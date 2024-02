HDZ epitetima počastio oporbu zbog prosvjeda: ‘Došli su samo zbog sendviča’

Autor: Dnevno.hr

Jedanaest lijevo-liberalnih oporbenih stranaka organiziralo je prosvjed pod nazivom “Dosta je! Odmah na izbore”, kako bi zatražili raspisivanje parlamentarnih izbora te zaustavljanje kriminala, korupcije i uzurpacije vlasti od strane HDZ-a. Povod za prosvjed koji je održan na Markovu trgu bilo je imenovanje Ivana Turudića glavnim državnim odvjetnikom.

Tijekom dana su s brojnih strana pristizale različite reakcije. Vladajući su se oglasili nekoliko puta. Premijer Andrej Plenković je s Bečke sigurnosne konferencije stigao u brodogradilište Treći maj i prokomentirao prosvjed. U cijelu je priču uvukao i predsjednika Republike, Zorana Milanovića, a spomenuo je i brojne povijesne ličnosti.

“Hrvatska je demokratska zemlja, svatko može govoriti što želi u okviru zakona. Ovo je skup radikalne ljevice, osam godina su u oporbi. Poruke su bile vulgarne i primitivne, plod Milanovićeva stila divljaštva, svaka šuša misli da može vrijeđati. Ako povezuju Tuđmana i moju Vladu, meni je to drago. Ovaj skup je pokazao da imamo dvije političke Hrvatske, jednu koja radi i rano se diže. Isti oni koji su pozvali ljude na Markov trg bili su protiv pomoći Ukrajini”, rekao je oštro premijer i nastavio:

‘Polučit će nikakav uspjeh’

“Protiv čega se prosvjeduje? Da je SDP u četiri godine podigao plaću? Za 25 eura. Možemo živjeti u mržnji ili Hrvatskoj koja se rano diže i radi na tome da građani bolje žive. Padnu na ispitu o Zakonu hrvatskom jeziku. Tko su ti? Čiji su to interesi. Demokracija da, isključivost i vrijeđanje ne. Moje društvo su ljudi koji rade. Oni kojima je drago da je novi glavni državni odvjetnik rehabilitirao Stepinca”, poručio je iz Rijeke istaknuvši da “Hrvati nikad nisu živjeli bolje nego danas”.

Potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved poručio je da oporba “i dalje sve svoje politike bazira na mržnji prema HDZ-u, prema Vladi, a to nikada nikome nije uspjelo”. Dodao je da se od stranaka koje nisu na vlasti očekuje da imaju konkretne programe, ali i da on to zasad ne vidi.

“Tih jedanaest stranaka imaju pravo na artikuliranje svojih stavova i svojih pozicija, ali ne vidim da oni to mogu ostvariti uspješno. Čak mislim da ovime neće polučiti, ne samo za njih željen, nego nikakav uspjeh”, izjavio je ministar i dodao da će izbori, kad god budu, to pokazati.

‘Ljevica je potvrdila svoju nemoć’

O prosvjedu su se oglasili i iz vladajućeg HDZ-a. Na Facebooku su gotovo ponovili slične teze, ali nešto slobodnijim stilom. Spočitavali su oporbi, koju su pritom častili “brojnim epitetima” da su odabrali Markov trg zbog toga jer se brzo popuni. Imali su primjedbe i na izvještavanje dijela medija.

“Hrvatima je sada sasvim jasno zašto je proturazvojna, autoritarna ljevica odabrala Trg sv. Marka za ‘prosvjed’. Taj se prostor popuni već s 500 ljudi. Stoga su portali koji su tjedan dana pružali gorljivu potporu Grbinu, Benčić i Mrak Taritaš danas i izišli s apstraktnom formulacijom o ’tisućama ljudi’. Stvarna brojka ‘ubila’ bi ljevičarska nabrijavanja o ‘velikom prosvjedu’, ‘prepunom Gornjem gradu’, ‘krcatom Markovu trgu’. Portali koji nisu skloni retrogradnoj ljevici objavili su pak da se okupilo ‘malo više od 1000 ljudi’. Prema našoj skromnoj procjeni, ipak ih je bilo više – oko 3.000 – kada se pribroje i okolne ulice i trgovi. A koji nipošto nisu bili ‘dupkom puni’, što će vam potvrditi i slika s Katarinina trga”, napisali su iz HDZ-a i dodali:









“Nije se, uostalom, skroz popunio ni ograđeni prostor na Markovu trgu. Svejedno, neka je prosvjednika bilo i duplo – 6.000! I trostruko – 9.000! Neka se uračunaju i ako su došli samo zbog sendviča koji su im nuđeni. I što sada? Ništa. Sve je isto kao prije ove subote. Vlada RH nastavlja raditi posao za koji je dobila povjerenje hrvatskih građana, a oni će dalje rušiti, opstruirati i podmetati. Ljevica je potvrdila svoju nemoć. Ma koliko će se nadolazećih dana tješiti i napumpavati događaj, svjesna je stvarnog odaziva. Definitivno se u ovoj kampanji neće usuditi organizirati skup na nekom većem prostoru”, zaključili su.