HDZ ODREZAO RASPUDIĆEVU IZJAVU, PREŠUTJELI OSTATAK! ‘Ovo su ruski igrači’: Vadili stare objave, ‘rokaj barba Putin, samo ti rokaj’

Autor: N.K

Premijer Andrej Plenković prije nekoliko je dana sugerirao da Vladu ruši netko izvana, optuživši pritom oporbu. Plenković nije rekao o kome se radi, ali je rekao da će se to istražiti.

U javnosti je teza da je Plenković, govoreći o vanjskom faktoru, mislio na Rusiju. Od tada traju prepucavanja oporbe i HDZ-a o tome tko je veći ruski igrač.

Danas je HDZ na Facebooku objavio video koji se sastoji od dijelova govora Nine Raspudića, Zorana Milanovića, Nikole Grmoje, Kreše Beljaka…





“Grmoja opet infantilno mulja. Pita se tko su ‘ruski igrači’, a pravi se da ih ne vidi pred vlastitim nosom. Tu su, jedan do drugog, Nino Raspušenko, ‘Za Putina i Krst časni’ Miletić & njihov zajednički idol Milanović, portparol ‘nepobjedive ruske vojske’. MOST-om drmaju ubačeni kremljanski padobranci, a u Grmoje su kratke noge – kako i kaže stara izreka iz doline Neretve”, napisali su uz video.

Ipak, HDZ-ovci su zaboravili pružiti kontekst izjavi. Tako je primjerice Nino Raspudić u Saboru 12. listopada izjavio sljedeće: “Priznajem da sam dijelom pod ruskim utjecajem i to Gogolja ili Dostojevskog”, rekao je u svom govoru Raspudić kojeg možete pročitati u nastavku.

“Jučer je došao do epohalnog otkrića, istaknuo je da oporba želi srušiti vlast, valjda bismo mu trebali služiti da ga tetošimo i da mu plješćemo. Govori o ispitivanjima oko Ine, rekao je da se radi o akciji prepoznatljivih aktera i da trebamo vidjeti koliko je ona unutarnja, a koliko vanjska. Hoće li tu istragu provesti neki HDZ-ov James Bond, primjerice kolega Habijan, koji je jučer precizirao kako sumnjiči oporbu da je na ruskom daljinskom upravljaču, ili će za istragu i progon oporbe koristiti državni represivni aparat. Na sve strane se bacaju spinovi, obećavaju fiktivne mrkve na dugom štapu kao Maksimirski stadion i nacionalni stadion. Priznajem da sam dijelom pod ruskim utjecajem i to Gogolja ili Dostojevskog. Na Plenkovića je utjecao Brežnjev. Znanstvena literatura koju magistar Plenković citira počinje s Kardeljem. Konačno je to izvirilo iz njih, jednopartijski sistem izvire iz njih. U potrazi za stranim igračima trebali bi krenuti od koalicije. Najdraži koalicijski partner, Pupovac 2019. u Beogradu u delegaciji Srbije dočekuje Putina. O ministru vanjskih poslova, koji malo prije napada na Ukrajinu otkriva i ističe Lavrovljevu toplu pjesničku dušu, da i ne govorimo, kao ni o pozivu Putinu da posjeti Hrvatsku dok je agresija već visjela u zraku. A kako zaboraviti srdačna druženja bivše predsjednice s Putinom na svjetskom prvenstvu u Rusiji, četiri godine nakon aneksije Krima.

Prema jednostavnoj Plenkovićevoj implikaciji, da ako netko šteti njegovoj vladi to je ruski igrač, proizlazi da su to ministri koji su morali odstupiti. Dio je to litanije kako su Rusi podvalili poštenim HDZ-ovcima”, rekao je i navodio poznate hrvatske afere.

Ina, HEP, Slavonska banka, Fimi media, Planinska, INA-MOL, bojanje tunela, plinski biznis…Sve su to odradili Rusi prerušeni u HDZ-ovce. Perfidni ruski igrači ruše Vladu gurajući Zekanovića u sve medije, znaju da oporbi diže rejting, a srozava HDZ. Samo smrtni neprijatelji bi HDZ-u dali takvog medijskog odvjetnika. HDZ koristi tragediju ukrajinskog naroda da zadimi afere. Možda Plenković sam djeluje na daljinski upravljač pa prosuđuje da svi djeluju tako”, rekao je nedavno Raspudić u svom govoru u Saboru.