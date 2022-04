HDZ-ovac OTKRIO ŠTO PALADINA SMJERA S OGROMNOM LOVOM: ‘Došao je do mene da se upoznamo. Meni je to zvučalo dobro’

Autor: Dnevno.hr/D.R.

Dok novi ministar obnove Ivan Paladina nije otkrio svoju imovinsku karticu, pa se saznalo da u Beravcima ima čak 730.000 kvadrata zemljišta i oranica, za ovo malo slavonsko mjestašce gotovo da nitko izvan lokalnih okvira nije čuo.

Administrativno Beravci spadaju u općinu Velika Kopanica. Kako sami kažu, dio stanovništva je zaposlen u obližnjim gradovima Slavonskom Brodu, Đakovu ili Županji, dok se većina bavi poljoprivredom.

Paladinu pak poljoprivreda ne zanima. Kako je rekao portalu SB Online, na svom zemljištu planira izgraditi “eko-gospodarsku zonu koja bi uključivala projekte obnovljivih izvora energije te izgradnje proizvodno-logističkih kapaciteta”.

Poslovna zona već dugo je netaknuta

Ako se njegov projekt ostvari, od toga bi lokalno stanovništvo moglo imati koristi, što je potvrdio i načelnik općine Velike Kopanice Ivan Meteš.

“Prije što je postao ministar došao je do mene u općinu, da se upoznamo, te je predstavio jedan dio svog programa, odnosno projekta kojeg želi tu investirati. Meni kao načelniku je to dobro zvučalo, učinilo mi se kao dobra ideja. Ta poslovna zona već jako dugo godina stoji netaknuta, takvo ulaganje u općinu mene kao načelnika veseli. Što on konkretno želi, koje su mu namjere, to ne znamo, ali znam da bi jedan dio te zone išao u obnovljive izvore energije, ostalo detalje ne znam”, poručio je za SB Online HDZ-ov načelnik.

U 250 kuća 815 stanovnika

Ovaj kraj, treba li uopće naglašavati, vapi za revitalizacijom. Prema posljednjem popisu, još uvijek se vodimo onom iz 2011. godine, u Beravcima je u 250-ak kuća živjelo tek 815 stanovnika, a ako uzmemo obzir katastrofalne demografske trendove posve je jasno da ih je danas još i manje.

Pa ipak, Beravčani se ne daju, a posebno su ponosni na svoje Kulturno-umjetničko društvo Ivan Goran Kovačić i njihovu tradicionalnu manifestaciju “Ižimača”, potpomognuti i od Ministasrtva kulture, a nazvanu prema starom običaju mljevenja jabuka u drvenom valovu s kamenim točkom kojeg vuku konji. Beravčani su poznati i zbog sočnog stiha jednog bećaraca, zaštićenog kao kulturno dobro pri UNESCO-u, koji govori o bolnom iskustvu protagoniste za boravka u njihovom selu: “Kad sam bio sinoć u Beravci, dobio sam sikirom po jajci”.

Kao i većina slavonskih sela, Beravci imaju i svoj nogometni klub koji se zove Raketa (nema veze s Ivanom Rakitićem, iako je porijeklom on iz nedalekih Sikirevaca) te vatrogasno i lovačko društvo.