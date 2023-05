‘HDZ-ov BOMBARDER’ POKLAPA U SABORU! Je li ovo odobrio Zoltan? ‘Vrati 7000 eura koje si uzeo, to ti je kao igralište u dječjem vrtiću’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Sjednica Sabora nastavlja se raspravom o vrućoj temi. Naime, zastupnici će raspravljati o rebalansu ovogodišnjeg državnog proračuna koji je predložila Vlada.

Ukupni se prihodi očekuju u iznosu od 26,6 milijardi eura, a rashodi u iznosu od 28,1 milijardu eura, povećavaju se za 1,7 milijardi, odnosno 1,4 milijarde eura. Očekivani manjak državnoga proračuna je 510 milijuna eura, odnosno 0,7 posto BDP-a, prema metodologiji ESA. Prema Vladinoj prognozi, udio javnog duga u BDP-u u ovoj će se, u odnosu na prošlu godinu, smanjiti za 5,8 postotnih bodova, na 62,6 posto BDP-a.

O proračunu će se glasati 7. lipnja, objavio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković. No, prije same rasprave i izlaganja ministra financija Marka Primorca, stanku je zatražio šef SDP-a Peđa Grbin.





“Milijardu i 750 milijuna eura, ne znam sjeća li se itko kada je u rebalansu proračun za toliko povećan i to za samo četiri mjeseca. Iz aviona je bilo vidljivo da HEP ne može podnijeti sve što je prevaljeno preko njihovih leđa i da će to država mora pokriti, pitali smo vas znate li nešto što ne znamo. Mjere za inflaciju bile su nužne, to čini povećanje proračuna. Građani bi za povećanje proračuna mogli vidjeti konkretne stvari, jednokratno usklađenje za umirovljenike onoga što su izgubili u osam Plenkovićevih godina. U nazovi poreznoj reformi obećavalo se povećanje plaća za 150 eura, da bi danas saznali da je to od sedam do 40 eura, u prosjeku 25”, rekao je Grbin i isprovocirao povredu poslovnika Hrvoja Zekanovića.

Zekanović: Peđa, vrati pare

‘HDZ-ov bombarder’ po dobroj staroj navici na sve što Grbin kaže, podsjeća na naknadu koju je uzeo za odvojeni život.

“Konkretna mjera bi mogla biti kada bi Grbin vratio u proračun 7000 eura koliko je uzeo, da se dječjem vrtiću naravi igralište za tu vrijednost”.

Zatim se za stanku javio Mostov Miro Bulj, koji je rekao da će plaće rasti 30, a inflacija život za najugroženije poskupjeti za 300 eura.

“Punite proračun jer ste uveli euro i najavljivali da neće biti veće inflacije, a vama sada sjeda u blagajnu. Nije pošteno što ćete lokalnim samoupravama uzeti prirez. Što postižete rebalansom? Tko će odgovarati za nastale štete? Sve je ovo na štetu građana”, rekao je Bulj pa i on izazvao Zekanovića.

“Bulju ne paše što će novac dobiti županije, a je li problem što u Šibensko-kninskoj upravljate vi iz Mosta s Jelićem, SDP-om i SDSS-om? To vam ne paše?”, pitao je Zekanović pa zaradio opomenu jer mu se, čini se, ne ostaje na sjednici pa bi mogao krenuti i po treću.









Zekanović inače već neko vrijeme prakticira taktiku da manje-više istim zlorabljenjem poslovnika pika Grbina i druge iz oporbe. Tako mu je najdraže šefu SDP-a spočitavati naknadu za odvojeni život ili suradnju s PR stručnjakom Alexom Braunom, zbog čega ga je oprao i HDZ-ov PR Zoltan Kabok, rekavši mu da mu je taj komentar bio glup.

Je li se i o ovome konzultirao s Kabokom, možda, ali ovaj put je očito mobitel malo bolje sakrio od tuđih pogleda.

Oporba: Država uprihođuje na leđima građana

Zatim se za stanku javio Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti).









“Papir sve trpi, pa tako i brojke glede rebalansa za 2023. Čovjek bi rekao, ako vam dolazi do rasta prihoda da teče med i mlijeko, nije to tako, treba se upitati zašto je došlo do takvog rasta prihoda. Zbog inflacije koja je visoka, sve je u 24 mjeseca poraslo za 20 posto. Država ne štiti najslabije i uprihođuje nekoliko milijardi više nego je planirala, građanima vraća mrvice da se pokaže kao Robin Hood koji pomaže siromašnima, a nije ih zaštitila od trgovačkih marži i ekstra profita. To nije uvezena inflacija, nastala je ovdje zbog pohlepnih pojedinaca”, rekao je Pavliček pa se našalio kako Zekanović nije više tu da kaže još koju pametnu.

Stephen Bartulica iz Domovinskog pokreta upozorio je na važnu stvar.

