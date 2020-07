HDZ RUŠI BANDIĆA! Uništit će ga HDZ-ov veteran svima dobro poznat: Plenković želi uzeti sve!

Autor: 7dnevno

On se sasvim sigurno neće predati bez borbe, poručuju oni koji dobro poznaju zagrebačkoga gradonačelnika Milana Bandića, dugogodišnjega vladara hrvatske metropole koji je s posljednjih parlamentarnih izbora izašao kao jedan od najvećih gubitnika. Nakon tih izbora ostao je bez svojih čuvenih saborskih žetončića, a njegova trenutna pozicija na čelu Zagreba čini se nestabilnijom nego ikada. Međutim, oni koji godinama surađuju s Bandićem upozoravaju da nacionalne i lokalne izbore nije moguće uspoređivati, osobito kada se govori o poziciji i perspektivi zagrebačkoga gradonačelnika iza koje stoji hobotnica s bezbroj krakova, a jedan od njih je vojska zaposlenih u gradskoj upravi i gradskim poduzećima koja egzistencijalno ovisi o Bandićevu opstanku.

Upravo mu je to svih ovih godina omogućavalo opstanak, a ne treba zaboraviti da su kod Bandića “na plaći” brojni članovi HDZ-a i SDP-a. Šef metropole vrlo je dobro upoznat sa svojim konkurentima iz dviju najvećih političkih opcija, a njegova famozna crna teka kojom nerijetko priprijeti, puna je pikanterija o najpoznatijim domaćim političarima. Zasad je još nije otvarao, no zatreba li, Bandić će progovoriti o svima s političkog vrha koji su ga posljednjih godina kontaktirali tražeći od njega razne nemoralne usluge. Ima na tom popisu brojnih visokorangiranih SDP-ovaca, pa i HDZ-ovaca bliskih Andreju Plenkoviću, čovjeku od čije moći Bandić najviše strahuje.

Računa na dogovor

Ne boji se, međutim, Bandić aktualnog premijera u političkom kontekstu, s njime se oko politike uvijek uspijevao dogovoriti, već Bandić strahuje od toga da bi mu Plenković mogao zapapriti naručujući njegovo uhićenje. Prema Bandićevim uvjerenjima, na sličan se način s njime svojedobno iz premijerske fotelje obračunavao Zoran Milanović, kojega i dandanas smatra najvećim krivcem za tjedne provedene u Remetincu.

Od tada, Bandić je postao protagonist brojnih sudskih procesa, oko njega se splela gomila afera, medijske stupce pune njegova kumska, prijateljska i rodbinska mešetarenja, a javnost je upoznata s raskošnim popisom gradonačelnikove imovine. Da su stanovnici metropole pogođene potresom sve nezadovoljniji svojim dugogodišnjim vođom, potvrdili su posljednji izbori, odnosno rezultati ostvareni unutar administrativnih granica Grada Zagreba, iz kojih je uz ostalo evidentno da će bitka za Zagreb na lokalnim izborima koji se odvijaju u svibnju iduće godine biti neizvjesna. Bandić je toga i više nego svjestan pa je u bitku za novi mandat zapravo već krenuo, deset mjeseci prije izbora, nastojeći poboljšati i svoju poziciju i svoju Stranku rada i solidarnosti, koja se izbornom pragu nije uspjela ni približiti.

Situacija je za lidera metropole neizvjesna i utoliko što kao nositelj liste u svojoj tradicionalnoj bazi, odnosno drugoj izbornoj jedinici, nije uspio polučiti zadovoljavajući rezultat. I dok se on za svoj rezultat počinje grčevito boriti, probleme mu stvara jaka konkurencija, prije svega ona iz HDZ-ovih redova. Stranka Andreja Plenkovića najjača je politička sila u Zagrebu, s osjetnom prednošću pred ostalima, a to je prilika koju Plenković ne misli olako propustiti. Namjera mu je do lokalnih izbora urediti zagrebački ogranak HDZ-a, nakon čega bi, ako se aktualni trend nastavi, Plenkovićeva stranka nakon mnogo vremena mogla preuzeti vlast u Zagrebu.

