HDZ-ovac popljuvao Milanovića zbog Habijana, ali zaboravio na nezgodan detalj

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Zoran Milanović u petak je, ničim izazvan, novinarima govorio o se*sualnoj orijentacji ministra gospodarstva Damira Habijana. “On je gay, ne?”, rekao je Milanović te izazvao pravu buru reakcija u javnosti koje ne jenjavaju ni danas. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader komentirao je jučerašnji istup predsjednika, rekavši da je Milanoviću očito sve dozvoljeno te da to ne smeta niti jednom lijevom političaru, stranci ili udruzi.

“Lijepo je premijer kazao. Zamislite da je on nešto ovako izjavio, Bila bi opća hajka”, kazao je Sanader na konferenciji za novinare. No, očito je zaboravio da je on slično napravio zastupniku Domagoju Hajdukoviću kada je bio žrtva obiteljskog nasilja svog životnog partnera. Sanader smatra, to se ne može uspoređivati jer, tvrdi, nije ulazio u njegovo opredjeljenje.

“Kada je on nama rekao da smo loše društvo, ja sam njemu rekao – vi se tučete sa svojim partnerom”, kazao je. Ocijenio je i da Milanović svojom retorikom ne može pridobiti birače tradicionalno sklone HDZ-u.

Malenica: Očekujem da se predsjednik ispriča kolegi Habijanu

Drugi HDZ-ovac, ministar pravosuđa Ivan Malenica, također je osudio Milanovićeve izjave.

“Mislim da je riječ o neprimjerenoj izjavi, takve izjave dosad nisu bile u javnom prostoru. Očekujem da se predsjednik ispriča kolegi Habijanu”, rekao je danas.

Grbin: Ja bih se ispričao da sam to rekao

No, nije sasvim točno što tvrde članovi HDZ-a, da ljevica šuti. Predsjednik SDP-a Peđa Grbin danas je rekao da je izjava predsjednika Republike o se*sualnoj orijentaciji ministra Habijana bila neprimjerena i pogrešna. Podsjetio je i da je sam Milanović prije poručio – ‘prste dalje od moje obitelji’. Grbin je rekao da je pitanje pojedinca te da svatko sam odlučuje hoće li o tome javno govoriti.

Smatra da mi kao društvo moramo osigurati da nikome u Hrvatskoj ne bude neugodno te da nitko ne bi trebao osjećati strah da će biti škaniran u javnom prostoru, rekao je prilikom druženja s građanima na Kvaternikovu trgu.

“Da sam ja na njegovom mjestu ne bih tako istupio, a da mi se takva greška dogodi, onda bih se ispričao”, dodao je Grbin.