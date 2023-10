Hamas objavio snimke oslobađanja taoca: Izraelci i dalje planiraju napad

Stanje nam bliskom istoku došlo je do vrhunca usijanja u petak, a napetosti se nastavljaju i u subotu. Izraelske snage poručuju kako su spremne za “iduću fazu ratovanja”, dok Hamas počinje oslobađati prve zatvorenike.

Američki predsjednik Joe Biden telefonski je razgovarao s obitelji dvije Amerikanke koje je Hamas oslobodio nakon što su provele 14 dana u zatočeništvu. “Danas poslijepodne predsjednik je telefonski razgovarao s obitelji dvije Amerikanke koje su danas oslobođene nakon što ih je Hamas uzeo za taoce tijekom užasnog terorističkog napada na Izrael”, priopćila je Bijela kuća.

12.00 Izraelska vojska: Pojačat ćemo napade

Na medijskoj konferenciji izraelske vojske poručili su kako Izrael nastavlja s provođenjem vojnih ciljeva u Gazi, uključujući i one koji predstavljaju prijetnju izraelskim kopnenim snagama, izvještava Sky News.

Glasnogovornik vojske, potpukovnik Peter Lerner, tvrdi da je u protekla 24 sata više od 150 raketa koje su ispalili Palestinski islamski džihad i Hamas zatajilo i palo na područje Pojasa Gaze.

“Ove rakete ubijaju nedužne civile”, rekao je Lerner. Optužio je palestinske skupine da “ubijaju vlastiti narod ovim neuspjelim lansiranjima”. Rekao je da je humanitarna situacija u Gazi pod kontrolom.

Vojska je na konferenciji ponovno pozvala stanovnike Gaze da se presele na jug i rekli su da će pomoć koja dolazi s granice s Egiptom ići tamo.

11.10 Izrael pozvao svoje građane da napuste Jordan i Egipat

Izrael je savjetovao svojim građanima da ne putuju u Jordan i Egipat i pozvao je građane koji su u te dvije zemlje da odmah odu, navodi se u priopćenju iz ureda premijera Benjamina Netanyahua.

“Izrael je dodatno podigao svoje upozorenje za putovanja u Maroko na razinu 3, savjetujući protiv bilo kakvog nebitnog putovanja u tu zemlju”, objavljeno je.

“S obzirom na rat koji je u tijeku, svjedoci smo značajnog porasta protuizraelskih prosvjeda u posljednjih nekoliko dana u zemljama širom svijeta, a posebno u arapskim zemljama na Bliskom istoku. Neprijateljstvo i nasilje prikazano naspram židovskih i izraelskih simbola”, objavio je ured premijera.

10.40 Objavljena snimka oslobođenih taokinja

Amerikanka Judith Tai Raanan i njezina 17-godišnja kći Natali Raanan puštene su na slobodu dva tjedna nakon što ih je otela militantska skupina Hamas.

JUST IN: LIVE VIDEO OF THE TWO AMERICAN HOSTAGES RELEASED BY HAMAS pic.twitter.com/UoicbcHiO4









— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) October 21, 2023