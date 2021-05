HDZ I DALJE VJERUJE U FILIPOVIĆA! Reiner likuje nad SDP-om: ‘Tomaševića su proglašavali pobjednikom, sad vidimo da to nije baš tako’!

Autor: N.K

Portal Dnevno iz minute u minutu donosi najnovije informacije iz izborne noći. Ostanite uz nas i doznajte tko je od kandidata na lokalnim izborima odnio pobjedu.

U stožeru HDZ-a potpredsjednik Hrvatskoga sabora Željko Reiner i Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved govorili su o rezultatima HDZ-a na ovim lokalnim izborima prema izlaznim anketama.

I jedan i drugi smatraju kako će Filipović ipak ući u drugi krug te da je HDZ opet pokazao kako je prva stranka u Hrvatskoj.

Reiner smatra kako HDZ stoji vrlo dobro, a posebno je zadovoljan rezultatima u Rijeci.

“Sasvim je jasno da ćemo daleko bolje stajati u Rijeci nego na zadnjim izborima. Što se tiče Zagreba, znamo da su mediji mjesecima proglašavali Tomaševića za sigurnog pobjednika. Sad to baš nije tako. Naš kandidat je tu. Vjerujem da će ući u drugi krug. Mi zapravo stojimo jako dobro. U svim ostalim gradovima u kojima smo i prije obnašali vlast i sada stojimo odlično – rekao je. Upitan za rezultate u Splitu, kazao je: – To treba tek vidjeti kako će biti na kraju. Sada stvari izgledaju možda drugačije nego što će biti kasnije. Izvjesno je da je HDZ prošao jako loše u Splitu, kao i u ostalim gradovima, a kako će cijela priča završiti to ćemo tek vidjeti. Ovo su bile samo izlazne ankete”, zaključio je Reiner.

Medved vjeruje u Filipovića

“Drago mi je da je izlaznost relativno velika. Ono što možemo već sad prepoznati da je HDZ u proteklih 5 godina zadržao ulogu prve stranke u RH. Ono što očekujemo je da će to biti najmanje kao rezultat prije četiri godine. Posebno mi je drago da imamo u Osijeku, Splitu, a vjerujem i u Zagrebu, kandidate koji ulaze u drugi krug. Strpimo se neka se izbroje glasovi. Ja sam uvjeren u ulazak u drugi krug Davora Filipovića. A u drugom krugu će dobiti još dodatnu mogućnost za predstaviti se kao najbolji kandidat za gradonačelnika”, rekao je Medved.