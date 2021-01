HDZ-ovci ZABRINUTI ZBOG IZBORA? ‘Mi u Zagrebu još čekamo, očito ni Herman ne zna tko je naš kandidat za gradonačelnika’

Jedan od najznačajnijih političkih događaja u 2021. godini bit će lokalni izbori koji se održavaju 16. svibnja ove godine.

Brojni analitičari smatraju, najveća će se bitka voditi u Zagrebu i Rijeci.

Imena potencijalnih kandidata koji bi rado detronizirali zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića niču kao gljive poslije kiše, no svi su i dalje oprezni jer, Bandića se redovito otpisivalo, a on bi se uvijek nekako vraćao.

Na ljevici zasad najviše šanse ima Tomašević

Ako je vjerovati anketama koje su naručile oporbene stranke, zasad najviše šanse za rušenje Bandića ima čelnik stranke Možemo! i lider zeleno-lijeve koalicije Tomislav Tomašević. Iako se često govori da bi ljevica, odnosno Bandićeva oporba, na izborima trebala ujedinjeno stati iza jednog snažnog kandidata umjesto da osipa glasove birača, zasad ne izgleda da će biti tako jer su pregovori između SDP-a i Možemo! propali te na izbore u Zagrebu neće izaći zajednički, a iako vrijeme curi, još se ne zna ni tko će biti SDP-ov kandidat.









Gdje je HDZ-ov kandidat?

Velika su očekivanja i od trenutno vladajuće stranke u državi. Spekuliralo se da će upravo Miroslav Herman, novoizabrani predsjednik zagrebačke Gradske skupštine, koji je krajem prošle godine izabran i za predsjednika zagrebačkog HDZ-a biti njihov kandidat na lokalnim izborima. HDZ već dvadesetak godina nema zagrebačkog gradonačelnika, a sigurno je da premijer Andrej Plenković želi dokazati da izbore može dobiti i u urbanim sredinama. Činjenica je HDZ-u treba jako ime, a što se čeka, nejasno je i samim HDZ-ocima.

“Lokalni izbori sve su bliže. Gledamo kako druge lokalne organizacije donose odluke o svojim kandidatima, neki su kao Split svoje kandidate izabrali još na unutarstranačkim izborima. Nažalost mi u Zagrebu opet čekamo, a čini mi se da ćemo dočekati travanj bez kandidata”, rekao nam je izvor iz HDZ-a. Dodaje, članstvo je uložilo velike napore u proteklim unutarstranačkim izborima kako bi izabralo čim bolje predsjednike u organizacijama gradskih četvrti.









“Upravo smo Hermana vidjeli kao pravog Zagrepčanca koji može dobiti glasove od Sesveta, preko centra, do Stenjevca. Nažalost, opet je sve nejasno. Niti ja, a očito niti Herman ne zna tko je naš kandidat za gradonačelnika. Tužno je što Herman ni ne zna ako je on taj. To je strašno nekorektno prema njemu. Mogao, odnosno morao, je već biti u kampanji ako je on kandidat”, kaže nam,

No, unatoč određenoj konfuziji, vjeruje, razloga za optimizam ima.

“HDZ prema istraživanju, gdje je kompletna lijeva oporba ujedinjena, osvaja 22% glasova, a oni 48%. To nam govori da HDZ odlično kotira iako nema istaknutog ‘frontmena’, a da ljevica nema šanse skupiti većinu glasova. Oni će se do izbora samo osipavati i raspadati. Nema razloga da jak HDZ-ov kandidat ne uđe u drugi krug protiv Milana Bandića”, zaključuje izvor iz HDZ-a.