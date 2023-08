HDZ-ov zastupnik odlučio ispričati svoju stranu priče: ‘Bacili su i moju uniformu iz Domovinskog rata’

Autor: Ivana Jurišić

Zadarski saborski zastupnik (HDZ) Rade Šimičević koji je ovih dana postao centar pažnje nakon što se pročulo da želi prisvojiti stan u Salima na Dugom otoku, sada je odlučio ispričati svoju stranu priče.

“Zgrožen sam, konsterniran sam, to što je napisano je laž. Radije bih bio prosjak i beskućnik nego uzeo tuđe. Pa ljudi me poznaju, znaju kakav sam. Bio sam i ravnatelj Gimnazije u Zadru, o svemu brinuo, moje ime nikada, baš nikada ni uz kakav incident nije vezano, niti uz korupciju niti bilo što slično. Ovo je strašno”, bila je prva reakcija Rade Šimičevića, piše Zadarski.hr.

Prema njegovim riječima, ono što u medijima piše je neistina i on nije zatražio u vlasništvo stan koji je koristio dok je radio u Salima.





‘Stvari su mi izbacili na cestu’

Brani se kako je prije dvije godine tužio Općinu Sali za ometanje posjeda jer su po nalogu načelnika Općine upali u stan, čiji je formalni nositelj stanarskog prava njegova supruga, i njihove stvari doslovno izbacili na cestu.

“Moja je supruga, a ne ja, dobila na taj stan stanarsko pravo prije nekih 30 godina i 1995. je ona, kao i doslovno svi u Hrvatskoj koji su bili nositelji stanarskog prava, podnijela zahtjev za otkup. Ništa se tu nije događalo do prije dvije godine. Niti mi je stalo do toga. Da mi je toliko do tog stana, sigurno ne bih toliko čekao.

Prije dvije godine su onda po nalogu načelnika Općine naše stvari izbačene. Ne radi se o vrijednosti, ali me vrijeđa, tu je bila moja uniforma iz Domovinskog rata, pa evo, i oko 500 gramofonskih ploča. Znači, sentimentalna vrijednost je u pitanju. Kako je supruga nositeljica stanarskog prava, podigli smo tužbu za ometanje posjeda i to je na sudu”, kaže.

Nisam “grabežljivac”

Na pitanje je li moralno što je njegova supruga taj stan 1995. zatražila u vlasništvo, Šimičević odgovara kako su dosta uložili u taj stan, koji kada su živjeli u njemu nije imao ni struju ni parkete.

“Po inerciji, ‘95. je supruga zatražila da otkupi stan, kao i svi drugi. Ja ne dam da se moje ime blati i razvlači na ovaj način, da sam ja pohlepan, a osobito nisam mogao dozvoliti da se moje stvari tako bace na cestu. Želim ih natrag i zato je podignuta tužba, za ometanje posjeda. Što će biti sa stanom, o tom potom. Uopće nije važno. Ja nemam djecu i nisam „grabežljivac“, niti sam to ikada bio. Imam ugled i čast i neću dozvoliti da me se blati, u mojoj 65-oj godini”, kaže Rade Šimičević.

Nekoliko je puta ponovio da njegova supruga nije, u svojstvu zaposlenika u školi, taj stan dobila na korištenje, već je dobila stanarsko pravo i zato je, prije 28 godina, zatražen otkup. Stanarsko je pravo dobila odlukom tadašnje Zajednice općina Također je rekao da su i oni koji su napadali Hrvatsku, pa su kasnije abolirani, iskoristili svoja zakonska prava i otkupljivali stanove na koja su imali stanarska prava, a da se proziva njega, kao dragovoljca Domovinskog rata, što je istu stvar napravila njegova supruga 1995. godine, što su učinili i “brojni drugi profesori”.

“Iz Sali sam otišao u rat. Kao dragovoljac. I pušku sam sâm kupio”, zaključuje Šimičević.