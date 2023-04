HDZ-ov VETERAN VIŠE NE SKRIVA POLITIČKE AMBICIJE! Neugodnu stigmu je ostavio iza sebe i ‘ide dalje’: Uz Plenkovića on je najutjecajniji član stranke

Autor: Ivan Andrić/7dnevno

Malo je u HDZ-u političara koji su unutar stranke uz premijera Andreja Plenkovića uspjeli stasati do te mjere da su došli na njegovu razinu, a u tu malu skupinu HDZ-ovaca nedvojbeno spada predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Sve se rjeđe u vladajućim redovima, ali i u medijskom prostoru Jandrokovića naziva Njonjom, štoviše, moglo bi se reći da je on tu neugodnu stigmu uspio ostaviti iza sebe radeći na vlastitom političkom brendiranju i pozicioniranju.

Nije to uvijek bilo lako, ali je Jandroković stoički podnosio kritike na svoj račun, radeći na vlastitom imidžu prije svega unutar stranke, u kojoj su ga sada već naveliko prihvatili. Jandrokovića u HDZ-u zaista doživljavaju kao ozbiljnu i relevantnu političku figuru, a mnogi tvrde da je baš on, uz premijera Plenkovića, najutjecajniji član vladajuće stranke, premda odavno nije ni na poziciji glavnog tajnika niti u samom vodstvu stranke. Premda nije ni na jednoj od važnijih funkcija u HDZ-u, Jandroković nerijetko u medijima progovara o važnim unutarstranačkim odlukama, ali i o važnim političkim temama.

Sve po starom

Tema koja za hrvatsku političku scenu nije nimalo nevažna odnosi se na izmjene izbornog zakona, o čemu je Jandroković samoinicijativno progovorio ovih dana, potvrdivši kako se na koncu ipak neće ići u velike izmjene tog zakona. Prema njegovim riječima, izvjesno je da će se ići na prekrajanje izbornih jedinica, a broj saborskih zastupnika, suprotno ranijim najavama, ipak bi trebao ostati isti. “Postojeći sustav ćemo prilagoditi tomu da svaki glas ima jednaku težinu”, otkrio je predstavnicima medija nakon sjednice saborskog Predsjedništva, uz opasku da bi u Saboru i dalje trebao sjediti 151 zastupnik.





Uz to je otkrio da će se izmjene Zakona o izboru zastupnika u Hrvatski sabor na prvome čitanju vjerojatno naći do ljetne stanke, dok bi drugo čitanje moglo uslijediti na jasenskoj sjednici Sabora. To što je Jandroković s novinarima razgovarao o izmjenama izbornog zakonodavstva neugodno je iznenadilo vodstvo vladajuće stranke, pa i samog premijera Andreja Plenkovića, koji je smatrao da je on taj koji građanima treba otkriti planove koji se odnose na tu temu. Vladajući su, uostalom, nedavno formirali radnu skupinu koja je trebala pronaći najbolji model za prekrajanje izbornih jedinica, a Jandroković pak sada tomu ne daje preveliku važnost, nego kaže kako je praktički već odlučeno kako će u budućnosti izgledati izborne jedinice.

Iz onoga što je predsjednik Sabora najavio, granice izbornih jedinica trebale bi se prekrojiti, a u njima će se i dalje birati jednak broj zastupnika, odnosno njih 14, što je ideja za koju se zalagao i prvi čovjek Osječko-baranjske županije Ivan Anušić, ujedno i jedan od članova HDZ-ove radne skupine koja se trebala baviti tom temom. Uz Anušića, u radnoj skupini sudjeluje ministar pravosuđa Ivan Malenica, europarlamentarni zastupnik Karlo Ressler koji je također nedavno otkrio da se ne zalaže za povećanje broja zastupnika, a tu je, naravno, i HDZ-ov doajen Vladimir Šeks koji je ulazak u tu radnu skupinu shvatio kao ponovno zbližavanje s premijerom Plenkovićem, ali i kao opetovano oživljavanje vlastite, pomalo zamrle političke karijere.

Nove trzavice

To što je Šeks doživio, Jandroković očito nije percipirao niti mu je to bitno, on je stvar uzeo u svoje ruke i pojednostavnio cijelu priču, što možda za političku scenu nije loše, ali je svakako naznaka trzavica unutar HDZ-a te između Jandrokovića i premijera Plenkovića koji je stava da je radna skupina trebala završiti s radom prije nego što se s tom temom izađe u javni prostor. Izgleda da je Jandroković sam od sebe procijenio da takvo čekanje nema smisla, a takva procjena je razumljiva kada se zna da se ova HDZ-ova četvorka posljednji put sastala prije više od dva mjeseca, a od posljednjeg sastanka nisu uspjeli završiti s radom niti podnijeti bilo kakvo izvješće u kojem bi bilo što predložili u pogledu izmjene izbornog zakonodavstva.

