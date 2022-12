HDZ LOMI OPORBU, ALI NE IDE PO PLANU? Napete konzultacije o obuci ukrajinskih vojnika, bilo je prijetnji i pritisaka: ‘Plenković će se naći u škripcu, morat će se pravdati’

Autor: Dnevno.hr

Tjedan dana prije glasanja o obuci ukrajinskih vojnika u Hrvatskoj u sklopu misije EUMAM a ni nakon konzultacija još uvijek nije razvidno hoće li vladajući uspjeti pridobiti oporbu za dvotrećinsku većinu, koja kao nultu točku za izlazak iz “ustavne krize” traži sazivanje sjednice VNS-a.

Šef kluba zastupnika HDZ-a, Branko Bačić, detaljnije je govorio kako napreduju konzultacije koje vladajući provode s oporbom.

Rekao je da su odradili konzultacije s klubovima zastupnika i otprilike dobili dojam o njihovim stavovima.





“Koliko mogu zaključiti, stranke su otprilike na sličnim stavovima koje su iznijele u raspravi, istaknuo bih ono što je bila naša dobra volja, da na tragu zaključka koji je predložio Saboru SDP i Zeleno-lijevi blok da taj zaključak uključimo u samu odluku na način da određene komponente tog zaključka koje se mogu smatrati civilnom pomoći Ukrajini kroz programe i komponente ovoj vojnoj misiji uključimo u ovu odluku. Radi se o razminiranju, sanitetskoj pomoći, podizanju kibernetičke sigurnosti ukrajinske vojske i pomoć u međunarodnom i humanitarnom pravu kroz resocijalizaciju žrtava Ukrajine”, rekao je Bačić.

HDZ: Oporba više ne postavlja pitanje ustavnosti, ali…

Dodao je da je obuka samo nastavak deklaracije usvojene u Saboru.

“Nakon konzultacija mogu podijeliti s vama je da više nitko od oporbenih klubova ne postavlja pitanje ustavnosti kao razlog, nego čini mi se da oni koji ne podržavaju misiju, ne podržavaju u meritumu, dakle, ne podržavaju vojnu misiju ne zato što nije po Ustavu, nego se ne slažu sa sudjelovanjem u misiji”, rekao je Bačić.

Novinare je zanimalo je li uopće moguće postići dvotrećinsku većinu u Saboru, a Bačić je rekao da će nastaviti konzultacije jer su neki oporbeni klubovi rekli da će odluku proanalizirati na svojim unutarstranačkim sastancima.

Benčić: Vlada će se naći u škripcu

Sandra Benčić iz Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka je u Saboru tijekom iznošenja stajališta po kluboima zastupnika također komentirala proces konzultacija po pitanju odluke o obuci ukrajinskih vojnika.

“Hrvatska je preuzela obvezu u EU, bez da je kontaktirala institucije koje o tome moraju nešto reći, predsjednika i Sabor, to je prvi problem. Drugi problem je bio što je stvar došla u Sabor gdje se traži dvotrećinska većina, gdje bi premijer zamaskirao činjenicu da nije ili nije želio napraviti korake koje je trebao.









Onda dolazimo mi sa stajalištima i uviđa se da premijer nema dvotrećinsku većinu i neće ju dobiti. Nakon što je rasprava zaključena on najavljuje da idu konzultacije. Kada se to događalo? Mi smo dali prijedlog zajedno s klubom SDP-a koji bi mijenjao karakter sudjelovanja Hrvatske u vojnoj misiji, da sudjelujemo s aktivnostima koje nemaju borbeno djelovanje.

To je kontinuitet naše politike, a drugo, da bi time smanjili rizik koji percipira 2/3 građana RH prema istraživanju te da bi riješili dilemu koja je nastala nesuradnjom Ureda premijera i predsjednika. Nažalost taj zaključak neće biti prihvaćen u svom integralnom dijelu jer premijer ne želi pristati na to da Hrvatska sudjeluje u onim komponentama u kojima ima najviše kapaciteta i to zbog činjenice da smo imali neposredno ratno iskustvo.

Naš prijedlog je bio da kapacitiramo Ukrajinu u razminiranju, postupcima suđenja za ratne zločine, treningu medicinskog osoblja i medicinskog vojnog osoblja. Vlada to neće prihvatiti i naći će se u škripcu te u EU se pravdati kako je mogla preuzeti obvezu da u Hrvatskoj nije poduzela sve korake koje je morala. No, nastala je politička šteta koju će platiti oni koju su tu odluku donosili”, poručila je za govornicom Benčić.









Konzultacije su zakašnjele

Peđa Grbin (SDP) ocjenjuje da su konzultacije debelo zakašnjele, jer se ta odluka na tijelima EU počela razmatrati krajem kolovoza a a vladajući do sredine studenoga nisu smatrali potrebnim razgovarati ni s oporbom ni s predsjednikom Republike koji po Ustavu daje suglasnost na ovakve odluke.

I on poručuje kako misija obuke može biti samo u neborbenom sektoru, u skladu sa zaključkom koji su uputili ali da nulta točka za bilo kakve daljnje razgovore mora biti sazivanje sjednice VNS-a.

“To je obrana hrvatskog pravnog poretka, ali i razumijevanje da Hrvatska ima ograničene kapacitete u obrani i financijama zbog čega ih Hrvatska ne može koristiti na način na koji ih koriste Njemačka, Francuska ili neka treća velika zemlja”, poručio je Grbin.

Smatra i da se HDZ intenzivno bavi ovom temom kako bi se zaokupio medijski prostor, odnosno da se ne bi bavili nekim drugim stvarima važnim za Hrvatsku, poput mjera za borbu protiv inflacije, a drugi razlog je, ističe „veliki ego, znamo i čiji”.

Zurovec: HDZ je prijetio i vršio pritisak

Dario Zurovec (Fokus) novinarima je kazao da je “iz HDZ-a bilo poziva i određenih pritisaka, kao i prijetnji nekim institucijama i inspekcijama” u vezi obuke ukrajinskih vojnika. Hrvatska već ekstenzivno pomaže Ukrajini, a sada imamo grubo kršenje Ustava i nevaljanu proceduru. Ako bude svih potrebnih suglasnosti i točno definirana misija, onda nije problem podržati tu obuku, ali očekujemo da sve bude u skladu s Ustavom, kazao je.