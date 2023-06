HDZ je ostao bez svojih birača! Na ovo nisu računali: ‘Bliži se kraj vladavine interesno sklopljenog saveza’

Autor: Stjepan Šterc/ 7dnevno

Bliži se kraj drugog mandata vladavine nad Hrvatskom interesno sklopljenog saveza, po mnogima zvanog trgovinskog i politički u pogledu nacionalnih interesa različitog do čak suprotnog, ali izvršno postojanog unatoč često graničnoj brojnosti saborskih podizača ruku ili minimalnog nadvisivanja potrebnog broja podupiratelja. Odmicanjem vremena granična se stabilnost učvrstila, iako su na početku same vladavine stabilnost omogućivali izlasci za vrijeme izglasavanja nepovjerenja, uvjetno rečeno nesnalaženja ili čak podizanja ruku protiv političkih osobnih uvjerenja.

Kasnija su tumačenja takvih odstupanja prevladavajuće bila vezana uz očuvanje stabilnosti i mirnoće u zemlji, iako je svima znano kako su primarni razlozi bili vezani za što dulji ostanak i boravak u Saboru pa je uvjerljivost tumačenja razloga bila iste razine kao i smislenost njihovih rasprava.

Uglavnom, vrijeme je prolazilo i gotovo su dva izvršna i zakonodavna mandata proletjela velikom brzinom, uz naglašenu polariziranost visokodomske uvaženosti i ostale hrvatske javnosti pritisnute u svakodnevici s hrvatskom društvenom i prostornom neuređenošću. Podijeljenost u prihvaćanju i doživljavanju hrvatske stvarnosti razdvojila je političku uzvisinu od pučke prizemljenosti do razine idolatrijske uvjerenosti u nužnost, dobrotu i nezamjenjivost izvršnog i zakonodavnog vladanja svih iznad i malog vjerovanja u smjerove, putove i načine kojima se Hrvatska vodi ispod oblaka.





“Nema drugih”

Vidljivost društvenih i prostornih negativnosti političkog djelovanja po obrascima trgovinskih i ideoloških interesa (tzv. interesna ideologija na djelu) i primarnosti ostavljanja dojma u javnosti potvrđivana je izlaskom gotovo svakog novog podatka službene statistike o stanovništvu. Isto se potvrđuje i provođenjem gotovo svake ankete (osim, naravno, one programirane za potrebe ostavljanja dojma), u kojima odgovori uzorkovane ispitivane populacije između tri četvrtine i četiri petine udjela potvrđuju nezadovoljavajući smjer kojim se Hrvatska vodi ili nemogućnost izvršnog voditeljstva za promjenom istog. Vrlo su slični odgovori i na pitanja o nepopularnosti ili popularnosti vođenja, dok je opći dojam u javnosti ukupna neuređenost, ali i iznenađujuće uvjerenje kako nema drugih.

Upravo se u takvom razmišljanju jasno vidi politička programiranost, kao da netko tko je neupitno obrazovan, sposoban i dokazan izvan političke javnosti i ima izraženu osobnost mora biti u istoj toj javnosti i poznat poput pozicijskih namjesnika. Posljedica je to političkog determinizma prihvaćenog posebno u interesnom i podaničkom javnom novinskom djelovanju, u kojem se sve svodi na političko mišljenje uglavnom utemeljeno na osobnom ili ideološkom osjećaju ili postupanju i javnom djelovanju u funkciji dohvata vlasti ili nastavka vladanja.

Učestalost javne prisutnosti ili još bolje obavezne i nametnute javne prisutnosti, čak i neovisno o rezultirajućem djelovanju u nacionalnom interesu ili interesu hrvatske domicilne populacije, ostavlja jasne tragove u hrvatskom društvu i hrvatskoj biračkoj i glasačkoj populaciji. Ista se ta populacija, uvjetovano demografskim trendovima i posebno demografskom negativnostima koje su svom silinom zahvatile Hrvatsku, mijenja od izbora do izbora i neovisno samo o političkim preferencijama utječe na izbornu konačnost.

Politički otkloni

Između dvojih izbora u četiri godine u Hrvatskoj, biračku je populaciju, a u prevladavajućem dijelu i glasačku, napustilo prirodnim putem gotovo 230.000 osoba, dok je istodobno pravo glasa s punoljetnošću dobilo oko 150.000 mladih. Demografske su to promjene koje jasno potvrđuju smanjivanje ukupne biračke populacije, prevladavanje u biračkoj i izvjesno glasačkoj populaciji starijih osoba, a dijelom i manji postotak izlaska na izbore. Tijekom dvaju vladajućih izvršnih mandata promjene dosežu više od 450.000 osoba kojih više nema (smrtnost populacije) i oko 300.000 novih birača pa sve to u ukupnom zbiru potvrđuje promjenu biračkog tijela samo prirodnim putem do petine ukupnog. Prema istom principu moguće je izračunati i promjenu biračkog tijela od popisa stanovništva 1991. do 2021. godine do razine veće od 50-postotnog udjela pa se prema tome pristupi u političkom djelovanju moraju mijenjati neovisno o postavljenom programskom i ideološkom okviru.

Zato izbori (zapravo predizbori) nisu više samo utrenirana politička obraćanja i najavljivanja, već bi trebali biti zasnovani na izvršnom djelovanju prema željama, potrebama i vrednovanjima populacije, izraženima u anketama i općim razvojnim i sigurnosnim potrebama zasnovanima na egzaktnim pokazateljima. Pogotovo stoga što opće zakonitosti u svim zemljama pokazuju kako se u političkoj izbornoj utakmici za treći mandat vladanja i prije njezina početka izgubi 15-20 posto glasačkog potencijala. Politički su otkloni stoga od dosadašnjeg vladanja, potvrđeni anketnim nezadovoljstvom smjerom kojim se Hrvatska vodi, očekivani i posljedično uz pojačani udio protestnog glasanja mogu usmjeriti i same rezultate izbora. Pripreme stoga izborne utakmice ne mogu više biti dosadašnji utrenirani politički standard, nego se trebaju zasnivati na elementarnoj znanstvenoj logici promjena i očekivanja.

