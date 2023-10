Hamas oslobodio prve taoce: ‘Tvrdnje Joea Bidena i njegove fašističke administracije su lažne’

Sukob na Bliskom istoku se ne smiruje, već se širi regijom. Događa se ‘prelijevanje’ iz rata Izraela i Hamasa, na što su zapadni dužnosnici i upozoravali.

Američke snage raspoređene u regiji suočavaju se sa sve većim prijetnjama, a američke baze u Iraku i Siriji su meta napada. Hezbolah je optužio SAD da podupire Izrael u “ubijanju nevinih ljudi” i rekla da treba napustiti Irak.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen rekla da je rizik od regionalnog prelijevanja rata Izraela i Hamasa “stvaran”. Govoreći na Institutu Hudson u Washingtonu, Von der Leyen je također rekla da se dijalog između Izraela i njegovih susjeda mora nastaviti. “Vidjeli smo arapske ulice pune bijesa diljem regije. Dakle, rizik od regionalnog prelijevanja je realan,” rekla je, dodajući da “Iran, Hamasov pokrovitelj, samo želi potpiriti vatru kaosa.” Humanitarna situacija u Gazi je istovremeno na rubu katastrofe, a bolnicama u Gazi nedostaje goriva za liječenje pacijenata. Izraelske obrambene snage istovremeno se spremaju na invaziju na Gazu.

Događaje pratite na našem portalu:

20.45 Hamas oslobodio prve taoce: Majku i kćer, državljanke SAD-a

Hamas je danas poručio da je oslobodio dva taoca iz kako kažu – humanitarnih razloga.

“To je naš odgovor na katarske posredničke napore, ali i da se dokaže američkom narodu te svijetu kako su tvrdnje Joea Bidena i njegove fašističke administracije lažne i neutemeljene – rekao je glasnogovornik oružanog krila Hamasa, Abu Ubaida.

New: Family of Natalie Raanan says they were briefed by Israeli government. They tell family Natalie is a hostage and alive.

They don’t have information on Judith because she is divorced from Natalie’s dad and officials would only release info to immediate family. pic.twitter.com/nSTyFdV6ic









— Charlie De Mar (@CharlieDeMar) October 13, 2023