HDZ-ovci U ČUDU! Što je to Jandroković izveo? Ako je to učinio na svoju ruku, onda je to poruka Plenkoviću

Autor: Iva Međugorac

Već se neko vrijeme u HDZ-u o predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću progovara kao o jednome od najutjecajnijih članova stranke, a neki koji su Jandrokoviću skloni tvrde da on svojim utjecajem u HDZ-u može konkurirati i samom premijeru Andreju Plenkoviću, s tim da se on za razliku od svojeg stranačkog šefa nije zamjerio HDZ-ovoj desnici, već je s njom u korektnim odnosima možda ponajviše zahvaljujući tome što je blizak i sa ministrom prometa Olegom Butkovićem, i sa osječko-baranjskim županom Ivanom Anušićem, ali i sa dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem. Riječ je o trojki koja se smatra predvodnicima nove stranačke konzervativne struje, koja usput budi rečeno nije previše sklona premijeru Andreju Plenkoviću.

Jandroković je zbog Plenkovića ostao u politici

Dugo je Jandroković bio sklon Plenkoviću, kako i ne bi bio kada su njih dvojica godinama surađivali, a osim toga Plenković je taj koji je Jandrokovića nagovorio da ne odustane od politike u trenutku kada je ovaj dvojio hoće li se povući u poduzetničke vode. Bilo je to još u eri Tomislava Karamarka, a kako je Jandroković pristao na Plenkovićevu ponudu tako su zajednički nastupili i na prvim stranačkim izborima, i na parlamentarnim izborima.

No, u HDZ-u tvrde da Jandroković i Plenković već neko vrijeme ne nastupaju skupa, a govori se i da njihovi odnosi više nisu skladni kao što su bili. Navodno je Jandroković svojem stranačkom šefu posebno zamjerio grčevitu obranu bivše ministrice Gabrijele Žalac kojom se bave europski istražitelji, a osim toga Jandrokoviću se ne sviđaju podjele kojima svjedoči u HDZ-u kao ni način na koji se Plenković unutar stranke nametnuo poput velikog vođe kojemu nitko ništa ne smije reći.





Takav se Plenkovićev stav odražava na odnose unutar stranke u kojoj su tenzije sve veće, mada o tome nitko ne govori znajući da se približavaju parlamentarni izbori za koje je kampanja praktički već otpočela.

Jandroković nije zadovoljan svojom pozicijom

Zna i Jandroković vrlo dobro da se približavaju parlamentarni izbori, a negdje u to vrijeme trebali bi biti i oni europski poslije kojih bi trebalo biti jasno ostaje li Plenković u Hrvatskoj ili će svoju karijeru nastaviti u Bruxellesu. Dok se Plenković nećka nezadovoljstvo kod predsjednika Sabora raste. Kako tvrde upućeni Jandrokovića već pomalo frustrira pozicija na kojoj se trenutno nalazi jer ona definitivno ne zadovoljava njegove ambicije.

”Pozicija predsjednika Sabora je tehnička, protokolarna, a Jandroković je uvjeren da on s obzirom na svoje znanje, obrazovanje i političko iskustvo može puno više” kaže naš dobro upućeni sugovornik te dodaje da bi predsjednika Sabora zadovoljila pozicija prvog čovjeka HDZ-a, a ujedno i premijerska pozicija, ali bez obzira na to on za sada nema namjeru ulaziti u izravan sukob s premijerom Plenkovićem, već će kao i do sada biti suzdržan čekajući pravu priliku, što i jest jedna od odlika Jandrokovićeva djelovanja, i što je ujedno tajna njegova opstanka u politici.

Iako će po pitanju svojih ambicija ostati suzdržan, Jandroković je ovih dana ipak odlučio izaći iz okvira pa je u skladu s time u jednom od posljednjih medijskih istupa ‘na svoju ruku’ progovorio o promjenama Izbornog zakona, dotičući se pri tome izbornih jedinica. Prema Jandrokovićevim riječima, velikih izmjena kao što se to i očekivalo ne bi trebalo biti već će se prekrojiti granice postojećih deset izbornih jedinica, u kojima će se kao i do sada birati 14 zastupnika.

Istupio mimo radne skupine

Nije tajna da su u HDZ-u nedavno formirali radnu skupinu koja se trebala pozabaviti ovim tematikom, što je izazvalo negodovanje u oporbenim redovima pošto se u radnoj skupini nalaze isključivo članovi vladajuće stranke, no nije tajna niti to da je osječki župan Anušić bio jedan od glavnih zagovornika ideje prema kojoj se broj zastupnika u izbornim jedinicama ne bi dirao. Time se Anušić prema tezama iz HDZ-a uvukao u nove sukobe s premijerom Plenkovićem, ali se s druge strane založio za slavonske zastupnike odnosno za regiju na čijem je čelu.

Nije to za vladajuće trenutno važno koliko im je važan ovaj Jandrokovićev istup koji je mnoge zbunio, jer Jandroković nema baš nikakvog doticaja sa spomenutom radnom skupinom u kojoj uz ministra pravosuđa Ivana Malenicu sudjeluje upravo Anušić, ali i europarlamentarac Karlo Ressler koji je usput budi rečeno pisac HDZ-ova novog Statuta, ali i posinak stranačkog doajena Vladimira Šeksa koji je također član ove radne skupine.









Od te se skupine podosta toga očekivalo, a i oni su podosta toga najavljivali, međutim upućeni tvrde da se oni nisu niti sastali posljednja dva mjeseca, a o ovoj temi nije se razgovaralo ni na Predsjedništvu HDZ-a pa se mnogi pitaju da li Jandroković govoreći o izmjenama izbornog zakonodavstva istupa na svoju ruku, i ako jest s kojim ciljem to čini.

Koji god da se cilj krije u pozadini, on svojim istupom potvrđuje da je jedan od utjecajnijih članova stranke, a time se ujedno dovodi u pitanje značaj radne skupine u kojoj je najviše pažnje izazvao upravo Šeks koji je zagovarao model Instituta Ivo Pilar prema kojem se ne bi mijenjale ni izborne jedinice, ni broj zastupnika koji se u njima bira, što i jest na tragu Jandrokovićevih riječi.

No, kako je Jandroković te riječi izgovorio i prije Plenkovića, i prije ministra Malenice i prije ovog radnog tijela, tako je mnoge oko sebe u vladajućim redovima uspio zbuniti, a osim konfuzije, ovaj istup nameće pitanje ima li doista Šeksova radna skupina ikakvu ulogu u izmjeni izbornog zakonodavstva, i ako ima zašto se onda sastanci među njima ne održavaju redovitije kako bi se na vrijeme krenulo s promjenama na kojima kao što je poznato inzistira i Ustavni sud.