Uvažavajući sve demografske promjene, rezultate svih javnih istraživanja i sve egzaktne razvojne i socijalne pokazatelje, politički bi se stranačko-partijski sustav konačno trebao usmjeriti prema hrvatskoj stvarnosti, iako je moguće kako će i na nastupajućim izborima prevladati već ustaljena potreba i želja samo za vladanjem. Upravo je takav obrazac političke borbe usporio i prizemljio Hrvatsku, a njega potvrđuje gola činjenica kako dosad tijekom vladanja Hrvatskom nije bilo ni jednog primjera ministarske i zastupničke pozicijske ostavke zbog odgovornosti prema biračima ili neispunjavanja obećanog i programski postavljenog prije dohvata vlasti.









Pripreme za utakmicu

Vladanje se Hrvatskom pretvorilo u strast vladanja i ideološkog dokazivanja gotovo na svim razinama, a početni je idealizam po dohvatu slobode polako i sigurno pretvaran u interesnu ideologiju unutar koje su bila i jesu moguća sva zbližavanja neovisno o programskim, ideološkim i inim različitostima i posebno neovisno o nacionalnim razvojnim potrebama. Najbolji je primjer toga odnos prema najvažnijem nacionalnom pitanju – demografskom.

Pripreme su za predizbornu i izbornu utakmicu počele relativno rano i po svemu viđenom s obje strane gotovo su vođene po preslikanim obrascima iz prijašnjih utakmica. Vodeći na tablici ni u jednom segmentu ne vide stvarnost i u svim svojim postupcima vide samo savršenstvo, dok u pratećim ekipama vide i naglašavaju samo nesposobnost (uglavnom pojedinačnu) približavanja vrhu. Obostrani se napadi svode na osobne animozitete i teško je u Hrvatskoj u takvim okolnostima i odnosima očekivati nakon izbora vrijednosnu izvršnu selekciju neovisno o pripadnosti i političkoj usmjerenosti. Još je teže očekivati suglasje o ključnim strateškim nacionalnim interesima i zajedničko podizanje Hrvatske na razvojnu razinu sukladnu hrvatskom prostornom i ljudskom potencijalu. Razdvojenost će i nakon ovih izbora koji slijede najvjerojatnije ostati svemirska, a demografski nestanak Hrvatske neumitna stvarnost ako budući koalicijski savezi ne uvjetuju postavljanje vrijednosnog sustava umjesto osobnog interesnog.

Prateći dosadašnji tijek priprema, nije teško uočiti pozicijski nastavak po istom obrascu: red obećanja, red smanjivanja poreza, red umirovljeničkih pogodnosti, red samohvala, red najava obnove, red povlačenja fondovskih sredstava, red osobnih napada na protivničku stranu, red obrane pripadnika i sljedbenika, red novog ustrojavanja, red najava, red prikazivanja uspješnosti, red investicijskih želja, red potvrđivanja rejtinga, red negiranja mogućnosti drugih, red europskog modernizma i tako dalje ustaljenim redom. Odgovor na uspostavljeni redoslijed s druge je strane temeljen uglavnom na napadima i u cijelosti opća politička slika i utakmica kod mladih koji dolaze ostavlja dojam političkog determinizma i podiže političku apatiju do bezvoljnosti izlaska na izbore.









Nametnuti uzorci

Zajedništvo kakvo je bilo u najtežim vremenima obrane i oslobađanja Hrvatske politička je sebičnost praktički izbrisala i veliki se dio biračke populacije koja se po anketama ne izjašnjava ni za koga, na dan izborne utakmice odlučuje o neizlasku na teren ili se u nevjerovanju u pozicijske ili opozicijske promjene odlučuje za bilo koga. Tako se rađaju ideološki nametnuti uzorci kojima se prevladavajuće inercijom ili u protestu priključuju mladi u stalnom očekivanju promjena nabolje.

Nametanje javnih sukobljavanja umjesto nuđenja najboljih i dokazanih izvan političkih zatvorenih interesnih krugova i njihovih razvojnih i sigurnosnih rješenja odmiče racionalnu hrvatsku biračku populaciju od političkog miljea i usmjerava je prema uređenim sredinama izvan Hrvatske. Tamo gdje im se vjeruje i tamo gdje se po osnovnim vrijednosnim mjerilima uvažava njihov rad. Politička dominacija u svemu uvela je politički determinizam kao novu ideologiju, održavanu primarno po stranačko-partijskoj pripadnosti i sljedbenosti i promoviranu medijski kao primarnu osnovu uspješnosti.

Odigravanje izborne utakmice u takvim nametnutim okolnostima političkog vrednovanja i sa sastavima bez promjena rezultirat će ponajprije ovisno o udjelu glasača u ukupnom broju birača. Izlaskom na izbore s 40-45-postotnim udjelom utakmica će se prelomiti tehničkim dohvatim birača i kasnijim poslijeizbornim savezima ovisno o stranačkoj organiziranosti, a s izlaskom 55-60 posto glasača moguće je očekivati i promjene. Naravno, moguće je i drugačije usmjeravati izlaske i rezultate i nisu to izborne jedinice niti će prelomiti tijek utakmice futuristička najavljivanja, već samo čvrsto stajanje iza strateških nacionalnih programa, općeg nacionalnog zajedništva i pojedinačne dokazanosti izvan političkih utakmica.