Moguće je da je to i zato što se ova HDZ-ova četvorka nije ni sama sa sobom uspjela uskladiti, što također ne iznenađuje, Anušić i Šeks nikada nisu bili u skladnim odnosima, a kada su zakoni u pitanju, Šeks voli imati glavnu riječ, što se vjerojatno nije previše svidjelo ni ministru Malenici koji je voditelj te radne skupine za koju ni u samom HDZ-u nemaju riječi hvale. Premda se najavljivalo da bi se radna skupina koja radi na izmjeni izbornog zakonodavstva trebala sastati sa svim predsjednicima županijskih odbora HDZ-a, čini se da se nisu sastali ni sami sa sobom, stoga nisu uspjeli naručiti ni istraživanje javnog mnijenja o političkim preferencijama građana koje se trebao provlačiti kroz različite modele, kao što se to u vladajućim redovima najavljivalo.

Prazno sastančenje

Od puno najava na koncu se nije dogodilo baš ništa, bez obzira na to što su oporbeni saborski zastupnici sumnjičili HDZ da je osnivanjem te radne skupine izborne jedinice kanio prekrajati vodeći se isključivo interesima svoje stranke. Na koncu iz ovog posljednjeg Jandrokovićeva istupa ispada da Šeks i njegova skupina u kreiranju novog izbornog zakona nisu odigrali nikakvu značajniju ulogu, već su sudjelovali samo kako bi zadovoljili formu, a takvo što Šeksu se ne sviđa previše premda je i sam nedavno tvrdio kako je najizglednija opcija za izmjenu izbornih jedinica model Instituta “Ivo Pilar” koji je još u listopadu 2022. predstavio izborni model po kojem se ne bi mijenjale izborne jedinice ni broj zastupnika koji bi se u njima birao.

Kako će na koncu funkcionirati novi model, i dalje ostaje na razini nepoznanice, nije poznato ni zašto je Jandroković istupio na tu temu s kojom nije trebao imati pretjeranog doticaja, dok jedni u HDZ-u tvrde kako je predsjednik Sabora to učinio na svoju ruku, drugi kažu kako je Jandroković time želio umanjiti Šeksov i Reslerov utjecaj na izmjene zakona. Zanimljivo je da predsjednik HDZ-a na tu temu nije javno istupao, a još je zanimljivije da se o prekrajanju izbornih jedinica nije oglasilo ni Predsjedništvo HDZ-a. To što je Jandroković naizgled ničim izazvan progovorio o odluci koja unutar stranke nije raspravljena daje naslutiti da on doista jest jedna od najvažnijih političkih figura u HDZ-u, u kojem šef Sabora ima sve veći utjecaj bez obzira na to što nije ni na jednoj značajnijoj poziciji, a iz onoga što je Jandroković izgovorio proizlazi da ni Malenica ni Šeks, pa ni Anušić u prekrajanju izbornih jedinica nisu imali značajniju ulogu, već je njihova radna skupina osnovana kako bi Plenković nakon packi s Ustavnog suda ispunio formu.









Novi sukobi

Zgodno je spomenuti i to da je ministar pravosuđa Malenica gotovo u isto vrijeme kada se oglasio Jandroković otkrio kako u njegovu resoru unutar Uprave za politički sustav i nadležnost za izborni sustav kontinuirano rade i promišljaju o novom izbornom zakonodavstvu i novom sustavu izbornih jedinica, napominjući kako će oni svoj prijedlog predstaviti za nekoliko mjeseci. I te njegove riječi pokazatelj su toga da Šeksova skupina nema neku pretjerano značajnu ulogu u izmjenama izbornog zakonodavstva, no Jandrokovićeve riječi pokazuju da je on i mimo resornog ministra istupio u javni prostor i najavio nešto o čemu se ni s kim nije konzultirao, pa ni s Plenkovićem s kojim je već neko vrijeme u zategnutim odnosima.

Lako je moguće da je do zahlađenja odnosa između predsjednika Vlade i prvog čovjeka Sabora došlo i zbog toga što je Jandroković sve manje zadovoljan funkcijom na kojoj se nalazi, a time sve više do izražaja dolaze njegove ambicije vezane uz preuzimanje Vlade i stranke, iako Plenković još nije donio konačnu odluku o nastavku svoje političke karijere ni odluku koja bi značila da on definitivno odlazi s hrvatske političke scene, nakon čega bi prema očekivanjima ključeve stranke i Vlade trebao prepustiti Jandrokoviću, koji polako, ali sigurno pada na Plenkovićevu testu lojalnosti.

Komu će se na koncu to obiti o glavu, vidjet ćemo, ali je već sada vidljivo da Jandroković izlazi iz okvira, što Plenković doživljava kao signal za odstojanje, a takvi signali govore kako u HDZ-u ponovno ulaze u burno razdoblje koje je uvertira i u parlamentarne izbore.