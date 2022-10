HDZ SPREMA ULTIMATIVNI UDARAC MILANOVIĆU: ‘To može biti ugroza nacionalne sigurnosti’! Stručnjak šalje ozbiljno upozorenje: ‘Regija je nemirna’

Autor: Eduard Petranović

Debelo smo zagazili u političku jesen i nove bezlične i često besmislene rasprave u Hrvatskom saboru.

Svaka se rasprava koju u sabornicu donosi Vlada sastoji od toga da oporba nešto viče, vladajući se podsmjehuju i tu i tamo predsjednik Sabora izbaci pokojeg oporbenjaka iz nekada ugledne državne institucije. Za raspravu je ljetos najavljena i akcija vladajućih vezana uz smanjenje ovlasti predsjedniku Republike.

Naravno, sve ide prema oslabljivanju velikog HDZ-ova smetala Zorana Milanovića, koji je neočekivano postao pravi narodni tribun i najgrlatiji protivnik vladajućih, ali i svojih bivših kolega s ljevice.





Ministarstvo obrane tako bi uskoro u postupak javne rasprave trebalo uputiti prijedlog izmjena triju ključnih zakona, a najavili su da će propisati da u miru vojskom zapovijeda ministar obrane te da predsjednik više ne može umiroviti generale. Podsjećamo, mjesecima je javnost imala priliku gledati sukobe predsjednika Milanovića i ministra obrane Marija Banožića te loptanje s najvišim vojnim dužnosnicima.

Pucanj u prazno

U ovom slučaju, riječ je o izmjenama Zakona o obrani, Zakona o službi u Oružanim snagama te Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba. Prema informacijama koje su prenijeli hrvatski mediji, u Vladi te izmjene zakona namjeravaju izglasati tijekom ove jeseni.

No je li to uopće moguće ili je samo pucanj u prazno iz puške ministra Banožića, koji se na sve načine pokušava osvetiti Milanoviću za rušenje ugleda koje mu je priredio brojnim javnim nastupima, provjerili smo kod dobro upućenih izvora i analitičara.

Od izvora iz HDZ-a doznajemo da se razmatra na koji način udariti na ovlasti predsjednika, a da pritom ne ugroze rejting stranke koji je ionako nagrizen nakon afere u INA-i i krize koja se s globalne razine prelijeva i na pragove najsiromašnijih hrvatskih građana.

“Sabor može raspravljati i to je plan, ali treba potaknuti ustavne promjene, kao i promjene zakona o izboru predsjednika.

Ako se to pokrene, onda će u pitanje morati doći i zakon o izborima uopće, što stranci godinama predstavlja problem. Dakle, što god radili, u Saboru je za takav podvig potreban 101 glas”, rekao nam je dobro upućen izvor iz HDZ-a te dodao koliko je problematično ući u takav zakonski ring protiv Milanovića, a nakon što im je već dugo trn u peti.









“Eventualno bi se mogao pokrenuti i postupak za izglasavanje nepovjerenja predsjedniku, s čime su već u javnost izlazili predsjednik Sabora Gordan Jandroković, ali i naš veteran Vladimir Šeks. No isto tako, ako predsjednik misli da Sabor radi nešto protuzakonito, odnosno ako želi spriječiti takav podvig i držati svoju moć i ovlasti, može i on pokrenuti raspuštanje Sabora. Pa onda o svemu odlučuje Ustavni sud i tako dalje.”

Propale ideje

“Teško da će se netko usuditi pokrenuti takvo što jer Milanović drži na uzdi SDP, a i dobar dio socijaldemokrata bi glasao ‘po savjesti’. Tu su i ljevičari iz Možemo koji ipak podržavaju svog predsjednika, a ni mostovci i Grmoja nisu daleko od toga. I sad, tko bi nam pomogao smijeniti štetočinu s Pantovčaka? Hrvoje Zekanović? U svakom slučaju bit će teško, no mi moramo naći načina da Milanoviću zabranimo da sramoti Hrvatsku, da omalovažava Ministarstvo obrane, Ministarstvo branitelja i vojsku”, rekao nam je ovaj HDZ-ovac.

U svakom slučaju, kod nas su ustavne ovlasti predsjednika ostavljene nekako na pola od polupredsjedničkih prema ceremonijalnima, struka upozorava da je odredba nedorečena i zahtijeva hitan dogovor. To je u ovakvoj situaciji teško provedivo, a svjestan je toga i stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila, koji nas je upozorio na opasnosti koje trenutna krizna vremena donose, a vojska često ne zna komu je odgovorna i tko je može pozvati na najozbiljnije zadaće.









