HASANBEGOVIĆ ‘RAZVALIO’ VELJAČU I MILANOVIĆA! Doktor nije birao riječi: ‘Nismo još ni svjesni što se događa’

Autor: D.V

“Jelena Veljača i različita piskarala sada se zgražaju nad Putinom i uhićenjima prosvjednika po moskovskim ulicama, a tražili su uhićenja hrvatskih građana koji su se protivili stožeraškoj represiji”, izjavio je u Bujici, na Z1 televiziji, dr. Zlatko Hasanbegović, dopredsjednik Kluba DP-a u Hrvatskom državnom saboru.

“Ratni ciljevi ruske ekspanzionističke politike na Ukrajinu, objašnjeni su u ključnim govorima Vladimira Putina, koji su trajali po sat vremena, samo što ih je malo tko pozorno slušao,” tvrdi Hasanbegović pa dodaje da je u “tim govorima iznensena ideološka, duhovno-politička i intelektualna pozadina ruske agresije. Do nje nije došlo preko noći, ona je pripremana desetljećima… Imena kao Surkin, Dugin i Solženjicin, neka su vrsta ideologa novonastaloga stanja”.

Tvrdi i da kada Putin koristi pojam “denacifikacija”, on zapravo prikriva stoj stvarni cilj, a prevedeno to znači deukrajinizacija i likvidacija ideje o posebnom ukrajinskom nacionalnom i državnom identitetu.

“Priče o NATO paktu i nekakvoj neutralnosti Ukrajine potpuno su irelevantne,” smatra Hasanbegović: “Bilo kakva ukrajinska država, a koja ne bi bila ruska gubernija i sastavni dio tzv. ruskoga sveta, u Putinovoj koncepciji ne postoji.”

U ovim smo trenucima suočeni s jednom drugom vrstom stvarne epidemije, napominje Hasanbegović pa pojašnjava:

“Na djelu su delokosežne i bespovratne promjene u međunarodnim odnosima. Svijet kakav smo poznavali, pred našim očima, zauvijek nestaje. Nismo još ni svjesni što se događa u Ukrajini i koje su prave duhovne, geopolitičke, ideološke silnice i pozdina koja stoji iza tih događaja”.

Prokomentirao je Milanovićeve izjave o Putinu i Dodiku, koje su mnogi protumačili kao svojevrsnu podršku, što je izazvalo nacionalni i međunarodni skandal.

“Milanović je dao nekoliko izjava uoči ruske agresije i to na vrhuncu krize kojoj epilog znamo, a koji je malo tko očekivao… Kada gledamo post festum, to je bilo potpuno očekivano. On je tu eskalaciju relativizirao i ponavljao jedan vrlo ukorijenjeni, a po mome sudu – besmisleni narativ, po kojem za eskalaciju odgovornost snose Zapad i NATO, a zapravo je snosi ruska ekspanzionistička politika, koja je izvela agresiju na ukrajinsku državu”, zaključuje Hasanbegović za Bujicu.