HDZ I SDP U KOALICIJI? Arsen Bauk progovorio o mogućnostima velikog okupljanja!

Autor: Dnevno

SDP-ov Arsen Bauk u N1 Studiju uživo komentirao je govor premijera Plenkovića tijekom podnošenja godišnjeg izvješća o radu Vlade.

Komentirao je izjavu Kreše Beljaka koju je dao na N1 Televiziji kako će, prema njegovim informacijama, doći do izvanrednih izbora, i to 5. siječnja.

“Mi izvore u HDZ-u te vrste kao gospodin Beljak nemamo, ali onda koristimo informacije koje ima gospodin Beljak.”

Komentirao je i hipotetsku situaciju – bi li SDP na idućim parlamentarnim izborima koalirao s HDZ-om da je to jedini način formiranja većine te je li moguća koalicija SDP-a i HDZ-a.

“Nakon sljedećih parlamentarnih izbora nije moguća koalicija SDP-a i HDZ-a. Kada budu jasniji rezultati izbora, onda ćemo Vladu sastaviti ili mi s nekim ili HDZ s nekim. Ako to ne bude moguće, bit će novi izbori.”





Naglasio je kako SDP nikako ne bi išao u koaliciju s HDZ-om.

“Pa recite mi kojom bi mi politikom išli u izbore? Kritizirati Vladu, ali onda da kažemo – ako baš budemo morali, idemo s njima? Ne bi bili prvi, ali nismo mi HNS.”

“Moja opcija je prije novi izbori nego velika koalicija. To je moj stav i stav velikog broja stranačkih dužnosnika koji su to iznosili, tako da smatram da je to stav stranke, kazao je Bauk.