“Regija je nemirna, Aleksandar Vučić i ekipa ni dan-danas nisu odustali od takozvane velike Srbije. Sad je na redu prema njima odcjepljenje Republike Srpske od Bosne i Hercegovine. Hrvatska je ekonomski okupirana, preuzimaju se sve velike kompanije, medijske kuće… Svjetska je pandemija i kriza. U takvoj situaciji ovakav sukob između predsjednika i ministra obrane je neviđen i nevjerojatan”, upozorava Cvrtila i dodaje: “To je sve skupa nezabilježeno u Europi i demokraciji da se vrhovni zapovjednik jedne vojske i ministar obrane uz premijera ponašaju na taj način. To vam je kao da u jednoj tvrtki imate deset direktora. Jednostavno ne funkcionira”.

Ovaj stručnjak za sigurnost prije nekoliko mjeseci rekao nam je odakle je to sve pošlo i što se može učiniti da se raspetlja ovaj gordijski čvor.

Loš dogovor

“Sve seže u sada već davnu 2000., kad su Ivica Račan i Stipe Mesić postigli truli kompromis. Evo tebi, predsjedniče, ova i ova ovlast, ovo i ovo nam ne diraš i tako… To je naš Ustav i u njemu je ogroman problem. Treba mijenjati Ustav, i to hitno. Mi se jednostavno moramo odlučiti hoćemo li se vratiti u polupredsjednički sustav pa da predsjednik ima ovlasti kakve bi trebao imati u tom slučaju ili ćemo ga svesti na protokolarnu funkciju kao u nekim europskim zemljama. I da se zna tko upravlja čime i tko je hijerarhijski za što odgovoran, komu je hrvatski vojnik odgovoran i u čije ime provodi častan čin obrane svoje domovine”, smatra Željko Cvrtila.

Upitali smo ga i jesu li problemi vezani uz ovlasti predsjednika Milanovića i Banožićevo ministarstvo prijetnja nacionalnoj sigurnosti.

“Apsolutno jesu. Zamislite vi sad da jedan od potencijalnih problema u regiji dođe do točke usijanja. Da se Hrvatska nađe u nekom izvanrednom stanju. Pa predsjednik i ministar se ne bi mogli dogovoriti tko zapovijeda vojskom! Ili vojska ne bi znala koga treba slušati niti tko im je nadređen! U svakom slučaju, njihovo ponašanje može biti ugroza nacionalne sigurnosti i to je vrlo, vrlo opasno”, zaključio je Željko Cvrtila.

U jeku tih problema doznajemo kako premijer Plenković okuplja tim koji će donijeti konačnu odluku na koji se način ide u smanjenje ovlasti Zorana Milanovića dok “ne bude prekasno”.

“Ako ne djelujemo odmah, bojim se da ćemo vrlo brzo ispaštati na svim razinama. Njegovo otrovno djelovanje štetno je za državu, a opasno za našu stranku. Ovo kako se on sprda s institucijom predsjednika te kako se odnosi prema ministru obrane nakaradno je”, kaže izvor iz HDZ-a blizak premijeru.

Zavladao strah

“Premijer je toga više nego svjestan i koliko sam upućen, uskoro će se pokrenuti važan projekt oduzimanja ovlasti instituciji predsjednika. I to nije zbog same predsjedničke funkcije koja je časna i koja bi trebala biti prikaz volje građana. To je zbog samog Milanovića koji je tu funkciju oskvrnuo”, tvrdi naš izvor.

A da je predsjednička funkcija ipak volja građana, pokazuju i najnovije ankete javnog mnijenja koje Milanovića i dalje prikazuju kao najpozitivnijeg političara, dok HDZ-u popularnost tone iz dana u dan nakon silnih afera koje tu stranku pogađaju. Svjesni su toga u stranci te sve više propitkuju i poteze svojeg velikog vođe i ponekad se čak i zapitaju treba li im netko poput samog Milanovića koji se neće libiti povući nepopularne poteze za boljitak države, ali i stranke.

Bilo kako bilo, najviši HDZ-ovi operativci imaju namjeru zagorčati politički život Milanoviću i prve naznake konačnog obračuna mogli bismo vidjeti već ove jeseni, nakon što javnost dozna na koji način vladajući namjeravaju smanjiti ovlasti instituciji predsjednika države.