HDZ pomilovao osramoćenog župana: Što je radio u društvu najutjecajnijih stranačkih ljudi?

Autor: Daniel Radman

Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić nakon suspenzije se na “mala vrata” vratio u HDZ. Ni pola godine nakon njegovog uhićenja, kada su se i iz Zagreba, a i iz lokalnog HDZ-a, ograđivali od “nestašnog” župana koji je, po svemu sudeći, u alkoholiziranom stanju skrivio prometnu nesreću i potom dao lažan iskaz, Dekanić opet postaje čvrsta karika u vladajućoj stranci.

Dokaz tomu je i nedavni sastanak vinkovačkog HDZ-a na kojemu je Dekanić dobio počasno mjesto uz najmoćnije lokalne HDZ-ovce!





Podsjetimo, Dekanić je uhićen 15. ožujka, a s njime su slobode lišena i tri policajca te dvije osumnjičene osobe zbog “nezakonitosti povezanih s prometnom nesrećom kod Cerne”. Epilog je to događaja iz travnja 2022., kada je u “sitnim noćnim satima” – dan uoči Uskrsa – Dekanić sudjelovao u prometnoj nesreći u mjestu Cerna, između Vinkovaca i Županje. On je tvrdio da je bio suvozač u vozilu, tako je stajalo i u policijskom izvješću, dok su svjedoci tvrdili da je upravo on izazvao nesreću kao vozač u službenom automobilu.

“Dekanić u mirovanju”

Trebalo je proći gotovo godinu dana da policija posumnja u njegovu priču i liši ga slobode. Čim se to dogodilo žurno je reagirao i HDZ: Mario Banožić – ovdje u svojstvu predsjednika županijskog HDZ-a – istog je dana poručio kako je “časni sud HDZ-a odlučio staviti članske obveze Damira Dekanića u mirovanje zbog nastale političke štete”.

“U tom statusu će ostati dok se ne završi rad pravosudnih tijela, a nakon toga ćemo donijeti odluke sukladno onome što bude zaključeno”, izjavio je.

Neki su tada očekivali i da će Dekanić podnijeti ostavku na mjesto župana, ali to se, očekivano, nije dogodilo. Da je Dekanić u ožujku prepustio fotelju drugome išlo bi se na nove, prijevremene izbore s obzirom da nije prošlo pola njegovog mandata, a to ni HDZ-u, dakako, nije odgovaralo. No, da HDZ i Dekanić i dalje imaju zajednički jezik pokazao je i sastanak proširenog sastava Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Vinkovci. HDZ-ovci su, bez ikakvog skrivanja, “crno na bijelo” objavili fotografije sa sastanka održanog početkom listopada u vijećnici Vukovarsko-srijemske županije na kojima se jasno vidi kako stvari stoje.

Dok je “obično” članstvo u “publici”, za “pročeljem” sjede četiri najutjecajnija HDZ-ovca – Ivan Bosančić, gradonačelnik i predsjednik GO-a HDZ-a, Mladen Karlić, saborski zastupnik (i bivši gradonačelnik), Mario Banožić, ministar i predsjednik Županijskog odbora te Damir Dekanić – župan i formalno “umirovljeni” HDZ-ovac.

Slučajno? Isti trojac (Bosančić-Karlić-Banožić) okružio je premijera Andreja Plenkovića (i potpredsjednika Vlade Tomu Medveda) tijekom otvaranja Vinkovačkih jeseni, dok se na Dekanića pazilo da mu se ne približi previše (dakako da je, kao župan, imao mjesto u prvom redu). Sada je već druga priča.

Diskutiraju li HDZ-ovci s “tuđim županima”?

Nakon što su javno objavljene fotografije poslali smo upit vinkovačkom HDZ-u s jasnim pitanjem “u kojem je svojstvu Dekanić prisustvovao sastanku” i znači li to da više nije suspendiran.









“Gospodin Damir Dekanić je bio pozvan na sjednicu proširenog sastava Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice Vinkovci kao župan Vukovarsko-srijemske županije. Obzirom da je na sjednici bilo govora o projektima koji se provode ili će se provoditi na području grada Vinkovaca, a usko su vezani uz Vukovarsko-srijemsku županiju, župan Dekanić je prisustvovao sjednici”, odgovorili su, dok su nas za njegovo članstvo uputili na Županijski odbor. A iz Županijskog su samo potvrdili ono što znamo i iz medija: Dekanić je pod suspenzijom više od pola godine.

“Dana 15. ožujka 2023. godine Časni sud Hrvatske demokratske zajednice Vukovarsko srijemske županije donio je Odluku o stavljanju u mirovanje članskog statusa Damira Dekanića do okončanja postupka pred nadležnim tijelima”, potvrdili su nam.

i tu dolazimo do “neformalnog Dekanićevog statusa”. Ma koliko nas iz Gradskog odbora pokušali uvjeriti da je Dekanić samo “gostovao” kao župan, jasno je da tu priču malo tko može progutati.









Uostalom, da je tako nešto praksa, župani koji nisu iz redova HDZ-a redovno bi sudjelovali na stranačkim sastancima. Bez obzira bili u koaliciji s HDZ-om ili ne doista je teško zamisliti, primjerice, Stjepana Kožića, Željka Kolara, Borisa Miletića ili Nikolu Jelića da s članovima HDZ-ovih gradskih odbora diskutiraju o projektima bitnim za županiju.