HAŠKI SUD ŠEŠELJU DOZVOLJAVA DA OD NJIH RADI BUDALE! Četnički vojvoda ne krije zadovoljstvo: Živ i zdrav svakodnevno promiče veliku Srbiju

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Prema Haškom sudu, Vojislav Šešelj odavno je trebao biti pokojni. Naime, prije nekoliko godina Šešelj je iz Haaga pušten na slobodu zbog teške bolesti, od koje se po svemu sudeći uspješno oporavio, no bez obzira na to, danas ga se ni u Srbiji ni u regiji, nigdje u Europi ne spominje u kontekstu povratka u zatvor na odsluženje kazne.

Umjesto da služi kaznu, Šešelj je danas jedna od najznačajnijih figura srpske političke scene, gostuje na tamošnjim televizijama, istupa u njihovim medijima, analizira, te ga se predstavlja kao simpatičnog starca i šarmera za čiju prošlost i zločine više nitko ne mari.

Jasno je da Šešelj u Srbiji uživa potporu predsjednika Vučića, premda se on više puta nastojao ograditi od njega, a to je vidljivo i iz ordena koji je Srpska pravoslavna crkva nedavno dodijelila Šešelju, što ne bi bilo provedivo bez Vučićeva blagoslova.





Neugodno pitanje

Uostalom, Vučić je nedavno prilično neugodno reagirao na pitanje hrvatske novinarke o tom odlikovanju stajući u obranu osuđenog ratnog zločinca. “Od koga je odlikovan? Od jedne eparhije. Pa, vi svaki dan odlikujete one koji su ubijali Srbe, o njima snimate filmove, a na to nimalo niste osjetljivi”, rekao je Vučić. Na konstataciju hrvatske novinarke da je Šešelj ratni zločinac, Vučić je odgovorio: “A da… Ovim vašima su okrenuli tu presudu na tri prema dva. Kad ih prvo osude, pa ih onda vrate, pa su onda postali junaci zbog tri prema dva presude. To pitajte nadležne eparhije SPC-a. Nisam ni pop ni vladika ni patrijarh, niti bilo što drugo i ne pada mi na pamet ni biti. A kod nas je Crkva veoma nezavisna u odnosu na državu.

Ne znam kako je kod vas Hrvata, ali mi se sekularnošću naše države veoma ponosimo”, rekao je Vučić referirajući se na Šešelja koji je s godinama prerastao u živu i najveću antireklamu Haškog suda jer je u Srbiji i danas aktivan kao vodeći širitelj ideologije mržnje, podjela, straha i netrpeljivosti. Dobro je poznato da je nakon liječenja karcinoma šef Srpske radikalne stranke iz Haaga pušten na slobodu, a on pak tu slobodu koristi da se i danas predstavlja kao četnički vojvoda, unatoč pravomoćnoj presudi od deset godina zatvora za ratne zločine počinjene nad vojvođanskim Hrvatima.

Promiču tako Šešelja i srpski mediji u kojima je svojedobno komplimentirao banjolučkom gradonačelniku Drašku Stanivukoviću nazivajući ga političarom velikog potencijala, dok je s druge strane za Šešelja Milorad Dodik čovjek kojega je pregazilo vrijeme, što bi se moglo reći i za Stanivukovića koji je pozornost javnosti u BiH privukao među ostalim i poziranjem s četničkom zastavom. Nije ni Šešelj daleko od četničke politike, on još sanja veliku Srbiju i promovira sramotnu knjigu pod naslovom “U Srebrenici nije bilo genocida”.

Tijekom promocije njegovi su stranački kolege napali i iz dvorane izbacili prosvjednike iz nevladinih organizacija, pri čemu su osnivačicu Fonda za humanitarno pravo i antiratnu aktivisticu Natašu Kandić gotovo iscipelarili, bacajući je na pod. Kada gostuje u srpskim medijima, tamošnji novinari redovno ga tituliraju kao dr. Šešelja, a on na dnevnoj bazi gostuje u emisijama raznog sadržaja, uključujući i one u kojima se govori o zdravlju.

U tim emisijama Šešelj vrijeđa zdrav razum i progovara o svojoj pobjedi nad karcinomom debelog crijeva koji mu je tijekom boravka u Haagu navodno metastazirao i na jetra. Prema Šešeljevim riječima, šest ciklusa kemoterapija i promjena načina života rezultirali su izlječenjem, i sve to zato što je počeo izbjegavati lošu hašku hranu te počeo svakodnevno ispijati sok od aronije, cikle, peršina, celera, mrkve i nekih začina. Iako mnogi i danas sumnjaju u Šešeljevu bolest, on medijski prostor u Srbiji koristi kako bi tvrdio da se trudio da drugi nikada ne primijete njegovu patnju, što je prilično dvojbeno.

Dokazani zločini

Dvojbe zato nema oko toga da je Šešelj svojedobno bio stranački šef srpskog predsjednika Vučića, ali i da se u Haag nikada nije morao vratiti jer mu je u desetogodišnju zatvorsku kaznu uračunat 11-godišnji pritvor u Scheveningenu. Žalbeno vijeće zaključilo je, međutim, da je Šešelj kriv za ratni zločin progona, deportacije i poticanja deportacije hrvatskog naroda iz Vojvodine, gdje su u svega 20-ak dana Šešelj i šešeljevci iz Hrtkovaca ubojstvima, pljačkama i prijetnjama protjerali 600-tinjak obitelji koje ondje više ne žive.









One godine kada je Šešelj osuđen u Haagu, njegova Srpska radikalna stranka u Hrtkovcima je pored Katoličke crkve kupila kuću i organizirala vlastiti “otadžbinski” kongres slaveći progon Hrvata i nesrba, o čemu Šešelj i danas priča s ponosom, uz odlikovanja koja su mu dodijelili predstavnici Srpske pravoslavne crkve, ali i uz laskanja srpskih novinara i srpskih medija nad koje je Vučić odavno stavio šapu, gušeći njihovu slobodu i slaveći tipove poput Šešelja koji vrlo vjerojatno izgovaraju sve ono što i sam Vučić misli, ali se suzdržava to izgovoriti jer njeguje zapadnjački imidž koji mu u ovom trenutku politički odgovara.