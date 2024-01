HDZ-ov župan škrtario zbog 50 eura i nagrabusio: ‘Zašto ti meni naplaćuješ?’

Autor: I.G.

U sklopu provedene istrage, USKOK je podigao optužnicu protiv Božidara Longina (63), župana Zadarske županije, zbog trgovanja utjecajem. Optužuje se da je 9. rujna 2023. godine, koristeći svoju dužnost župana i ovlaštenog predstavnika Zadarske županije kao osnivača Županijske lučke uprave Zadar, pokušao osigurati besplatno korištenje veza u Luci za brodicu kojom je upravljao.

Prema optužnici, Longin je 8. rujna 2023. vezao brodicu na tranzitni vez Luke s namjerom korištenja do 10. rujna. No, kad mu je lučki redar sutradan izdao račun u iznosu od 48,60 eura, Longin je, kako navodi USKOK, izvršio pritisak na redara tvrdeći da kao šef ravnatelju može narediti storniranje računa. Kako piše Jutarnji list, Longin je lučkog redara pitao: “Zašto ti meni naplaćuješ?”

Redar popustio pod pritiskom

Na to mu je lučki redar odgovorio da on ne naplaćuje samo njemu nego svima koji koriste vez te da za svoj rad odgovara ravnatelju Županijske lučke uprave. To što čuje se Longinu nikako nije svidjelo pa se okuražio reći lučkom redaru da je on šef ravnatelju i da račun koji mu je izdao treba stornirati.

Lučki redar, pod pritiskom autoriteta župana, stornirao je račun, što je prema USKOK-u rezultat trgovine utjecajem. Incident je postao javan kada se informacija proširila, a Longin se pravdao tvrdnjama da je riječ o nesporazumu.

‘Nisam imao dovoljno novca’

Longin je poručio kako je riječ o čistom nesporazumu neuspješnom i spinu jer da u trenutku naplate pristojbe kod sebe nije imao novčanik.

“Prilikom naplate veza uz sebe nisam imao dovoljno novca jer je novčanik bio kod supruge koja je već otišla iz broda pa sam djelatnika ŽLU-a zamolio da račun platim kasnije, ali nisam znao da će ga on stornirati. Naravno da ne namjeravam ostati dužan Županijskoj lučkoj upravi i da ću platiti taj račun. Brod Sika je u vlasništvu mojeg sina, što je uostalom i javno dostupan podatak. Na Ist sam došao sa suprugom i kćeri na poziv prijatelja Davora Segarića i njegove supruge. Večerali smo u tamošnjem restoranu i ja sam platio račun”, pravdao se Longin u javnosti.

Pretpostavlja se da je isto ponovio i u tužiteljstvu koje je, svejedno, protiv njega podignulo optužnicu o čijoj će osnovanosti uskoro odlučivati splitski Županijski sud. Ako bude potvrđena, Longin će sjesti na optužničku klupu.