‘Hamas će platiti, jurišali su i masakrirali’: Izrael se zakleo na odmazdu, Gaza uskoro ostaje bez struje

Izrael gađa Gazu zračnim napadima, pogađa stotine ciljeva i pretvara četvrti u ruševine, dok se na njihovom teritoriju otkrivaju novi zločini nakon razornog napada militanata Hamasa.

Ministar obrane Yoav Gallant rekao je da je izraelske vojnike “oslobodio svih ograničenja” u borbi protiv Hamasa.

Američki predsjednik Joe Biden opisao je napad Hamasa kao “čin čistog zla” i potvrdio da je 14 Amerikanaca ubijeno, dok ostale drže taocima u Gazi. Vjeruje se da je između 100 i 150 talaca u Gazi, rekao je izraelski dužnosnik. Od subote je najmanje 1200 ljudi umrlo u Izraelu, prema IDF-u, a 900 ljudi je umrlo u Gazi, prema palestinskom ministarstvu zdravstva.

10:00 Papa poziva na oslobađanje svih talaca koje drži Hamas

Papa Franjo pozvao je na oslobađanje svih talaca koje drži Hamas. Rekao je da je jako zabrinut zbog “potpune opsade” koju je Izrael nametnuo Gazi.

09:40 Zelenski osudio je napad Hamasa na Izrael

“Sjećam se prvih dana našeg rata. Počelo je od terorističkih napada iz Bjelorusije projektilima, zatim ruske vojske. To je bila najveća tragedija. Imali smo toliko smrti, toliko mnogo. I bilo je jako važno ne biti sam. Vrlo važno i može pomoći u spašavanju vaše nacije. Spasiti živote ljudi. Stoga je moja preporuka vođama svijeta da odu u Izrael i podrže ljude. Ne govorim ni o kakvim institucijama. Samo da podržimo ljude koji su bili pod terorističkim napadima. Ljudi koji sada umiru. Vrlo je važno. Jedinstvo je važnije nego biti sam, ono je jače”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.

09:05 Izraelske obrambene snage o pokolju u kibucu: Hamas će platiti

Izraelske obrambene snage upravo su objavile komentar o masakru civila u kibucu Kfar Azazu.

“U subotu ujutro teroristi Hamasa jurišali su preko polja. Neki su sletjeli paraglajderima. Teroristi su išli od kuće do kuće, masakrirali bebe, majke i očeve u njihovim spavaćim sobama. Hamas će platiti za ovaj zločin”, rečeno je u objavi na Twitteru.

