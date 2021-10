HDZ-ovac POKLOPIO LJUTITU BENČIĆ ZBOG MIGRANATA: ‘Nema više toleriranja masovnih migracija! Te zemlje imaju vojsku’

Autor: N.K

U Studiju 4 na HRT-u gostovali su Sandra Benčić iz Možemo, HDZ-ov zastupnik u Europskom parlamentu Tomislav Sokol i saborski zastupnik iz redova SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Komentirali su situaciju s migrantima i snimkama.

“Sve će stati na tri interventna”

Benčić kaže kako snimke nasilja gledamo već godinama.

Nadam se da neće sve stati na tri interventna policajca u ovom slučaju. To da policajac skine svoju odoru za vrijeme postupanja teško je vjerovati, kazala je Sandra Benčić. Nevjerojatno je i to, dodala je – da je gospodin Sokol, samo dan prije incidenta – govorio da je apsolutno nemoguće da se takvo što događa, i da su to podmetanja od lijevih opcija.

“Evidentno je da treba utvrditi odgovornost počinitelja, ali i onih koji su im to, direktno ili prešutno – naredili ili odobrili, poručila je Benčić. Odgovornost ne može stati na odgovornosti ova tri policajca”, ponovila je.

“To je izolirani incident”

Sokol tvrdi da u cijeloj priči ima i naklapanja s lijevih političkih opcija.

Tomislav Sokol rekao je da se ne treba baviti naklapanjima koja u Europskom parlamentu šire pripadnici lijeve političke opcije. Oni, dodao je, puno informacija dobivaju iz Hrvatske.

“Pokušava se proturiti teza da se radi o sustavnom protjerivanju, ali za to nema nikakvih dokaza. Ovo je izolirani incident. Hrvatska ima više od 1000 kilometara granice koju čuva više od 6 tisuća policajaca i moguće je da se dogode izolirani incidenti”, rekao je.

Na pitanje, je li realno da su policajci mogli samoinicijativno skinuti oznake, Sokol odgovara:









“Sve je moguće. Svakakvih sam stvari vidio u politici. Ne bih gatao i čitao nečije misli. Bavio bih se činjenicama, jer dezinformacije sigurno ne idu u prilog Hrvatskoj, naročito u svjetlu skorog ulaska u Schengen”, kazao je Sokol.

Sokol: “Nema više toleriranja masovnih migracija”

Ponovio je kako se čini da je određeni broj policijskih službenika prekoračio svoje ovlasti, ali treba provesti postupak i odrediti sankcije.

Sve je komentirao i Hajdaš – Dončić koji smatra da je malo vjerojatno da su se policajci samoinicijativno preobukli i odlučili “mlatiti ljude”. Sokolove navode da ljevica inzistira na ovakvim temama nazvao je politiziranjem. Naravno da se progresivne stranke zalažu za poštovanje ljudskih prava, kaže.

"Koliko god pojedinačni građani zbog otpora prema migrantima odobravaju ovakvo ponašanje, odobravanje nasilja institucija može dovesti do toga da se jednoga dana takvo nasilje može primijeniti prema nama", poručila je Sandra Benčić.









Sokol je ponovio kako se radi o nezakonitim migrantima koji uglavnom nemaju isprave i za koje ne znamo tko su. Naglasio je kako krše zakone Hrvatske i Europske unije.

“Što se tiče Bugarske i Grčke – nema više toleriranja masovnih migracija. Te zemlje imaju vojsku na svojim granicama prema Turskoj. A protežiranje nelegalnih migracija pogoduje krijumčarima. Da Hrvatska efikasno čuva svoje granice priznala je i EK. To je i jedan od uvjeta ulaska u Schengen”, naglasio je Tomislav Sokol.