“Rast proračunskih sredstava je brži od rasta BDP-a. Tu je problem, nije dobro kako raspolažemo novcem, postali smo zemlja koja ovisi o uvoznoj radnoj snazi. Ministre, u proračunu ima preko 11 tisuća stavki, ima prostora da se smanji, ne samo povećava potrošnja. Naša država je previše prisutna i uzima preveliki dio u našem BDP-u, u vrhu smo ljestvice u EU, čak su bogatije države skromne, javni sektor je kao nezasitna hobotnica”.

Dario Zurovec kaže je da će se rast trošarina i novi porezi odraziti na inflaciju, ljudi će biti još siromašniji, dok je HDZ-ovka Gozdana Perić branila Vladu.

“Želimo nastaviti pomagati građanima, dovršiti obnovu, prevladati energetsku krizu, kada kolege govore kako se ovime ništa ne pomaže, zaboravljaju da je u 6 godina rast prosječnih neto plaća bio preko 300 eura, to će biti još do 45 eura s ovom poreznom promjenom. Želi se reći da nije rasla minimalna plaća, ona je narasla na 560 eura”.

Primorac: Bit će još jedan rebalans do kraja godine

Ministar financija Marko Primorac predstavlja rebalans državnog proračuna.

“Mogu najaviti da će doći do još jednog rebalansa do kraja godine, zašto? Imamo sredstva koja smo prikupili iz dodatnog poreza na dobit, raspodijeliti ćemo kućanstvima. Isto je bilo s HEP-om, oporba kaže da se to pojavilo kao nešto izvanredno, to je netočno. Mi smo na to cijelo vrijeme računali. Znali smo da ako HEP utvrđuje subvencioniranje električne energije za kućanstva i čija se cijena nije mijenjala, a da su troškovi rasli. Ako zadržavate istu cijenu za kućanstva kao da se ništa na tržištu nije dogodilo, netko to mora platiti. Odlučili smo se za opciju da svi troškovi padnu na teret HEP-a i da nakon toga država vlasničkim zajmom pokrije sve što treba pokriti. Mi to radimo zajedno, nije njima nametnuta odluka. Planski smo razmatrali kako ćemo što činiti”, rekao je ministar u predstavljanju rebalansa proračuna.

HDZ-ovac Josip Borić nije se mogao načuditi kako je oporba već prije par mjeseci znala da će biti takav proračunski višak te da HDZ to nije znao rasporediti kako treba.

“Jesmo li trebali slušati njih, koji su uspjeli povećati plaću za 20 eura ili Hajdaša Dončića koji je htio prodati ceste?”.

Davor Dretar iz Domovinskog pokreta u replici je ministru spočitnuo što pravosudni policajci nemaju osnovnu opremu pa idu u prosvjed te pita zašto se nešto sredstava nije našlo i za njih.

‘Vlada nije sretna što su se rastom cijena povećali prihodi od PDV-a’

Marijan Pavliček u replici je ministru rekao kako je rast prihoda je uzorkovan zbog visokih cijena.

“Zanima me što planirate kako bi inflaciju pokušali suzbiti kada je jasno dokazano da je inflacija dobrim dijelom uzrokovana zbog marži trgovaca. U Austriji postoje najave da će Vlada od trgovačkih lanaca tražiti koje su ulazne cijene?”.

“Sve su države fokusirane na inflatorne pritiske, Vlada je bila ispred drugih, formirali smo bijele liste prošle godine, država ne bi trebala izravno utjecati na sve cijene u gospodarstvu. Točno je, rastom cijena se povećavaju se prihodi od PDV-a, s tim Vlada nije sretna, bili bismo sretni da se to odrazilo na smanjenje cijena, ali nije”, odgovorio je Primorac.

HDZ-ova lavica ‘rastopila’ ministra

Majda Burić (HDZ) dobrano je nahvalila ministra i vladu, ne zna se tko se više topio.

“Ovo vrijeme zahtjeva najvišu razinu društvene odgovornosti i solidarnosti, Vlada je to pokazala svojim politikama i mjerama, rebalans ima jaku poruku: Vlada i dalje brine o svim građanima, posebno o onima koji imaju manje i kojima je pomoć najpotrebnija. Poruka je da će se povećavati sve mirovine, rasle su skoro 40 posto u mandatu Andreja Plenkovića”, konstatirala je.

“Podržavam sve što ste rekli i s vama se slažem”, rekao je vidno zadovoljan ministar.

‘Najgore će biti kada dođe vrijeme ludih krava’

Vesna Nađ je primijetila da je došlo vrijeme debelih krava jer imamo suficit u proračunu, a zanimalo ju je hoće li mirovinski sustav biti održiv kada dože vrijeme mršavih krava.

“Percepcija krava se mijenja, sindikati kažu da je sada vrijeme mršavih krava. Mirovinski sustav neće biti ugrožen, zaposlenici uplaćuju dio sredstava iz plaća za postojeće umirovljenike, a sve što nedostaje nadomješta se iz proračuna. Tako će biti i dalje, samo će se taj dio iz državnog proračuna povećati i neće biti utjecaja na buduće mirovine”, odgovorio je ministar.

“Najgore će biti kada dođe vrijeme ludih krava”, ubacio se Jandroković.

Uskoro opširnije…