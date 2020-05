HDZ PUSTIO DOKUMENT IZ PROŠLOSTI: ‘Ovo je lažljivac i licemjer Milanović u Jugoslaviji’!

Autor: Dnevno

Iz HDZ-a Sv. Klara oštro su reagirali u vezi s Milanovićevim odlaskom s obljetnice Operacije Bljesak u Okučanima. Poručuju kako je upravo Vlada RH u vrijeme Ivice Račana legalizirala znakovolje HOS-a. Pitaju se kako je moguće da mu to znakovlje nije smetalo kada je bio premijer, sada odjednom smeta? Pritom su priložili fotografiju odluke o prijemu Zorana Milanovića u Savez komunista Jugoslavije gdje je kao student Pravnog fakulteta primljen na radno mjesto upravnog referenta.

ZORAN „BACI NEGDJE“ MILANOVIĆ – LAŽLJIVAC & LICEMJER! Zastave HOS-a nisu mu smetale kada ih je kao premijer stavio u državni protokol za vojni mimohod koji je u Zagrebu 2015. organizirao u povodu Oluje, a isključivo – sada je očito – iz predizbornih razloga. Pune 4 godine svog mandata nije dirao u znakovlje udruge HOS-a, koje je legalizirala SDP-ova #VladaRH još za vrijeme Ivice Račana, no sada u Okučanima zbog toga istog grba izvodi neukusni, prostački show & radi malo medijske pažnje omalovažava žrtvu svih 🇭🇷 branitelja. No što očekivati od tipa koji je, ničim izazvan, sam tvrdio da nikada nije bio član Saveza komunista Jugoslavije, a kada je dokazano da je, na vlastitu entuzijastičnu molbu, primljen u Partiju kao revni Titov gardist u Beogradu, besprizornom drskošću je odgovorio da je to – „HDZ-ova podvala“? Koja nepodnošljiva lakoća laganja! Ne bi nas začudilo da, kada se izmijene okolnosti, počne uvjeravati 🇭🇷 građane da uopće nije niti bio u Okučanima.