Pomrsio im račune

U prilog Plenkovićevoj stranci ide potpuni krah SDP-a u Zagrebu, koji je i s brojnim članicama Restart koalicije s izbora jedva izašao kao drugoplasirana opcija u glavnome gradu. U Zagrebu je račune i HDZ-u, ali i Bandiću pomrsio predvodnik platforme Možemo Tomislav Tomašević koji ne krije svoje ambicije. Senf je vrlo jasno dao do znanja da se želi kandidirati za zagrebačkoga gradonačelnika i srušiti Bandića. A da je na dobrom putu, potvrđuje broj preferencijskih glasova koje je osvojio u zagrebačkim izbornim jedinicama, pušući za vratom Plenkoviću. Tomašević je uspio ono što dosad nije pošlo za rukom nijednom Bandićevu konkurentu, mobilizirao je svoje sugrađane, koji su tijekom cijelog dana izbora stajali u dugačkim redovima kako bi mu dali glas. Zagreb je doista u velikoj mjeri prihvatio ovog lokalnog dečka od kojega Bandić zazire. Tomaševićev je krajnji cilj do lokalnih izbora ujediniti zagrebačku oporbu, koja bi trebala podržati njega kao jedinog kandidata za rušenje Bandića, no upravo bi to mogla biti prva problematična stavka u realizaciji njegovih planova. Teško da će oporbenjaci pristati na to da stanu iza jednog kandidata, u SDP-u smatraju da im je za oporavak stranke nužno imati svojeg kandidata na izborima za zagrebačkoga gradonačelnika, već se sada spekulira da bi njihove boje mogla braniti Mirela Holy, o novoj kandidaturi za gradonačelnicu Zagreba razmišlja i Anka Mrak-Taritaš, a s vremenom bi se tu moglo pojaviti i još poneko novo ime koje će destabilizirati Tomaševićevu poziciju.

Traže svog čovjeka

U HDZ-u, razumljivo, na potporu Tomaševiću i ne pomišljaju, oni će na lokalnim izborima sasvim sigurno imati svojega čovjeka, a upravo o tome čovjeku ponajviše bi i mogla ovisiti Bandićeva sudbina. Dosad je vladajuća stranka Bandiću za protukandidate slala ljude za koje se unaprijed znalo da na izborima nemaju nikakvih šansi, poput Margarete Mađerić, time su zapravo potvrđivali koaliciju s Bandićem, i to onu ispod stola. Odnose su legalizirali u aktualnoj Skupštini, u kojoj je Bandić od HDZ-ovaca napravio svoje žetončiće zahvaljujući kojima se tijekom ovoga mandata održava na vlasti, premda su u zagrebačkom HDZ-u sve nezadovoljniji tim odnosom te smatraju da se trebaju riješiti Bandića i graditi poziciju svojoj stranci.

Tko bi pak u HDZ-u mogao preuzeti ulogu stranačkog kandidata na lokalnim izborima te na taj način konkurirati Bandiću, u stranci se još nisu dogovorili, premda se već sada mogu čuti mnoga zanimljiva imena. Jedno se vrijeme kao njihova potencijalna kandidatkinja za zagrebačku gradonačelnicu spominjala bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, koja se za kandidaturu navodno već bila počela pripremati, ali je od nje odustala kada joj je stigla ponuda iz Međunarodnog olimpijskog odbora. U igri je i aktualni ministar zdravstva Vili Beroš koji slovi za najpopularnijeg političara u državi, što su potvrdili i rezultati izbora, međutim, valja imati na umu da se Beroš na ovim posljednjim izborima natjecao u desetoj izbornoj jedinici, odnosno u Dalmaciji, pa nije poznato kolika je uistinu njegova politička težina u glavnome hrvatskom gradu. Uz to, u HDZ-u smatraju kako bi bilo šteta Beroša “prokockati” na kandidaturu za zagrebačkoga gradonačelnika jer on Plenkoviću treba u Ministarstvu zdravstva, u kojem će zbog koronavirusa trebati provesti reforme i održati sustav na nogama. Upravo je zato malo vjerojatno da bi Beroš mogao biti kandidat za zagrebačkoga gradonačelnika iz HDZ-ovih redova, jer da jest, Plenković bi ga stavio u prvu izbornu jedinicu, odmah iza sebe. No, zato se u HDZ-u posljednjih dana sve intenzivnije spominje jedno drugo, hrvatskoj javnosti dobro poznato ime.

