HDZ-ovci se obrušili na Milanovića: ‘Kad stvarno treba pomoći ljudima, on ode na more’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

HDZ-ovci su se obrušili na predsjednika Zorana Milanovića koji je prošlog tjedna zatražio sazivanje izvanredne sjednice Sabora zbog plinske afere i štrajka u pravosuđu.

Sjednica je trajala tri dana, a završila je u u nedjelju glasovanjem na kojem je vladajuća većina odbila sve zaključke koje su predložili predsjednik i oporba, a usvojila svoje, u kojima zapravo kažu, parafraziramo, da je sve pod kontrolom, Vlada sve ispituje te da potrebe za izvanrednom sjednicom nije ni bilo.

Tijekom rasprave u sabornici je kao predstavnik Vlade sjedio državni tajnik, a Milanovića nije bilo, što su mnogi iz vladajuće koalicije iskoristili kako bi kritizirali oporbu.





HDZ napao Milanovića: Kada treba pomoći, on ode na more

Danas je žestoku paljbu na Facebooku sasuo i HDZ, a njihovu objavu prenosimo u cijelosti:

“Kad stvarno treba pomoći ljudima, Milanović ode na more! Prije dva tjedna, predsjednik Republike održao je dramatičnu i izvanrednu blesimetar-poslanicu, a da nitko nije shvatio zbog čega. Zatim na vapaje nesamostalne i nesposobne oporbe saziva izvanrednu sjednicu Sabora RH zbog tobožnje izvanredne situacije. Sjednica je bila toliko izvanredna da se ni sam na njoj nije pojavio. Ponizio je najprije oporbu poručivši joj: “Evo vam ključevi od dvorane, igrajte se, ali nemojte ništa razbiti”.

U tom tjednu veći dio Hrvatske zahvaća neviđeno olujno nevrijeme koje za sobom ostavlja goleme štete. Stanje je doista izvanredno. Predsjednik Vlade odmah zove župane i gradonačelnike stradalih područja, aktivirale su sve sastavnice domovinske sigurnosti, ministar obrane šalje vojsku u pomoć stradalim područjima, a samoorganizirali su se i brojni građani.

Milanoviću – ni traga ni glasa! Dok ministar obrane u Slavoniji koordinira djelovanje vojske, on vojnim helikopterom leti u svoju hvarsku rezidenciju na višednevni odmor.

Kad predsjednik ponizi i izmanipulira oporbu, to je njegova politička odluka. Ali kad u trenucima teških stradanja svojim građanima okrene leđa i niti da bi ih pogledao ode daleko od mjesta stradanja uživati u ljetnoj rezidenciji, to je vrhunac sebičnosti i neodgovornosti. Kad stvarno treba pomoći ljudima, Milanovića nema!”, pišu HDZ-ovci.