HANŽEK ODGOVORIO GDJE JE ZAPELO S OBNOVOM NA BANIJI: ‘Znate, kriv je rat u Ukrajini!’. Netko bi ga trebao podsjetiti da je od potresa do rata prošlo 13 mjeseci

Autor: Dnevno.hr

Državni tajnik Središnjeg ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Gordan Hanžek govorio je za N1 o obnovi kuća na Baniji.

“Kao što je rekao potpredsjednik vlade Tomo Medved, 53 kuće danas gradimo i to su zamjenske obiteljske kuće. Tvrtka koja radi na kući gospodina Kucka izvodi radove na 15 lokacija istovremeno. Potpisali su ugovor po javnoj nabavi prema kojem će izgraditi 30 kuća u godinu dana, s optimalnim rokom izgradnje jedne kuće u četiri mjeseca. Držimo se zakona i ugovora, a izvoditelj je toga svjestan. Do kraja 6. mjeseca bi ta kuća morala biti gotova”, rekao je Hanžek najavivši da bi do kraja kolovoza trebali započeti radovi na oko 200 kuća.

"Do kraja ljeta misle završiti postupak javne nabave za 500 kuća i uvoditi izvođače radova u posao", objasnio je.





Objasnio je kako su na sporiju obnovu utjecali rat u Ukrajini, poremećaj na tržištu plastike, aluminija, čelika i opća gospodarska nesigurnost kao i da su zbog manjka radne snage poskupjeli radovi.

“Program mjera rađen je daleko prije i generirao je cijene prije godinu dana. Svjesni smo svi povećanja cijena i primjenom tih cijena ne stimuliraju se ljudi koji su spremni za samoobnovu. Što se nas tiče u Središnjem državnom uredu, mi provodimo sve postupke obnove postupcima javne nabave i nismo ograničeni tim cijenama, nego stvarnima na tržištu. Cijena je porasla za nekakvih 60 eura po kvadratu”, govori Hanžek.

Središnji ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje je zaprimio 1.100 zahtjeva za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća i 5.500 zahtjeva za konstrukcijsku obnovu, a doneseno je 697 odluka za konstrukcijsku obnovu i 156 odluka za izgradnju zamjenskih obiteljskih kuća.