‘HDZ IH JE SKROJIO PO SEBI!’ Raskrinkao plan za izbore: ‘Butković će konačno moći glasati za sebe, a tu su Hrebakova i Štromarova krpica’

Autor: Mia Peretić

Jutro je u Saboru bilo zaista burno, a nakon glasanja, zasjedanje je nastavljeno slobodnim iznošenjem stajališta po klubovima zastupnika.

Karolina Vidović Krišto govorila je o strancima koji dolaze raditi u Hrvatsku, koja nije bila sposobna zadržati i platiti svoje građane.

“Vlada je odobrila 180 tisuća radnih dozvola za strance, toliko je manje radnih mjesta za hrvatske građane. Hrvatska treba skrbiti za hrvatske građane. Primjerice, Njemačka nakon ujedinjenja, važne industrijske grane prepoznale su da imaju mogućnost povećanja profita koristeći jeftinu radnu snagu iz postkomunističkih zemalja. Tadašnji njemački kancelar Helmut Kohl upozorio je gospodarstvenike, podsjetio ih je da su tehnološki razvitak postigli zahvaljujući Njemačkoj, a planove za preseljenjem proizvodnje u druge države nazvao je gramzivim. To je urodilo plodom, niz tvrtki izgradilo je pogone u istočnoj Njemačkoj, a ne u drugim državama”, rekla je Vidović Krišto.





A što radi naša Vlada, pita se.

“Hrvatska Vlada asistira pohlepnim strukturama. Kako je moguće da kvadrat stana u Zagrebu košta oko 3000 ili 4000 tisuća eura, a ukupna investicija u gradnju je oko 1500 eura po kvadratu? Građevinski radnik zarađuje nešto iznad 1000 eura. Niske plaće i loši uvjeti rada prisiljavaju građevinske inženjere i radnike da odlaze u Njemačku ili Švicarsku gdje zarade trostruko. Ako je cijena kapučina u Makarskoj ista kao u Münchenu, bilo bi u redu da plaća konobara bude približno ista. Ali nije. Nekritično dovlačenje radnika iz Nepala i Indije, koje onda zlostavljaju i iskorištavaju te smještaju u nehumanim uvjetima je amoralno, a iz perspektive građana to je lopovluk. Vlada ne može dijeliti radne dozvole za poslove koje mogu raditi hrvatski građani. Ova Vlada nema osjećaj za hrvatskog građana, već za oholu elitu. Hrvatska sve više sliči južnoameričkim diktaturama. Kada bi institucije funkcionirale, uspijevali bi pošteni i vrijedni, a Hrvatskom ne bi dominirali korumpirani. Nema države koja može biti uspješna, a da u njoj vlada nered”.

Milanović Litre kao Sačić: Supruga aboliranog policajca SAO Krajine

Marko Milanović Litre iz kluba zastupnika Hrvatskih suverenista govorio je na tragu svog kolege Sačića, koji je tijekom jutra u Saboru spominjao učiteljicu Snežanu Šević i njezinu knjigu u kojoj o hrvatskim braniteljima piše na pogrdan način.

“To je supruga Branislava Ševića, aboliranog policajca SAO Krajine. Ona je dobila nagradu, izlaže na skupovima. Pozivam na hitno djelovanje institucija, očekujem očitovanje ministra obrazovanja Radovana Fuchsa“, rekao je Milanović Litre.

Bauk o izbornim jedinicama: Frankenstein prijedlog

SDP-ov Arsen Bauk govorio je o jednoj od vrućoj tema uz poreznu reformu, a radi se o preoblikovanju izbornih jedinica.

“Sutra bismo, nakon dugo vremena, trebali biti formalno upoznati s prijedlogom Zakona o izbornim jedinicama koje će predložiti Ministarstvo pravosuđa i uprave. Jasno je da se tu radi o političkoj odluci. SDP je davno u proceduru uputio prijedlog zakona o izbornim jedinicama, predložili smo da se one naprave relativno normalno bez dojma političkog pogodovanja. Kao što je za vrijeme ove Vlade i prethodnih, većina ministarstava upravo tako organizirana. Dakle, da u svojoj organizacijskoj cjelini na terenu ima više županija. To je bio naš prijedlog. I da se granice županije poštuju kao granice izbornih jedinica. Sutra će karta biti predložena, ali uzet ću pravo ekskluziviteta prezentirati kako će to izgledati”, rekao je Bauk i izvadio sliku Frankensteina.









“Posebno 7. izborna jedinica. Koja je značajka novog prijedloga? HDZ je odlučio da to bude sustav 14 puta 10, dakle 10 izbornih jedinica s 14 zastupnika. Nema tog SLIKARA, pisca koji može u postojećim kartama Hrvatske napisati da 10 izbornih jedinica izgleda normalno. Umjesto 17 županija koje su sačuvane u jednoj izbornoj jedinici će biti 14. Nove županije koje će biti podijeljene između izbornih jedinica će biti Zadarska, Sisačko-moslavačka i Koprivničko-križevačka. I tu dolazimo do krpica i zakrpa”, kaže Bauk pa nastavlja.

“Uočava se u karti 8. izborne jedinice da se pojavio Novi Vinodolski, a da su Matulji otišli u sedmu. To je Olegova zakrpa kako bi Butković konačno mogao glasati sam za sebe. Od prijedloga gospodina Pokosa se vidi da je Varaždinska županija ostala ipak cijela. To je Štromarova krpica. Imamo i slučaj da Bjelovarsko-bilogorska županija ostaje cijela, to je Hrebakova krpica. Imamo zakrpu slavonsko-podravsku, a zbog manjka broja birača u Slavoniji, 4. izborna jedinica se proteže skoro do Varaždina. Ako se demografski trendovi nastave, morat će i do Ljubljane. Tu nema stručnih analiza, HDZ je odlučio izborne jedinice skrojiti po svojim potrebama. Nemojte nas uvjeravati da se radi o stručnim kriterijima. Stručni kriterij bi bio da se grupiraju županije u pet ili sedam izbornih jedinica. Evo, 7. izborna jedinica počinje na otoku Viru, do općine Matulji sjeverno od Rijeke pa na istok do Kutine, možda i dalje. Obuhvaća cijelu Liku i Karlovačku županiju. I zato taj prijedlog zaslužuje naziv Frankenstein prijedlog”, rekao je zastupnik Bauk.