Riječ je o Domagoju Ivanu Miloševiću, stranačkom stručnjaku za gospodarstvo, kojemu je sve naklonjeniji i sam Plenković. Riječ je o jednome od najbogatijih hrvatskih političara, a u vladajućoj stranci smatraju da mu u prilog ide to što je poduzetnik, ali i čovjek koji je dobro upoznat s gospodarstvenim, financijskim i ekonomskim temama koje će za Zagreb biti ključne u periodu u kojem glavnom gradu slijedi dugotrajan i mukotrpan oporavak. Miloševića bi se moglo izbrendirati u vrhunskog Bandićeva konkurenta, smatraju u vladajućoj stranci u kojoj su gotovo odlučili o toj kandidaturi koja bi se trebala početi pripremati već početkom rujna, putem medija, javnih nastupa i ostalih metoda koje su HDZ-u donijele pobjedu na ovim posljednjim parlamentarnim izborima. Odgovor na konkurenciju priprema se, međutim, i u Bandićevim redovima, a strategija je pomno skovana s gradonačelnikovim najbližim suradnicima. Nastojat će manje i odmjerenije istupati u medijima, izbjegavat će polemike s novinarima, svoj politički angažman bazirat će isključivo na Zagreb i okolicu, u kojoj će nastojati oporaviti svoj poljuljani rejting. Bandić će intenzivirati svoj rad na terenu, a u odgovorima oporbi pokušat će biti konkretan, stavljajući fokus ponajprije na Tomaševića kojega je već sada nazvao Sorosevim plaćenikom.

Brojne afere

U idućim mjesecima pokušat će dokazati da nitko od konkurenata, a ponajmanje Tomašević, nije dorastao opsežnom poslu gradonačelnika metropole, a osvrtat će se i na radikalnu ideologiju platforme Možemo, što bi, vjeruju u Bandićevim redovima, moglo uroditi plodom. Prerano je dakle davati prognoze o Bandićevu političkom kraju, premda se po metropoli može čuti kako se više neće ni kandidirati na lokalnim izborima, no oni koji gradonačelnika znaju ističu da bi se on kandidirao čak i posthumno jer je tip političara koji ne odustaje. Njegovu tvrdoglavost potvrđuje, uostalom, i to što kao Hercegovac gotovo dva desetljeća upravlja Zagrebom, o njegovu se političkom kraju govorilo davne 2002., kada je Range Roverom s personaliziranim tablicama u alkoholiziranom stanju skrivio prometnu nesreću, pritom bježeći od policije koju je potom pokušavao podmititi. Da je Bandiću došao kraj, tvrdilo se i godinu dana poslije, kada je doživio moždani udar, njegov se kraj predviđao i onda kada je izbačen iz SDP-a, a da su doista nacionalni i lokalni izbori kada je o njemu riječ neusporedivi, potvrđuje i to što je na lokalnoj sceni i na čelu grada opstao nakon što je izgubio predsjedničke, a zatim i dvoje parlamentarne izbore.

Bandić je zatim dvaput uhićen, drugi put zato što je kršio uvjete privremenog puštanja na slobodu, u javnost su procurili transkripti njegovih razgovora sa suradnicima, a potom je počeo i sudski proces s kojim su mnogi predviđali njegov kraj. No, on je i dalje tu, na vlasti, tetura po zagrebačkim kvartovima vidno narušenog zdravlja, međutim, i dalje se ne da izgurati, nisu ga uspjeli pokolebati prosvjedi, nije ga uspjelo pokolebati lupanje građana s balkona, a veliko je pitanje hoće li ga uspjeti pokolebati konkurenti koji nikada nisu bili ovako nabrušeni.