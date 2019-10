HDZ I HNS ZAPRIJETILI SINDIKATIMA: ‘Ako ne pristanete na uvjete štrajk neće biti plaćen’

Autor: Dr. K./dnevno.hr

HDZ i HNS ipak su postigli politički dogovor da njihova koalicija ostane na okupu, unatoč najavama s obje strane da nema popuštanja i da će se vladajuća većina raspasti zbog povišica učiteljima i nastavnicima, zaključak je nakon jučer održanog koalicijskog sastanka u Banskim dvorima na kojem je partnerima predstavljen nacrt proračuna za iduću godinu.

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak je nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom financija Zdravkom Marićem objavio kako je plan da se obrazovnim djelatnicima koeficijenti za plaće povećaju za dva posto od 30. lipnja iduće godine. Smatraju da će to zadovoljiti sindikate, a ako ih ne zadovolje, onda, kako doznaje Jutarnji list, Vlada neće platiti dane štrajka u školama.

“To je politički dogovor koji će biti predstavljen sindikatima. Mene veseli da pored rasta osnovice od 6,12 posto imamo za pola godine i povećanje koeficijenata za učitelje od dva posto, da oni koji rade na reformi i dalje budu aktivni”, poručio je Vrdoljak.

Drugi izvor iz HNS-a kaže kako su napokon došli na svoje i da to njih zadovoljava, a ako sindikati ne pristanu, neće im se platiti dani u štrajku.

Vrdoljak je rekao i da s ovim prijedlogom ide na sastanak vrha HNS-a na kojemu će predložiti da se taj dogovor prihvati i da HNS-ovi ministri dođu na sjednicu Vlade. Kako doznaje Jutarnji list, ići će se u izmjene Uredbe o koeficijentima do 30. lipnja, a ako do tog datuma ne bude Uredbe, onda će se ići s dodatnim povećanjem koeficijenata za dva posto za učitelje i nastavnike, ali i druge podcijenjene sektore.





“Dogovorili smo se da idemo s proračunom kakav je predvidjela Vlada, a Uredba o koeficijentima će biti gotova do 30. lipnja. Ako ne bude do tada gotova, onda bismo išli s dva posto gore za one koji su u ovom trenutku podcijenjeni, tu su i policajci, osim učitelja”, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Nakon što je završio službeni sastanak oko 16.40 sati, predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak i premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković ostali su nasamo dalje brusiti detalje rješenja i bilo je jasno da se ide u smjeru dogovora kako bi se danas na Vladi usvojio proračun i s rukama dvoje HNS-ovih ministara.