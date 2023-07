HDZ-ovac pijan šamarao vlasnicu kafića, maltretirao i konobaricu?! ‘Je*em ti mater, znaš li tko sam ja’

Autor: D.V

Malenu općinu Severin u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji trese veliki skandal za kojeg je, prema pisanjima lokalnih medija upućenih u tematiku, kriv HDZ-ov “šerif” Žarko Žgela. Kako doznaje bjelovar.live načelnik općine koja broji svega 700 stanovnika je u nedjelju, vidno pijan i bezobrazan, fizički napao vlasnicu kafića Ivu Milku Kramarić, a osim nje je maltretirao i konobarice u lokalu.

“O tome postoje dokazi u vidu nekolicine svjedoka i što je najvažnije, snimke s nadzornih kamera koje imam postavljene u i oko kafića. Želim sve to podijeliti s vašim čitateljima jer više nije normalno što načelnik radi meni i djelatnicama mog kafića”, odlučna je Kramarić kojoj je doista prekipjelo.

‘Ovo je moje selo, je*em ti mater!’

Ispričala je i kako je cirkus počeo u večernjim satima kada je zaprimila poziv uplakane konobarice.





Mlada žena joj je rekla kako je dvojica muškaraca teroriziraju i hvataju za stražnjicu te da je jedan od nasrtljivaca upravo načelnik Žgela. Kramarić se potom požurila u kafić gdje je neugodnim gostima rekla da “smire strasti” i napuste lokal, no to je uzrujualo HDZ-ovca.

Koju minutu kasnije pred kafićom se pojavio još jedan gost, a Žgela je, tvrdi Iva Milka, na njega nasrnuo i počeo ga mlatiti. Rekla mu je da prestane s nasiljem, ali to nije bila opcija.

“Tada me primio za vrat. Uspjela sam ga odgurnuti od sebe. Morala sam jer ne znam više što je spreman napraviti u tako pijanom stanju, A onda je krenulo… Načelnik mi je vikao i psovao ‘Jeb.. ti mater’, ‘Znaš li ti tko sam ja? Ovo je moje selo!’

Odgovorila sam mu da me nije briga tko je on i tada me krenuo šamarati, dok je uokolo trajala tučnjava. Udario me je više puta, što šakom, što dlanom po licu. I to više puta. Sve to se lijepo vidi na snimkama s nadzornih kamera koje su već predane policiji”, otkrila je Kramarić za bjelovar.live i dodala da to nije prvi put da je imala problema s načelnikom te da stalno hvata njezine konobarice za stražnjicu i ruke.

Načelnik nedostupan

Policija je potvrdila da je u Severinu tog dana doista došlo do incidenta te da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Pokušali smo kontaktirati načelnika Žgelu no u 9:30 sati no gospođa koja tamo radi nam je rekla kako nije na poslzu. Pokušali smo nazvati i na mobitel, no ni tu nismo imali sreće. Poslali smo mu SMS pa ćemo njegovu stranu priče objaviti kad nam se javi. Ako nam se javi.