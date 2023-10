Hamas upao na festival u pustinji: Širi se šokantna snimka otmice studentice

Autor: Dnevno.hr

Društvenim mrežama poput požara se proširila navodna uznemirujuća snimka otmice mlade Izraelke.

Dok je sjedila na stražnjem dijelu motocikla terorista, ispruženih ruku usmjerenih prema svom bespomoćnom dečku, studentica Noa Argamani moli za svoj život.

“Nemoj me ubiti! Ne, ne, ne”, vikala je, no napadač je samo ubrzavao. Noa od tog trenutka nije viđena. Njezin dečko, Avi Nathan, izbezumljen i bespomoćan, ostavljen je u pustinji. I on je nestao bez traga.





This young Israeli girl, Noa, was attending a dance festival in Israel when Palestinian terrorists attacked. She has been kidnapped and taken into Gaza. #IsraelUnderAttack #Gaza pic.twitter.com/v1OIP7F8gH — Ari Ingel (@OGAride) October 7, 2023

Partijali u pustinji

“Zamislite kako je njezinoj obitelji”, komentirao je njezin cimer sa sveučilišta, Amir Moadi. Saznali su da je oteta tek kada su slučajno naišli na snimku na internetu.

Zajedno sa stotinama drugih mladih Izraelaca, Noa i Avi uživali su u glazbenom festivalu mira u pustinji kada su bili prisiljeni bježati spašavajući svoje živote od Hamasovih terorista.









Partijaneri su se okupili na glazbenom festivalu kod kibuca Re‘im, kraj Pojasa Gaze, kako bi proslavili kraj vjerskog praznika Sukot. No zabava se pretvorila u kaos nakon što su palestinski teroristi počeli ispaljivati rakete i pucati na gomilu.









‘Njezini roditelji su u šoku, ona im je jedino dijete’

Međutim, ona nije jedina, navodno su i deseci drugih oteti i odvezeni preko granice u Pojas Gaze.

Snimke koje kruže društvenim mrežama pokazuju stotine ljudi kako vrište i plaču dok su pješice bježali s mjesta, progonjeni zvukovima pucnjave.

“Trebao sam ići na zabavu u pustinji, ali sam u zadnji čas odlučio da ne idem”, rekao je Amir. ‘Zadnji put smo se čuli s njom jutros oko 10 ili 11 sati kada nam je svima poslala poruku da su teroristi otvorili vatru i da sve jure, ali da su oboje na sigurnom i skrivaju se.

Od tada se nismo čuli s njima, ali onda smo, nažalost, vidjeli uznemirujuće videosnimke njezine otmice na internetu. Obitelj se slaže s tim da ovo objavimo jer žele da je puste i nadaju se da netko može pomoći. Njezini roditelji su u šoku i ne mogu ni govoriti. Ona im je jedino dijete”, dodao je.

London doctor tells me his teenage son witnessed harrowing attack at a nature party near Kibbutz Re’im in South Israel. Gunmen strike, injuring many. He and his friends ran to safety as others shot dead in front of their eyes. #Israel [Video]👉 pic.twitter.com/lsAel1ZzjL“ — Guy Lynn (@guy_lynn) October 7, 2023

‘Upravo se vratila sa Šri Lanke’

‘Ona je tako ljupka, pozitivna žena, uvijek ljubazna i voli putovati. Upravo se vratila sa Šri Lanke. Ne možemo vjerovati da bi se ovako nešto dogodilo kod kuće.‘

Na glazbenom je festivalu sudjelovalo najmanje tisuću izraelskih partijanera, a dio njih je bio smješten u kampu u pustinji.

Podsjetimo, Hamas je u subotu ujutro pokrenuo veliki napad na Izrael s tisućama ispaljenih raketa i neviđenim napadom naoružanih napadača na pogranične zajednice. Zasad je ubijeno najmanje 200 Izraelaca diljem zemlje, a stotine su ranjene.