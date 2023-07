HDZ u blagajnu od donatora dobio oko 51 tisuću eura: Evo tko se najviše iskazao

U prvih šest mjeseci HDZ je od svojih donatora dobio oko 51 tisuću eura, što pokazuje izvješće o donacijama koje je stranka objavila među prvima.

Podsjetimo, do 15. srpnja sve političke stranke, nezavisni saborski zastupnici i vijećnici moraju objaviti izvještaje o donacijama koja dostavljaju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).

One koji to ne učine, DIP će prijaviti Državnom odvjetništvu RH i mogla bi ih stići paprena kazna, za stranke od 10.000 do čak 100.000 kuna, a nezavisni zastupnik odnosno vijećnik mogao bi biti kažnjen cifrom od 2.000 do 20.000 kuna, preračunato u eure.





Ove godine HDZ-u tri i pol puta više nego u istom razdoblju 2022.

HDZ je tako do polovice ove godine od donatora dobio tri i pol puta više no u istom razdoblju 2022. Na popisu HDZ-ovih donatora 15 je pojedinaca i tvrtki, najviše su mu donirale tvrtke Radnik iz Križevaca (15.000 eura), Bistra iz Đurđevca i Doctype iz Zagreba, po 10.000 eura.

Od poznatijih HDZ-ovaca na popisu je samo ime Tomislava Šute, predsjednika splitskog HDZ-a koji je donirao 500 eura.

Radnička fronta Katarine Peović od pet je donatora dobila 640 eura, HSS od jednog 143 eura, a Pravedna Hrvatska Milana Vrkljana, također od jednog donatora, 270 eura.

Stranke IDS, Fokus, Glas, HDS, SDSS, Damir Bajs NL, koje su zastupljene u Hrvatskom saboru, izvijestile su da u prvih šest mjeseci nisu imale donacija. Dvije pravaške stranke, HČSP i HSP, koje nemaju svoje zastupnike u Saboru, od donatora su dobile 220, odnosno 365 eura.

U godinama kad nema izbora stranke od donatora dobivaju znatno manje nego u izbornim godinama u kojima je HDZ znao dobiti i po 1, 9 milijuna kuna u šest mjeseci.