HDZ ĆE POKUŠATI ‘ZAROBITI’ HRVATSKU! Recept za pobjedu na velikim izborima je spreman: Kroji se zakon koji bi mogao sve promijeniti

Autor: Eduard Petranović

Na inicijativu Kluba zastupnika Možemo! i Kluba SDP-a održat će se u utorak sastanak svih Klubova zastupnika u Hrvatskom saboru, na temu postupka donošenja izmjena Zakona o izborima zastupnika i Zakona o izbornim jedinicama za izbor zastupnika u Hrvatski sabor.

Predizborna godina sada već počinje punom, za koji tjedan bit će još godina dana do izbora. Naredna godina može se nazvati superizbornom jer nas očekuje trostruka bitka. Pisali smo kako bi na isti dan mogli biti izbori za hrvatski i europski parlament, a koncem 2024. trebao bi se održati i prvi krug predsjedničkih izbora.

Sad se već uvelike slažu kockice i izrađuju se izborne strategije, PR magovi i spin doktori dogovaraju poslove i pišu programe, a političari pregovaraju i dogovaraju oko predizbornih saveza.





Po mjeri partije

Ono što je također vrlo važno u predizbornoj godini jest što na dnevni red dolazi promijenjen model izbornih jedinica koje je najavio vladajući HDZ, a godinama se govori i kompletnom izbornom zakonu koji je skrojen po mjeri velikih stranaka, prvenstveno HDZ-a.

Sam Ustavni sud je prije mjesec dana ukinuo postojeći model, odnosno proglasio ga neustavnim u segmentima na koje pravnici, javnost i većina političara ukazuje danima.

U Saboru se ovih dana ponovo sastaje oporba kako bi se požalili na to da ne sudjeluju u procesu izrade novog modela izbornih jedinica, a nakon što je Ustavni sud dao rok do 1. listopada za izmjene.

Prema najavama iz vladajuće većine premijera Andreja Plenkovića, u svibnju bismo vidjeti prijedlog novog zakona o izbornim jedinicama koji će prvo čitanje u Saboru proći do ljetne stanke. U HDZ- u kažu da razmatraju opcije prekrajanja izbornih jedinica i da povećanje broja zastupnika nije opcija. Saborska oporba danas će održati sastanak na ovu temu, vladajućoj stranci zamjera se da sve radi sama i da planira zakone koji će koristiti isključivo njima.

I dok mediji špekuliraju o povećanju broja zastupnika i HDZ je izjavio kako to nije točno, mi smo pisali o suprotnom modelu – smanjenju broja zastupnika.

HDZ zapravo namjerava smanjiti broj saborskih zastupnika i na taj način odigrati igru u kojoj dobivaju na nekoliko razina.









Plenkovićev mačak u vreći

Dok bi tim manevrom otežali ulazak manjim i slabijim strankama u Sabor, prekrajanjem izbornih jedinica po modelu ovisno o novom popisu stanovništva, omogućili bi svojim “nezadovoljnijim” članovima poput slavonskih HDZ-ovaca da ostanu na istom ili zadovoljavajućem broju mandata u parlamentu.

Najavili smo i da šef HDZ-a Plenković i najbliži suradnici planiraju izbore za hrvatski i europski parlament na isti dan u svibnju naredne godine te na taj način olakšati kampanju i iskoristiti pozitivne faktore sezone i jačanja ekonomije nakon uvođenja eura i ulaska u zonu Schengena.

Iz HDZ-a smo doznali da ih nije strah oporbe i njihovih pritisaka, ali negoduju zbog činjenice da sve više ustavnopravnih stručnjaka diže svoj glas protiv izbornog zakona, pa i samog Ustavnog suda.









“Ne trebamo si lagati pa govoriti da je ovakav izborni zakon savršen, on ima svojih mana i jasnije je to nakon popisa stanovništva. No oporba sigurno nije ta koja će odlučivati kako ćemo urediti nove zakone i nemaju nikakav alat za to, osim vikanja u sabornici i pravljenja cirkusa. Mi unutar svojih krugova pronalazimo alate za unapređenje izbornih procesa i vjerujem da ćemo u skoroj budućnosti javnosti predstaviti prijedloge promjena koje su naši najviši stručnjaci napisali”, rekao nam je naš izvor iz HDZ-a početkom godine, dok je ustavnopravni stručnjak i nekadašnji član Vlade profesor Robert Podoljnjak izjavio:

Zaboravite na sezonu ‘kiselih krastavaca’

“Godinama postoje najave o promjeni zakona, kao i o rekonstrukciji izbornih jedinica. Kad je o praktičnosti riječ, s obzirom na to da su redovni parlamentarni izbori na rasporedu za 2024. godinu, izmjena zakona trebala bi ići najmanje godinu dana prije početka izbora, što je dakle 2023. godina. S obzirom na to da se još ništa konkretno nije pokrenulo, teško da se to može provesti u razumnom roku do sljedećih izbora”, rekao je profesor Podolnjak.

Osim problematike izbornih jedinica i svojevrsne okupacije Ustavnog suda, tu su i ovlasti predsjednika koje se, kako smo to vidjeli u mandatu Zorana Milanovića, vrlo nejasno i dvosmisleno tumače i stvaraju za jedne pomutnju i nemogućnost normalnog funkcioniranja države, a za druge predstavljaju posljednju branu od samovolje vladajućih koji imaju kontrolu nad svim stupovima države.

A kako je Milanović težak kamen u cipeli vladajućima i prvenstveno premijeru Plenkoviću, to bi bila točka na “i” koja će pokrenuti tektonske promjene u ovoj godini koje HDZ namjerava provesti kako bi se, između ostalog, otarasio tereta koji mu predstavlja predsjednik.

Bilo kako bilo, pretkampanja je počela, očekuje nas politički vruće ljeto, a ustavnopravne promjene će se donijeti. U kojem obliku te hoće li HDZ odigrati sve na svoju ruku, vidjet će se uskoro.