmete i odlazak na sudske rasprave.

Nije ni čudno što je malo tko zainteresiran za rad u DORH-u kada je ovdje riječ o najsloženijem i najopsežnijem poslu koji i jest fokusiran baš na Zagreb, u kojem nema tko raditi, a sustav sam po sebi mladim ljudima nije privlačan, što zbog složenosti posla i teškog napredovanja, što zbog skromnih plaća koje ne odgovaraju tako odgovornom poslu. Ne samo da se u DORH ne uspijevaju privući mladi ljudi nego i oni koji u njemu rade nastoje pobjeći, pa je tako u samo nekoliko mjeseci sustav napustilo petnaestero iskusnih zamjenika, a u isto vrijeme imenovano ih je samo petero, s tim da je krajem prosinca prošle godine iz sustava otišlo još četvero zamjenika.

Informira premijera?

Uz to što je DORH kadrovski devastiran, on u očima građana nije neovisna pravosudna institucija kao što bi trebao biti. Takvom stavu građana zasigurno je pridonijela politika, odnosno vladajuća garnitura predvođena premijerom Andrejem Plenkovićem, tim više što se jedno vrijeme govorilo kako Hrvoj Šipek premijera Plenkovića jedanput mjesečno posjećuje u Banskim dvorima, no ti susreti nisu službeno zabilježeni pa se o njima i ne vodi evidencija. Navodno šefica DORH-a tijekom tih susreta informira premijera Plenkovića o slučajevima koji su povezani s njegovim bliskim suradnicima. Te je teze premijer Plenković svojedobno žestoko demantirao, demantirali su ih i iz Državnog odvjetništva, ali je bez obzira na to građansko nepovjerenje u ovaj sustav ostalo, što također nije čudno kada se zna za pojedinosti iz slučaja Žalac koja je privedena pod sumnjom na pogodovanje pri nabavi softvera za potrebe države.

No to nije razotkrio USKOK, nego Ured europskog javnog tužitelja, kojega USKOK nije ni obavijestio o predmetu. U oporbi se to okarakteriziralo kao propust Hrvoj Šipek koji je trajno narušio odnose između nje i USKOK-ove donedavne ravnateljice Vanje Marušić. Zbog tog se slučaja propitkivalo je li Hrvoj Šipek lagala javnosti kada je rekla da u slučaj nije bila upućena premda se i u samom DORH-u govorilo da je morala biti upućena. Nitko ne vjeruje u ostavku zbog prometne nesreće vozača, a ostaje otvoreno pitanje da li je do cijelog slučaja došlo kao osveta Hrvoj Šipek zbog slučaja Žalac ili je Vanja Marušić odstupila zbog stopirane nagodbe s Josipom Rimac.

Bez obzira na sva pitanja, Hrvoj Šipek transformirala se u glavnu državnu odvjetnicu po mjeri HDZ-a, čije vodstvo već sada kreće u potragu za njezinim nasljednikom, vodeći se vjerojatno istim kriterijima.