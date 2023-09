HDZ-ovci udaraju na ‘partiju’: Evo kako ste pokušali inscenirati međunarodni incident

Autor: Dnevno.hr

HDZ je u subotu ponovo optužio SDP da je bio protiv ulaska Hrvatske u šengenski prostor i da je aktivno radio protiv interesa svoje zemlje, dan nakon što je Stranka europskih socijalista (PES) takve optužbe nazvala neutemeljnim.

Delegacija zastupnika HDZ-a u Europskom parlamentu u današnjem priopćenju pokušaje SDP-a da “zamagli “svoju stvarnu ulogu u hrvatskom pristupu šengenskom prostoru naziva “smiješnim”.

HDZ ne odustaje: Pokušali su inscenirati međunarodni incident

“Odnos prema hrvatskim naporima sprječavanja nezakonitih migracija, strateškog nacionalnog pitanja koje je igralo važnu ulogu i u kontekstu hrvatskog ulaska u Schengen, odlučujuća je distinkcija između Kluba HDZ-a i Kluba SDP-a od početka ovog saziva Europskog parlamenta.

Dok se Hrvatska, uz Italiju i Grčku, kontinuirano suočava s najvećim nezakonitim migracijskim pritiskom na svojim granicama, SDP-ovi zastupnici u Europskom parlamentu su redovito šutjeli u nebrojenim raspravama u kojima su članovi njihovog Kluba nastojali narušiti hrvatski imidž pred europskom javnošću.

Dok smo u vrijeme rastućeg migrantskog pritiska na hrvatske i europske granice na plenarnim raspravama odbacivali zlonamjerne i netočne teze usmjerene na blaćenje hrvatske policije, SDP je ideološki podilazio ekstremnim lijevim skupinama. Dok je Hrvatska europskim institucijama i javnosti pokušavala dokazati da je spremna za Schengen ispunjavanjem zahtjevnih kriterija, SDP-ovi su zastupnici podržavali orkestrirane napade na hrvatsku Vladu.

Najekstremniji primjer

Vjerojatno najekstremniji primjer zbio se 30. siječnja 2021. u osjetljivom trenutku hrvatskog pristupanja schengenskom području kada su socijalistički talijanski zastupnici u Europskom parlamentu na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine pokušali inscenirati međunarodni incident.









Na dijelu granice na kojemu su svakodnevni pokušaji nezakonitih prelazaka državne granice, SDP-ovi kolege su, grubo kršeći međunarodno, europsko i hrvatsko pravo, uz pomoć još nekoliko osoba koordinirali veću skupinu migranata s ciljem pokušaja nezakonitog prelaska i diskreditiranja hrvatskih institucija pred međunarodnom javnošću.

Hrvatska je diplomatskim putem upozorila zastupnike da ne mogu samovoljno prelaziti granicu gdje je to zabranjeno i

uputila na prelazak granice na zakonit način na službenom graničnom prijelazu, no oni su to ignorirali.

Predsjednik SDP-a Grbin i potpredsjednica Borzan tada su zdušno stali na stranu svojih socijalističkih kolega, premda je bilo potpuno jasno da su tom prilikom prekršili hrvatske zakone s namjerom da naruše ugled Hrvatske i proces pristupanja schengenskom prostoru.









Kako je baš četvero zastupnika iz grupe Socijalista samoinicijativno krenulo prema nadzornoj točki na granici Hrvatske i BiH, ne bi li u dogovoru s talijanskim NGO-ovima i novinarkom na BiH strani snimili dolazak migranata i postupanje hrvatske policije u mogućem odvraćanju od prelaska granice, a s ciljem da kasnije od toga naprave politički problem za RH na europskoj razini?

Cilj sigurno nije bio “dobronamjeran” za ulazak RH u Schengen!

Predsjednik Vlade Andrej Plenković uputio je tada oštar prosvjed tadašnjem predsjedniku Europskog parlamenta Davidu Sassolliju zbog posjeta četvero talijanskih zastupnika Kluba Progresivnog saveza socijalista i demokrata (S&D), naglasivši da je cilj posjeta talijanskih zastupnika bio izazvati incident i narušiti međunarodni ugled Hrvatske, uz nepoštovanje njezinih zakona i institucija.

Deklaratorno se zalažući za hrvatski ulazak u Schengen, SDP je u Europskom parlamentu redovito stajao na strani onih koji su radili sve kako bi to onemogućili. Unatoč jalovim pokušajima S&D-a kojima pripada i SDP, a koji su očito asistirali svojim kolegama iz Europskog parlamenta te tako išli protiv interesa svoje zemlje, nisu uspjeli spriječiti povijesni

uspjeh koji je Hrvatska postigla postavši dio najvećeg prostora slobodnog kretanja na svijetu”.

Europski socijalisti: Fake news

Stranka europskih socijalista (PES) reagirača je osudivši Plenkovićevu izjavu o negativnoj ulozi SDP-a i europskih socijalista u hrvatskom pristupanju šengenskom prostoru.

To je ‘fake news’,“ izjavio je u ime PES-a njegov izvršni tajnik Giacomo Filibeck, osvrćući se na “neutemeljene tvrdnje” predsjednika hrvatske vlade.