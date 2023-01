HDZ-ovac I RASPUDIĆ ZARATILI OKO UKRAJINE! Rasprava se pretvorila u žestoku svađu: ‘Žao mi je što ste na krivoj strani povijesti’

Autor: I.G.

Hrvatska je u Novu godinu ušla kao članica eurozone i Schengena, no političku euforiju koju osjeća Vlada ne dijele i oporbeni zastupnici. U novogodišnjoj emisiji N1 televizije sučelili su se saborski zastupnici Nino Raspudić (Most) i Marko Pavić (HDZ).

Raspudić smatra da je rat u Ukrajini globalno najvažnija vijest, no smatra da je on manje utjecao na naše živote od drugih stvari.

“Floskula koja se čuje za inflaciju da je zbog korone ili Ukrajine. Osnovni uzrok inflacije je uvijek tiskanje novca. Ono što je Europska centralna banka radila godinama sad dolazi na naplatu. Svima nama iz džepa uzeto je najmanje 10 posto. Gledano iz perspektive stanovnika Banovine, godinu je obilježila obnova. Da je samo šest zamjenskih kuća izgrađeno. To je katastrofa i da se nitko iz Vlade nije pojavio na obljetnici potresa u Petrinji. Njima tamo je to najvažnije. Građanima je jednako važno da su potpredsjednik Vlade i tri ministra završili što s optužnicama, što u pritvoru. Krađa u INA-i od milijardu kuna, navodno na četvrtoj razini, a nitko ništa tobože nije znao. Spoznali smo u 2022. kolika je razina kriminala i korupcije i koliko nema političkog i moralnog dna za ove vladajuće. Da jedan ministar na takav način ode, u zreloj demokraciji cijela vlada bi dala ostavku. Ovdje imamo potpredsjednika Vlade i tri ministra pod optužnicama. Horvat je bio i u pritvoru”, rekao je Raspudić.





Sa strane vladajućih 2022. godina bila je, kako je više puta naglasio predsjednik Vlade Andrej Plenković – godina isporuke.

“Svakako da je godina isporuke”, kaže Pavić te dodaje: “Sedma godina mandata, veliki ciljevi su zaokruženi ulaskom u Schengen i eurozonu. To će građanima značiti vjetar u leđa za standard, bolju sigurnost, veću razinu zaštite od Europske centralne banke, to će značiti bolji turizam, nema više granica. To je i godina izazova obilježena ratom, inflacijom, gdje je Vlada pokazala da zna stati iza građana što i pokazuju najnovije ankete po kojima HDZ-u raste potpora. Tu je i paket od 26 milijardi kuna sredstava koja su transferirana građanima. Jasno je da Vlada održava stabilne cijene energenata koje su sada tri do pet puta jeftinije. S druge strane, osigurali smo rast gospodarstva. Ove godine šest posto, prošle 10 posto. Osigurali smo da je Hrvatska u klubu 15 zemalja koje su članice EU-a, Schengena i NATO-a. Spriječili smo i socijalnu frakturu, a to je upravo za najsiromašnije građane – socijalni transferi da mogu plaćati hranu, režije i ostalo.”

Žestoka rasprava Raspudića i Pavića

RASPUDIĆ: Ne znam nijednu stranku u EU-u, desnu ili lijevu, da je djelovala protuustavno kao vi s glasanjem u Saboru.

PAVIĆ: Nije protuustavno.

RASPUDIĆ: Nikada dosada nije bila ovakva odluka. Pročitajte članak 7. Ustava.

PAVIĆ: Spustimo loptu, ne možemo tako. Žao mi je da ste i na krivoj strani znanosti, ne samo povijesti.









RASPUDIĆ: Vi ste na strani parareligije koja je omalovažavala istinske znanstvenike i istinsku znanost.

“Tamo gdje država uzima stvari u ruke, stvari ne funkcioniraju”

PAVIĆ: Premijer jasno kominicira da je preduvjet za razvoj politička stabilnost. Izbori su redovni kada jesu. Sljedeća godina je fokus na rast standarda građana, na obnovu. Optimističan je pogled jer godinu završavamo s drugim najvećim rastom BDP-a u EU. ako gledamo. Vlada i premijer su inzistirali da se tema demografije stavi na europsku temu. Ulaskom u EU druge su zemlje, pogotovo jugoistočne i baltičke, izgubile puno više stanovništva. Mi smo svjesni toga i želimo vratiti svaku osobu natrag, ali sjetimo se da postoji pravo mobilnosti i građani su slobodni raditi gdje god žele u Europskoj uniji. Rastom standarda, ubrzanjem korištenja EU fondova, ulaskom u Schengen i eurozonu dat će se snažan vjetar u leđa rastu standarda građana i da ostanu u zemlji.

RASPUDIĆ: Čeka nas jako teška godina. Ovi koji su bili naivni i povjerovali u bajke oko uvođenja eura doživjet će hladan tuš. Izvjesno je da ćemo dobiti dodatnu inflaciju. Zadovoljstvo od Schengena za većinu neće biti ništa, a ako zagusti, opet će biti žica. To su floskule. Stvarnost je ovo što smo vidjeli na Baniji – šest novoizgrađenih kuća, potpredsjednik Vlade i ministri pod optužnicama, krađa milijarde kuna iz INA-e… To je tužna stvarnost Plenkovićeve Hrvatske i mi se nadamo da će izbori biti što ranije. Podsjetio bih građane da održavaju većinu zahvaljujući rukama Uskokovih optuženika rukama, uz pomoć ne samo trgovine s predstavnicima manjina, nego većinu drže i s dvije ruke koje su izabrane na oporbenim listama, uz pomoć žetona.