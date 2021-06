HDZ-ovci BRUTALNO NAPALI GRMOJU! ‘Koji licemjeri, Most koalira s Možemo!’: HDZ-ovci žestoko brane Plenkovića!

Autor: N.K

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja poručio je danas kako je Andrej Plenković autor platforme Možemo! s ciljem da se uništi SDP, a na Grmojine riječi reagirao je HDZ istaknuvši kako upravo Most u Splitu koalira s Možemo!.

“Koji licemjeri! Most u Splitu koalira s Možemo pa sad lažno optužuje HDZ”, stoji u objavi na facebooku.

“Nakon što je Most još jednom u gradu svog nastanka i to u prvom krugu izbora, potučen do nogu od HDZ-a i gradonačelnika Metkovića Dalibora Milana, a i nakon što je čelnik te stranke Božo Petrov, unatoč podršci SDP-a, izgubio izbore za dubrovačko-neretvanskog župana od Nikole Dobroslavića, opet se potvrdila dobro znana izreka iz doline Neretve – U Grmoji su kratke noge!”, navodi dalje HDZ.

Koalicija Mosta i Možemo!

“No osim što Grmoja u drugima traži krivce za poraz, on licemjerno ‘zaboravlja’ da je njegov Most u Splitu u koaliciji upravo s Možemo (i SDP-om) s ciljem da se dvojcu Puljak/Ivošević osigura većina u Gradskom vijeću! Očito Grmoja pokušava skrenuti pozornost javnosti s te činjenice”, ocjenjuju u HDZ-u.

Napisali su također, da je Most desna politička opcija samo na papiru te da je uvijek ulazio i sada ulazi u saveze uzajamne potpore sa strankama ljevice. “U koaliciji su sa SDP-om u Sisku i Šibensko-kninskoj županiji”, pišu HDZ ovci koji su i sami bili u koaliciji s Mostom.

“Uostalom, Most je u drugom krugu predsjedničkih izbora pomogao Milanoviću protiv Kolinde Grabar-Kitarović i omogućio kandidatu ljevice, koji sad želi destruirati Knin kao simbol pobjede u Domovinskom ratu, da dospije na Pantovčak”, poručili su iz HDZ-a.